「癒・健・美」のセラピスト・メーカー・ディーラーが一堂に会する!



株式会社BABジャパン(本社:東京都渋谷区)は、10月6日(金)7日(土)の2日間にわたり、「セラピーワールド東京 2023」を東京都港区の東京都立産業貿易センター浜松町館で開催いたします。

5回目の開催となる今回は、アロマ・ハーブ・コスメなど様々な仕入れや情報収集ができる「商談エリア」、商品を購入できる「大即売会」、一流の講師から学べる「セミナー・ワークショップ」など、セラピストや自然療法を実践する人たちの「仕事」や「ライフワーク」、「健康・美容」に役立つ様々な催しを行います。

https://therapyworld.jp/









「セラピーワールド東京 2023」5つの見所





「セラピーワールド東京 2023」は、「発見!アロマ&ハーブEXPO」「セラピー&ビューティーEXPO」「フォーチュンセラピーEXPO」「フードセラピーEXPO」の4つのEXPOから構成された、セラピーライフスタイル総合展です。

商談・即売会、施術体験、セミナー受講、クラフトコンテスト投票、ビジネスマッチングなど様々な見所があり、B to B,B to Cいずれの目的にもマッチしたイベントです。



【開催概要】

■イベント名称:「セラピーワールド東京 2023」

■開催期間:2023年10月6日(金)7日(土)10時~18時

■開催場所:東京都立産業貿易センター浜松町館4・5階(東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝)

■主催:「セラピーワールド東京」EXPO事務局(株)BABジャパン『セラピスト』内

■ホームページ:https://therapyworld.jp/



見所1 精油やコスメの仕入れ・商品コラボ・即売会&マッサージ・占い体験!











メイン会場は、竹芝エリアの新ビジネス拠点となる、東京都立産業貿易センター浜松町館4階・5階の2フロア。精油、ハーブ、コスメ、オーガニックフード、ヒーリンググッズなどの様々な商品を購入したり、試飲・試食をすることができます。今、話題の「和精油ゾーン」や「オーガニック&ナチュラルマルシェゾーン」では、最新のトレンド商品も取り揃えております。

また、サロンやショップへの仕入れ、商品開発の相談など、出展各社との商談により、ビジネスの幅を広げることが可能です。さらに、マッサージや整体、占い、ヒーリングなどのブースでは、一流講師・セラピストの施術を受けることができます。

なお、入場料は1,000円(税込)ですが、「入場事前登録」を行うと無料になります(特典付き)。一般の人も気軽にご来場できます。

https://therapyworld.jp/regist/



見所2 一流講師による60のセミナー・講演を受講!











女優でヒプノセラピストの宮崎ますみさん、心理占星術研究家の鏡リュウジさん、臓活メソッドでお馴染みの尹生花さんなど、雑誌・書籍・YouTubeなどで人気の、健康・美容のスペシャリスト60人が登壇し、セミナー、ワークショップ、講演、スペシャルデモンストレーションを開催いたします。

治療家・セラピスト・講師の仕事に就く方たちには、知識や技術を学ぶ「スキルアップセミナー」がおすすめです。また、企業家の方には経営力を上げる「ビジネスセミナー」。そして自然療法愛好家の皆さんには、アロマやハーブのクラフト講座や、アンチエイジング、引き寄せの講座など、盛り沢山のラインナップです。

現在お申込み受付中の特別セミナーは、前売り券が3,000円と大変お得で(当日券は3,500円)、2講座以上お申込みすると、1講座あたりの受講料が2,500円になります。

また、無料で視聴できるメインステージの特別講演もお楽しみください。

https://therapyworld.jp/stage-2023/



見所3 セラピスト大交流会でビジネスマッチングが実現!











「セラピスト大交流会」を開催いたします。セラピスト同士、講師の先生と来場者の皆さん、出展社とお客さまなど、B to B、B to C、C to Cといった、あらゆる出会いの場をご提供します。

インターネットやSNSの発達で、交流の幅を広げることが便利になっています。しかし、人と人がリアルな場でつながることの大切さは以前よりさらに高まっています。来場者をはじめ、登壇する一流講師たち、出展社などが一堂に会する場は、想いを同じくする仲間たちとの交流の場となります。どなたでもご参加可能なこの機会を、交流のきっかけやビジネスマッチングの機会に活かすことができます。

https://therapyworld.jp/mtg/



見所4 「アロマ&ハーブ クラフトコンテスト」に参加!











「第3回アロマ&ハーブ クラフトコンテスト」は、「アロマ、ハーブと過ごす秋の時間」をテーマに、精油・ハーブ・ハーブウォーターをクラフトの材料に使って作るコンテストです。

精油やハーブを使ってクラフトを作ることは、アロマセラピストやハーバリストはもちろん、自然療法に興味がある人たちにとって、さまざまな意義があります。自ら考え、手を動かし、素材を感じながら作ることにより、アロマやハーブの楽しみ方が広がるだけでなく、自由な発想により感性が磨かれ、植物の持つ癒しの力を体感することがきでます。

当コンテストは、9月1日より最終選考に選ばれた10作品をホームページにて公開し、投票を行います。さらに当日、会場で作品を展示し、来場者による投票を実施、優秀作品が決定いたします。誰でもグランプリを決める最終選考に、ご参加可能です。

https://therapyworld.jp/craft-contest/



見所5 美容・医療・飲食業界にも活用できる、最新トレンド発信!











セラピストが活躍できる場は、リラクゼーションの場だけではありません。医療・美容・飲食業界など、最新のトレンドを知り、新たなビジネスの場を創造することができます。

●来場者の声(昨年の「セラピーワールド東京 2022」より)

「新たな発見、初めて知るブランドが多くあった」

「香りを嗅ぐことができ、商品のルーツの説明もわかりやすかった」

「多種多様なセラピーのブース巡りが楽しかった」

「取扱っている商品の生産者の声を聴くことができてよかった」

「講座を受けた先生と、さらにいろいろお話をできてよかったです」

「取引先となる商品を探しており、実際に手に取って試すことができた」

https://therapyworld.jp/report-2022/



お問合せ

「セラピーワールド東京」EXPO事務局(株)BABジャパン『セラピスト』内

TEL 03-3469-0135 MAIL expo@bab.co.jp



