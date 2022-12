[株式会社Ms.ID]

POP UP in FUKUOKA 開催!!



JR博多シティAMU EST 1F POPUP STAGEにて、2022年12月2日(金)~12月11日(日)10日間限定で福岡POP UP STOREをオープンいたします。







JR博多シティAMU EST 1F POPUP STAGE「SELECT MOCA」POP UP STOREでは、POPUP限定商品や先行販売の商品も取り揃えております。



また、当日は 12,000 円(税込)以上ご購入いただいたお客様にはPOPUP限定デザインのファーバッグをご用意しております。(※なくなり次第終了)

普段 WEB でしか購入できないアイテムを実際に手に取ることができますので、是非この機会にお立ち寄りください。







「鏡に映るあなたが、自信に満ち溢れるスタイルを。過去を脱ぎ新しい冒険を」というブランドコンセプトのもと、2013 年に立ち上げられたブランドです。個性的なディティール、袖を通した着心地、細やかな部分までゆき届いたシルエットにこだわり、すべてのお客様にスタイル提案をさせていただきます。





SELECT MOCA公式サイト

https://selectshopmoca.com/



ーー 会社情報 ーー

株式会社 Ms.ID

〒812-0042

福岡県福岡市博多区豊1-9-81

TEL:092-409-6025

FAX:092-409-6343



