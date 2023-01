[Aerospike]

Aerospike合同会社(本社:米国 日本支社:東京都渋谷区)とLibrus株式会社(本社:東京都港区)は、Aerospike(R) Real-time Data Platform分野でパートナー契約を締結いたしました



■リアルタイムデータプラットフォーム「Aerospike(R)(エアロスパイク)」製品の詳細についてはこちら

Aerospike(R)は米国PayPalやAdobeをはじめ、全世界の通信業者や金融機関などのリアルタイムデータ処理安定効率化に、広く採用されている最新鋭のシステムです。

日本初進出にあたり、リアルタイムデータプラットフォームであるAerospike(R)を、Librus株式会社のお客様に提供し、お客様におけるDXの推進を強力に支援してまいります。



Aerospike(R)は、最高のコストパフォーマンスとストレスフリーなビジネス体験をすべての人にご提供できる、最新技術を活用した独自システムです。



●一般的なNoSQLデータベースの弱点だった、照会機能やドキュメントストレージを強化

●ギガバイトからペタバイトまで、様々なスケーリングで運用が可能な高い可用性

●ほぼノンストップのサーバーセキュリティで不正検知能力を向上、安定したオンライン取引を実現



金融・流通管理・製造管理・インターネット決済・Eコマースなど、あらゆる分野の事業を後押しできる可能性を秘めています。



[Aerospike(R)社概要]

IoT/AIのあらゆる領域で、Aerospike(R)は皆様のサポートが可能です。

Aerospike(R)のデータベースを基盤として、



金融業における不正検出

全世界を対象とするデジタル・ペイメント(オンライン決裁)の処理基盤

数百万人のユーザに対するリアルタイムOne-to-One対応といった幅広い分野のシステム

Airtel、Banca d'Italia、Nielsen、PayPal、Snap、Verizon Media、Wayfairといった世界有数の先端企業の皆様にご利用いただいております





Aerospike(R)は、米国カリフォルニア州マウンテンビューに本社を置くグローバル企業です。

全世界にオフィスを有し、世界中のお客様をサポートさせていただいております。





[Librus社概要]

私たちは「ストラテジー」と「テクノロジー」を通じてあらゆるビジネスをより豊かにすることを目指します。





[Librus社の主な事業]

●エンジニアリング事業

クライアントのニーズに応じて、システムエンジニアリングサービス(要件定義/設計/開発/保守運用)をワンストップで提供いたします。

●サイバーセキュリティ事業

各種システムに対して脆弱性診断、侵入テストを提供いたしま す。

●コンサルティング事業

戦略、ビジネス、デジタルトランスフォーメーション、情報セキュリ ティコンサルティングサービス等を提供いたします。



Librus株式会社Webサイト:https://librus.co.jp/

役務提供型サイバーセキュリティ保証サービス「セキュアナイト」LP:https://secureknight.jp/



[Aeropike(R)の主な受賞実績]

「米国における成長会社リスト2022」選出

「Big Data 50 : Companies Driving Innovation in 2022」をはじめとした世界各国のAWORDを受賞しています。



■Big Data 50 : Companies Driving Innovation in 2022

https://www.dbta.com/BigDataQuarterly/Articles/Big-Data-50-Companies-Driving-Innovation-in-2022-154731.aspx



■IoT Evolution World Announces Winners of the 2022

https://www.iotevolutionworld.com/newsroom/articles/453885-iot-evolution-world-announces-winners-the-2022-iot.htm



■Ventana Research AWARD WINNER:PhonePe Pvt Ltd : インドの企業、データ分析、AI/MLなどでAerospikeを活用で受賞

https://www.digitaljournal.com/pr/ventana-research-announces-the-winners-of-the-15th-annual-digital-leadership-awards



