[THE ROPPONGI CLINIC]

~長尾沙也加医師監修 MEGUMIの美容本『キレイはこれでつくれます』が「2023年 年間ベストセラー」単行本実用部門1位ほか、楽天ブックスやオリコンでのジャンル別で軒並み1位という快挙!~



『自分史上最強の“キレイ” をつくる場所』 として、ハイレベルなオーダーメイド治療を提供しているTHE ROPPONGI CLINIC(代表・長尾 沙也加、所在地:六本木・恵比寿2院)恵比寿院 院長 長尾沙也加 医師が監修した人気タレントMEGUMIさんの美容本『キレイはこれでつくれます』が、「2023年 年間ベストセラー」単行本実用部門1位(日販調べ/集計期間:2022.11.22~2023.11.21)、また、「楽天ブックス 2023年 年間ランキング」(集計期間:2023.1.1~2023.10.20)で、和書総合部門1位、さらに、「オリコン 年間 本 ランキング 2023」ジャンル別「美容・ダイエット」と「タレント本」でともに1位にて2冠を獲得という2023年の書店ベストセラー情報で軒並み1位という快挙を達成いたしました!







俳優、タレント、母であり、“美容オタク”のMEGUMIさんが、「美肌は一日にして成らず」をモットーに、「10年間かけて1000種類の美容を試したなかで、効くものだけを集めた」美容本が、数々の2023年一番売れた“美容本”第1位に選ばれ、現在は35万部を突破中です!







美容オタクのMEGUMIさん渾身の美容本は、THE ROPPONGI CLINIC恵比寿院 院長の長尾沙也加医師による監修で、エビデンス、科学的な視点からもチェックが入った美容法となりますので、より安心安全で正しい使える知識がぎっしり詰まっています。





THE ROPPONGI CLINIC恵比寿院の医療ハイフ





THE ROPPONGI CLINIC恵比寿院の医療ハイフは、メスを使うフェイスリフト手術と同じSMAS層(筋膜層)からの引き上げが可能なため、メスを使わないフェイスリフトとも呼ばれ、エステマシンのように照射するだけでリフトアップを可能にした、たるみ・シワ改善に強力な効果を発揮するマシンが「ダブロ ゴールド」です。





<治療内容>

ダブロ(ダブロゴールド)は、ハイフという高密度焦点式超音波で、深いSMAS(筋膜)までアプローチが可能なため、肌の内側から引き締めるリフトアップの効果が期待できるたるみ改善治療です。

<リスク・副作用>

稀に照射部位の肌に赤みや腫れ、むくみ、筋肉痛や熱感が出る場合がありますが時間と共に消失します。

<料金>

全顔 1回 161,700円

<注意点・特記事項>

本治療は日本国内において未承認の医療機器を使用した自由診療です。





・未承認医薬品等

この治療で使用される機器は薬機法法上の承認を得ていない未承認医療機器です。





・入手経路等

この治療で使用される医療機器は、薬機法に基づき医師の判断により当院で個人輸入しております。





・国内の承認医薬品等の有無

国内においては承認されている医療機器はありません。





・諸外国における安全性等に係る情報

特定のリスクとして、擦り傷、発赤、痛み、水ぶくれ、乾燥等が報告されています。 その他重大なリスク・副作用などが明らかになっていない可能性があります。



ハイフの効果





1.【リフトアップ効果】

皮膚の皮下組織から筋膜まで熱を伝えることでお顔の引き上げ効果があります。

また、たるみが引き上がることで、シワの改善効果も期待できます。たるみが気になる方、小顔を目指したい方、シワを改善したい方にHIFU治療はおすすめです。

⁡

2.【美肌効果】

HIFU(ハイフ)治療には、なんとコラーゲンの増生を促す効果もあります。ハイフ治療によりコラーゲンが活性することによって、瑞々しい肌が叶います。

⁡

3.【肌のハリ感アップ効果】

真皮層に熱エネルギーを加えコラーゲンが活性することで、お肌の弾力が増し、ハリ感がUPします。

定期的にハイフ治療を続けることで、お肌のターンオーバーが整い肌質改善効果も期待できます。





書籍概要





タイトル:キレイはこれでつくれます

著者:MEGUMI

監修:長尾 沙也加 医師

定価:1650円(税込)

発売日:2023年4月19日

発行:ダイヤモンド社

判型:46判並製・2C+4C・192ページ





監修者プロフィール







■恵比寿院 院長・長尾 沙也加医師

上杉謙信を祖先にもち戦国武将の精神で、 美容医療に切り込む。

愛知医科大学を卒業後し、まずは幅広く学ぶために、東京医科歯科大学医学部附属病院の関連病院である、国家公務員共済組合連合会東京共済病院と、東京医科歯科大学医学部附属病院に勤務し、皮膚科、麻酔科、内科にて美容皮膚科医として必要な臨床経験と技術を習得いたしました。

地方内科クリニックと都内皮膚科クリニックで研修し、保険疾患も含めた幅広い医療の経験を積んでまいりました。

日本最大手の湘南美容外科クリニックにて勤務し、新宿本院、横浜院や他美容皮膚科クリニックで多くの患者様を担当させていただきました。

歴代の美容外科学会理事長が率いる、ノエル銀座クリニックでさらに患者様に合わせた最高の医療をするために研鑽いたしました。

美容医療に並並ならぬ情熱とこだわりを持ち、多くのクリニックでの磨き抜かれた経験から、ミセスジャパン優勝者や会社経営者のみならず、美意識が高い、美容家の方や芸能関係者から高い評価をいただいております。

2020年、患者様を第一に考え常に最高の医療を提供するために、自身の集大成となる美容クリニックを開院いたしました。





■THE ROPPONGI CLINICとは

THE ROPPONGI CLINICは、ミセスジャパン東京大会のオフィシャルスポンサーも務めており、「一人ひとりに合わせた最高の美容医療を」をモットーとした美容クリニックです。患者様のお悩みにしっかりと向き合い細部までこだわったオートクチュールの医療を提供致します。

サロンやクリニックを巡り、色々な治療を試すということを繰り返していては、本当の美しさは手に入りません。美のカリスマである長尾沙也加先生は、美容のコーチ役としても、患者様の美の追求に貢献いたします。当院は、美的感度の高い方の一生のかかりつけ医になれるように日々精進しております。ぜひお気軽にお越しください。



■THE ROPPONGI CLINIC 恵比寿院

所 在 地 :東京都渋谷区恵比寿南3丁目11-14

お問い合わせ:03-5708-5413

診療科目 :美容皮膚科、美容外科



■THE ROPPONGI CLINIC 六本木院

所 在 地 :東京都港区六本木7丁目15−17 ユニ六本木ビル5階

お問い合わせ:03-6438-9244

診療科目 :美容外科



【THE ROPPONGI CLINIC 公式メディア】

website:https://the-roppongi-clinic.com

Instagram :https://www.instagram.com/dr.sayakanagao/

X(twitter) :https://twitter.com/dr_sayakanagao

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCKcU8BuWkp9pfeljkQKv-Ng

Blog : https://the-roppongi-clinic.com/information/dr_sayaka_blog/



【この記事のPDFダウンロードはこちら】

https://prtimes.jp/a/?f=d110404-5-2dce0e0f3dcfb5941772b1af6765434f.pdf



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/08-19:16)