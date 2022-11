[株式会社スマイリーメソッド]

この度、The Tokyo Fairy の魅力を多くの方へ伝える為、ブランドを一緒に盛り上げてくれる、公式アンバサダー樣を募集の為、オーディションを開催します。







アンバサダー選手権のグランプリにはスポンサー契約の賞金として総額 100 万円相当の医療美容コースを提供し、雑誌モデルとしての活動をご用意します。



実際に商品を使用していただき、instagram を通じて The Tokyo Fairy の魅力を一緒に発信してくださる方のご応募をお待ちしています。





Smily Methodは「自然体で、自分らしく、いつも笑顔で。あなたが本来持つ「美しさ」を呼び起こし、さらに輝いてほしい」そんな願いを込めて、お客様に愛される商品の提供を行っています。



------------------------------------------------

The Tokyo Fairy は肌本来の輝きを取り戻す為 に、医療技術を取り入れたスキンケアブランド です。

皮膚を保湿させ健やかな状態に導くだけ でなく、内側から潤う力を育てることで、お肌 自身が輝けるようサポート。

「見栄えがする肌ではなく、 素のまばゆさを求めて」





これまでのお肌をリセットし、未来のお肌を変 えるためにシンプルで高品質なお手入れを提唱しています。

------------------------------------------------



【応募要項】 公式アンバサダー様募集内容



▲募集期間:2022 年 11 月 6 日~12 月 26 日



▲選考日程・方法





・1 次審査: WEB 選考(2023 年 1 月 5 日一次通過者発表)

・2 次審査 :SNS 選考(2023 年 1 月 20 日アンバサダー様 100 名発表)

・3 次審査: 面接選考(2023 年 2 月 5 日アンバサダーグランプリ発表)



▲募集人数 :100 名



▲活動内容

・instagram にて The Tokyo Fairy のレビューや同商品を絡めた美容情報を発信

・@cosme・LIPS へレビュー

☆100 名アンバサダー選手権のグランプリの方

・雑誌モデルや SNS での投稿モデル、instagram にて The Tokyo Fairy の魅力を発信



▲条件

・ご自身の肌を本気で美しくしたい!そんな「本気の美しさ」の為に日々努力している方を弊社の商 品を通して世の中に発信してくれる方

・日本在住の 20 歳以上の男女の方

・instagram の公開アカウントをお持ちの方で、メインアカウントからご投稿いただける方





▲特典

・2023 年 1 月から 6 月まで毎月フェアリーセットをプレゼント(BEAUTY POWDER 5g BOOSTER LOTION 120mL×2 本)





・100 名アンバサダー選手権のグランプリの方 1 名に 100 万円相当の美容コースを提供 雑誌モデルとしての活動をご用意(雑誌モデルについては選択制とします)



▲エントリー

1. 当アカウント(@smilymethod)をフォローし、Web 応募してください。 https://smilymethod.jp/pages/ambassador





2. アンバサダー募集の投稿に「いいね」



【ご注意事項】

※ インスタグラムのアカウントをお持ちの方のみご応募が可能です。

※ 投稿内容は他の SNS へ転載させていただく場合がございます。

※ アカウントを非公開にされている方は選考の対象外となりますのでご了承ください。

※ 当選された場合、月に1回の投稿が可能な方に限らせていただきます。

※ 発送は日本国内に限らせていただきます。

※ お届けした商品の返品・交換はいたしません。

※ お届けした商品の転売は禁止いたします。

※ 報酬は発生いたしません。

※ アンバサダー期間中のリタイアは原則としてご遠慮ください。

※ 当選の権利は他人に譲渡できません。また、選出結果のお問い合わせにはご回答できかねます。



肌を本気で美しくしたい!と日々努力している方のご応募お待ちしております。



