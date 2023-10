[株式会社 フォーラム]

\大迫傑選手との記念撮影付き!/



「The Fst in Fukuoka 2023」(ザ・ファースト・イン・フクオカ)は、世界記録や日本記録の更新が期待される大会です。ぜひ親子でたくさんの感動をお楽しみください!









11/11(土)に福岡市の大濠公園で開催されるロードレース大会「The Fst in Fukuoka 2023」では、現在、ファミリーランの参加者を募集中です!スタート前には大迫傑選手との記念撮影もあります!



【ファミリーラン概要】

●開催日時:2023年11月11日(土)

●会場:大濠公園、舞鶴公園三ノ丸広場



〈種目〉

【半周コース(約1.1Km)ファミリーA】

対象:未就学児~小学2年生以下1名とその保護者1名

定員:100組(200名)

参加料:1組3,500円

制限時間:30分





【マイルコース(約1.6Km)ファミリーB】

対象:小学3年生~6年生以下1名とその保護者1名

定員:100組(200名)

参加料:1組4,000円

制限時間:30分



※先着受付、定員になり次第終了

※本種目は公認ではありません。



▶エントリーURL:

https://runnet.jp/entry/runtes/user/pc/competitionDetailAction.do?raceId=340433&div=1



