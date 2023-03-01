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ハチ公生誕100年を記念し、Meta Akitaが秋田県初のふるさと納税返礼品にNFTをプロデュース

［株式会社Meta Akita］


(*English translation is at the later part)

株式会社Meta Akita（https://akitainu-hozonkai.com/metaakita/）は、ハチ公生誕100年を記念した限定NFT（デジタルアート）を秋田県で初めて大館市ふるさと納税返礼品としてプロデュースします。

本NFTのデザインにはMeta Akitaのコミュニティ及び、世界の秋田犬ファンの作品が採用される予定です。現時点ではハチ公生誕100年に合わせ”限定100個”のデジタルアートを返礼品に加えます。Meta Akitaは世界の秋田犬ファンとハチ公生誕100年を盛大に祝い、各関連イベントを盛り上げていきます。




Meta Akitaは“世界最速で少子高齢化が進む街を、世界一豊かさを誇れる街に”というビジョンを掲げ、秋田犬のプロモーションと地方創生に貢献するWeb3企業。これまで、秋田犬と秋田の文化をデザインモチーフとした秋田犬NFTシリーズを販売してきました。

NFTの基盤となるブロックチェーン技術は、第2のインターネットと呼ばれており、今後の私たちの生活を支える重要な要素として日本の国家戦略になっています。今回の取り組みを経てMeta Akitaは地方自治体における先端技術の導入支援を加速していきます。

販売開始時期は2023年3月を予定。詳細は追加情報をお待ちください。

【企業概要】



会社名：株式会社Meta Akita
代表者：赤坂祐貴 / TASUKOF（秋田出身）
事業内容：ブロックチェーン技術を用いた商品開発、秋田犬グッズ企画販売
各種URL：
公式サイト：https://akitainu-hozonkai.com/metaakita/
DIscord：https://discord.gg/kMaeRzJgsR
Twitter：https://twitter.com/MetaAkita
Instagram：https://www.instagram.com/metaakita.inc/

ーーー

Summary of this press release

To commemorate the 100th anniversary of Hachiko's birth, Meta Akita produced NFT as the first hometown tax return gift in Akita Prefecture.

Meta Akita Inc. (https://akitainu-hozonkai.com/metaakita/en/ ) will produce a limited NFT (digital art) commemorating the 100th anniversary of Hachiko's birth for the first time in Akita Prefecture as a return gift for Odate City's hometown tax.

The design of this NFT will be produced by the community of Meta Akita and the Akita-Inu fans around the world.

Meta Akita is an IT company that contributes to the promotion of Akita-Inu and regional revitalization with the vision of "making the world's fastest declining birthrate and aging city into the most prosperous city in the world". So far, Meta Akita has sold Akita-Inu NFT series with design of Akita-Inu and Akita culture.

Blockchain technology, which is the basis of NFT, is called the next Internet, and it has become a national strategy of Japan as an important element that supports our lives in the future. Through this initiative, Meta Akita will accelerate support for the introduction of advanced technology in local governments.

The launch date is scheduled for March 2023. Please stay tuned for more information.

企業プレスリリース詳細へ （2023/03/01-10:46）

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