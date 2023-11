[株式会社WILLTEX ]

発明大賞本賞・内閣総理大臣賞・CES(R) 2024 Best of Innovation Honoreeを受賞 日本と米国が認めた技術で起こす防寒革命。1秒発熱「WILLTEX(R)」。







米国CES(R) 2024最優秀賞にあたるCES(R) 2024 Best of Innovation Honoreeを受賞した企業が本気でつくった日本最高位受賞技術の防寒ジャケット「WILLTEX(R)」(ウィルテックス)。クラウドファンディング「TIMELINE」にて先行販売が開始されました。





TIMELINE購入ページはこちら

https://timeline-media.jp/projects/86



商品を坂東工さんに着用していただきました



今回、防寒ジャケット「WILLTEX(R)」を、TVや映画で活躍されている坂東工さんに着用していただき、機能や特長についての感想を語っていただきました。



坂東工さん

俳優。大学卒業後渡米。映画「硫黄島からの手紙」でハリウッドデビュー。「バチェラー、バチェロレッテ・ジャパン」の司会進行。あらゆる存在の光をエネルギーとして顕すオーラアート、CM製作を通して、本質を引き出すアーティスト活動を精力的に行っている。



WILLTEX(R)の特長

1)2022年発明大賞本賞受賞の布が60℃まで発熱。110以上の手術室で技術採用

2)2023年内閣総理大臣賞受賞の着心地と多機能デザイン

3)CES(R) 2024最優秀賞にあたるCES(R) 2024 Best of Innovation Honoree受賞・布とエレクトロニクスの融合開発

4)スマートフォンで4段階の衣服内温度調整(手動も対応)



糸1本1本が発熱する特許技術、発明大賞本賞受賞「HOTOPIA(R)」搭載



株式会社三機コンシスが開発した、繊維自体が発熱する新感覚の布製ヒーティングシステム「HOTOPIA(R)」。

導電繊維を独自の技術で編み込む特許技術ともう一つの特許である伸縮電線で、通常の布と同じ柔軟性・軽量性を持ちながら、素早く均一な温かさを実現する布製ヒーターです。

2022年発明大賞を受賞しました。



2023年内閣総理大臣賞受賞のサーキュラーファッション「COVEROSS(R)」を採用



最新テクノロジーを駆使し、デザイン性と快適性を両立するサステナブル素材。それが「COVEROSS(R)」。様々な素材や衣服に対して様々な機能を後から付与することが可能です。消費者が着用した商品を廃棄するときのことまで考えて、可能な限り「サステナブルな原料を使用すること」、「染色工程や機能付与工程などの製造工程での環境負荷削減」に努めています。そのこだわりは、現代を生きる子どもたちの“未来”に確実につながっていると考えています。



2024年CES(R)2024JAPANパビリオン出展決定!!

CES(R) 2024最優秀賞にあたるCES(R) 2024 Best of Innovation Honoree受賞



毎年ラスベガスで行わる世界最大級の技術見本市CES(R)2024に日本を代表するイノベーティブな企業30社に選出され、JAPANパビリオンへの出展が決定しました。



さらに、CES(R) 2024最優秀賞にあたるCES(R) 2024 Innovation Awards Best of Innovation Honoreeを受賞しました。



HOTOPIA(R)専用アプリを使用すれば、ジャケットを着たまま温度調節が可能。



付属のBLUE TOOTHコントロールマグケーブルとHOTOPIA(R)専用アプリをリンクすることで、内ポケットに接続したケーブルを直接操作することなく、スマートフォンから温度調節できます。



シンプルでジェンダーレスなデザイン、着心地・使い勝手を追記有した多彩な機能



気負わずリラックスして着ていただけるデザイン。生地・デザイン・パターンなど全て着る人のことを第一に考えています。



フードは、顔に布やファスナーが当たらないように空間をしっかり確保し、ストレスを感じにくい設計にしました。フード端のスピンドルでフード口を絞ることもできます。

見頃は、HOTOPIA(R)によって温められた空気をたっぷり衣服内に含めるように身幅を広くしました。その空気を逃がさないために裾をスピンドルで絞ることができます。

フロントのファスナーは腕を自然に下ろした時にスライダーが持ちやすい位置に来るように設計。表と裏に

ポケットを配置しました。



カラー展開は全4色。(ブラック/ブラウン/ネイヴィー/オリーブ)



9レイヤー構造



生地は9レイヤー構造と機能性をより高める作りとなっています。

表生地:COVEROSS(R) 撥水・抗菌・防臭



断 熱:SORONA(R)デュポン植物性繊維中綿



バイオガード:絶縁・透湿・耐水・防水・消臭・制菌



防 水:防水アクリル系ストレッチホットメルト



発 熱:HOTOPIA(R) 1秒発熱発明大賞ニットヒーター



防 水:防水アクリル系ストレッチホットメルト



バイオガード:絶縁・透湿・耐水・防水・消臭・制菌



中生地:HOTOPIAプロテクト



裏生地:撥水透湿シルキースキン







支援金額2000万円達成ボーナスプレゼント



この度、TIMELINEにて「WILLTEX(R)」プロジェクトの支援金額が2000万円を超えた場合、支援していただいた皆様全員にHOTOPIA(R) POWER BANK(モバイルバッテリー)を1台プレゼントいたします。



TIMELINE販売アイテム

リターンは6種類をご用意。お届け予定が2023年12月25日のリターンも選ぶことが可能です。クリスマスプレゼントにもおすすめとなります。

超超早割通常リターン 39,500円



超超早割 早期リターン (クリスマスプレゼント)40,500円



超早割通常リターン42,500円



超早割 早期リターン(クリスマスプレゼント)43,500円



早割通常リターン 48,500円



TIMELINE 51,500円









代表よりメッセージ

最高280℃まで発熱する布技術を搭載した当社製品は、2023年11月15日全米民生技術協会CTAから CES(R) 2024最優秀賞にあたるCES(R) 2024 Innovation Awards受賞の名誉を賜りました。

そしてこの度、同技術を搭載した1秒発熱防寒ウェアWILLTEX(R)をタイムラインのクラウドファンディングにてローンチすることができました。

発明大賞本賞・内閣総理大臣賞・CES(R) 2024 Innovation Awards受賞の日米が承認してくださいました技術と哲学を 衣服に溢れるほど盛り込みました。

この衣服革命が皆様の感動と日常の進化につながりますよう、こころより祈念いたしております。

最後に、いつも当社を支えてくださるパートナーと企業様に厚くお礼申し上げます。

そして、当社の思いと理念をご共有くださり、課題解決にみちびいてくださった「TIMELINE」の皆様、 坂東工さん、本当にありがとうございました。感動しています。 引き続きお力添えの程、よろしくお願い申し上げます。





会社概要

会社名:株式会社WILLTEX

所在地:〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町73-2 山下ポートハイツ 901号

代表者:代表取締役 木村 浩

事業内容:繊維製品及び電化製品の製造販売

設立:2018年07月10日

会社ホームページ:https://www.willtex.co.jp/

TEL/FAX:045-777-7370 / 045-873-6761

お問い合わせ先:https://www.willtex.co.jp/contact/



TIMELINEクラウドファンディング

月間リーチ数1,000万人以上を誇るビジネス動画メディア「TIMELINE」が提供するクラウドファンディングサイト。「上質な暮らしには、モノ語りがある。」をコンセプトに、作り手の想いや商品開発のストーリーを動画でお届けし、新たな買い物体験を提供しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/16-20:16)