[株式会社ピアコミット]

ワンタップで自宅を集中空間に。



株式会社ピアコミット(代表取締役 大森圭将 / 本店 東京都港区)は、オンライン自習室『スマホ自習室』の提供をスタートいたします。







「スマホ自習室」とは





スマホ自習室とは、スマホやPC、タブレットで利用できるオンライン自習室です。

オンライン会議システムを利用して利用者様同士が勉強や作業の様子を映し合うことで、図書館やカフェと同様の緊張感を抱きながら集中することが可能になります。



サービスサイト:https://sumaho-studyroom.com/



動画で見る詳細はこちら:





スマホ自習室の3つのメリット





(1) スマホ封印!

・スマホで入室することで、物理的に誘惑をシャットアウト!

・最大の誘惑であるスマホを断ち切り集中を持続!

・入室をルーティンとしてやる気スイッチに!



(2) 勉強量UP!

・自宅学習に欠けている緊張感を生み出せる!

・カフェや自習室に移動する時間を省ける!

・リアルタイムで頑張っている仲間から刺激を得られる!



(3) とにかく安い!

・コーヒー1杯の値段で毎月使い放題!

・会員制自習室と比べてもとにかく安い!

・無料トライアルでお試し可能!





ユーザーさまのご感想





「家から気軽に参加することができ、移動がないので結果としてタイムパフォーマンスがいい。」



「参加者の手元が映ることで、自分も手を動かさないとという気持ちや、皆が頑張っているから自分も頑張らないと!という気持ちになれる。」



「カフェに比べて、スマホ自習室はパジャマやノーメイクで入れるのでとても早い。」



「勉強や作業をする方々と空間をシェアしている緊張感は、カフェにいるような集中力を与えてくれる。」



「一人で家で学習しているはずなのに誰かと勉強しているかのような雰囲気を味わえ、集中力が向上する。」



立ち上げの背景





代表の私自身、USCPA取得や海外MBA留学の準備でかれこれ3年以上に亘り自学自習を続けています。



そんな中、現実として、最も勉強計画を破壊しにかかってくるのはいつもスマホです。そう、ショート動画やSNS等の沼アプリたちです。

それらのアプリやテクノロジーを根本から否定するつもりは全くありませんが、勉強や作業という観点で見れば"邪魔"以外の何物でもありません。



そのスマホを封印するために、箱の中にしまったり、別の部屋に置いたり、ということも試みましたが逆にスマホが気になってしまうということがよくありました。そこで発想を転換して、スマホを使いながら勉強をサポートしてくれるようなサービスがあればよいなと考え、『スマホ自習室』のリリースに至りました。



意志を持って勉強している他メンバーと空間をシェアすることで、スマホの封印と集中力向上を同時に果たすことができる『スマホ自習室』を、今後もより良いものにしていけるよう、精進して参ります。



代表プロフィール





大森 圭将

1993年12月兵庫県生まれ



2016年 神戸大学経営学部卒業

2016年 三井住友銀行 入社

2018年 SMBC日興証券投資銀行部 異動

2020年 株式会社ミクシィ投資事業部 入社

2020年 Youtubeチャンネル『もりおるーてぃん』を開始

2021年 米国公認会計士 全科目合格

2022年 株式会社ピアコミットを設立、Studyshipを開始



「Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.」

を信条に、毎日を楽しく、色濃いものにしていきます。



会社概要





社名:株式会社ピアコミット

本店:東京都港区北青山2丁目7第2猪瀬ビル2F

設立:2022年8月

代表者:大森 圭将

会社HP:https://studyship.jp

スマホ自習室:https://sumaho-studyroom.com



お問い合わせ先





【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社ピアコミット 担当:大森

メールアドレス:keisho.omori@peercommit.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/06-18:46)