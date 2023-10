[神戸チョコレート株式会社]

11月1日(水)~30日(木)期間限定商品や新商品などアニバーサリー企画が続々と。



カフェの街、神戸に芽吹いて1年。





神戸チョコレート株式会社(本社:神戸市中央区、社長:長澤彰)は、2022年11月、「Today is a good day with chocolate」をコンセプトに神戸旧居留地に、チョコレートショップ&カフェ「KOBE CHOCO」をオープン。地元神戸の皆様を中心に、連日多くのお客様にご来店いただき、

1周年を迎えることができました。新感覚ドリンク「シェイクリム」や、お客様のご要望から生まれた、この秋の新作「ホットサンド」が誕生するなどカフェメニューがさらに充実しました。

日頃の感謝を込めて、11月1日(水)~30日(木)の期間、「1stアニバーサリーフェア」を開催。

カフェの街、神戸をさらに盛り上げていきたいと思います!

1stアニバーサリーフェア概要





〇フェア限定商品





〇フェア期間のみのお楽しみ企画



【カフェ セットチョコレート割引】

カフェメニューをご注文での、セットチョコレートメニュー通常価格165円(税込)を

期間限定の特別価格110円(税込)で提供します。

〇新商品(チョコレート)







〇新商品(雑貨)









「KOBE CHOCO」とは





2009年にお取り寄せ専門のオンラインショップとしてスタートした「KOBE CHOCO」は、看板商品の割チョコから人気に火が付き、首都圏の百貨店で期間限定ショップを展開するなど、カカオ本来の風味や味わいを大切にし、無限に広がるチョコレートの魅力を探求し続けているチョコレート専門店です。2022年11月16日(水)に「Today is a good day with chocolate」をコンセプトに神戸旧居留地に初めての実店舗となる、チョコレートショップ&カフェ「KOBE CHOCO」がオープンしました。

ショップ情報





名称:「KOBE CHOCO」

所在地:兵庫県神戸市中央区明石町30番地 常盤ビル2階

営業時間:11:00~19:00

販売アイテム:ショップ:チョコレート、チョコレート菓子他

チョコレートカフェ:チョコレートドリンク、ソフトクリーム、コーヒー他

*チョコレートカフェでは、ドリンクなどのカフェメニューと、

チョコレート1粒からの大変お得なセットメニューもご用意しています。

定休日:月曜日、第1・3火曜日 ※フェア期間の11月21日(火)は通常営業いたします。

詳しくは:https://kobechoco.jp/



