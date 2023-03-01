ハチ公生誕100年を記念し、Meta Akitaが秋田県初の…
［株式会社Meta Akita］
(*English translation is at the later part)
株式会社Meta Akita（https://akitainu-hozonkai.com/metaakita/）は、ハチ公生誕100年を記念した限定NFT（デジタルアート）を秋田県で初めて大館市ふるさと納税返礼品としてプロデュースします。
本NFTのデザインにはMeta Akitaのコミュニティ及び、世界の秋田犬ファンの作品が採用される予定です。現時点ではハチ公生誕100年に合わせ”限定100個”のデジタルアートを返礼品に加えます。Meta Akitaは世界の秋田犬ファンとハチ公生誕100年を盛大に祝い、各関連イベントを盛り上げていきます。
Meta Akitaは“世界最速で少子高齢化が進む街を、世界一豊かさを誇れる街に”というビジョンを掲げ、秋田犬のプロモーションと地方創生に貢献するWeb3企業。これまで、秋田犬と秋田の文化をデザインモチーフとした秋田犬NFTシリーズを販売してきました。
NFTの基盤となるブロックチェーン技術は、第2のインターネットと呼ばれており、今後の私たちの生活を支える重要な要素として日本の国家戦略になっています。今回の取り組みを経てMeta Akitaは地方自治体における先端技術の導入支援を加速していきます。
販売開始時期は2023年3月を予定。詳細は追加情報をお待ちください。
【企業概要】
会社名：株式会社Meta Akita
代表者：赤坂祐貴 / TASUKOF（秋田出身）
事業内容：ブロックチェーン技術を用いた商品開発、秋田犬グッズ企画販売
各種URL：
公式サイト：https://akitainu-hozonkai.com/metaakita/
DIscord：https://discord.gg/kMaeRzJgsR
Twitter：https://twitter.com/MetaAkita
Instagram：https://www.instagram.com/metaakita.inc/
ーーー
Summary of this press release
To commemorate the 100th anniversary of Hachiko's birth, Meta Akita produced NFT as the first hometown tax return gift in Akita Prefecture.
Meta Akita Inc. (https://akitainu-hozonkai.com/metaakita/en/ ) will produce a limited NFT (digital art) commemorating the 100th anniversary of Hachiko's birth for the first time in Akita Prefecture as a return gift for Odate City's hometown tax.
The design of this NFT will be produced by the community of Meta Akita and the Akita-Inu fans around the world.
Meta Akita is an IT company that contributes to the promotion of Akita-Inu and regional revitalization with the vision of "making the world's fastest declining birthrate and aging city into the most prosperous city in the world". So far, Meta Akita has sold Akita-Inu NFT series with design of Akita-Inu and Akita culture.
Blockchain technology, which is the basis of NFT, is called the next Internet, and it has become a national strategy of Japan as an important element that supports our lives in the future. Through this initiative, Meta Akita will accelerate support for the introduction of advanced technology in local governments.
The launch date is scheduled for March 2023. Please stay tuned for more information.
企業プレスリリース詳細へ （2023/03/01-10:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
講談社の少女・女性向け新人マンガ大賞の開催が決定！&アンバサダーに俳優 荒牧慶彦 が就任！(03/01 10:46)
～ 指原莉乃プロデュース アイドルグループ =LOVE ～＝LOVE 13th シングル「この空がトリガー」記者発表会(03/01 10:46)
心臓発作診断市場(Heart Attack Diagnostic Market)に関する調査は、2023年のランドスケープを理解するために実施されました。(03/01 10:46)
血液型タイピング 市場（Blood Group Typing Market）に関する調査は、2022 年のランドスケープを理解するために実施されました。(03/01 10:46)
輸血診断市場（Blood Transfusion Diagnostics Market）に関する調査は、2022 年のランドスケープを理解するために実施されました。(03/01 10:46)
医学物理市場（Medical Physics Market）に関する調査は、2022 年のランドスケープを理解するために実施されました。(03/01 10:46)
ラップバトルで話題！新世代ラッパー#KTちゃんデジタルシングル「ぴーおーぴー feat. DJペコちゃん」でソロデビュー！不二家ポップキャンディ初のCMソングに決定し、DJペコちゃんとコラボ！(03/01 10:46)
WISMオリジナルレーベル 『 THE SEED BY WILLY CHAVARRIA 』23SS LOOK第一弾公開 のお知らせ(03/01 10:46)
送迎車の事故を未然に防ぐ「AIロジレコーダー」を紹介｜東京ケアウィーク'23内〈介護システム東京〉(03/01 10:46)
2024年卒 新卒採用開始のお知らせ(03/01 10:46)
ハッシュタグ活用エンジン「ZETA HASHTAG」を対象とした『リプレイスキャンペーン』を開始(03/01 10:46)
【4月10日（月）オンラインセミナー開催】知名度アップに書籍出版が最適な理由を教えます！(03/01 10:46)
【牛カツ京都勝牛】春の新作は鰆(さわら)！人気の「肉と海鮮の相盛り膳」シリーズから春限定『牛カツと鰆カツ膳』販売スタート！(03/01 10:46)
【4月7日（金）オンラインセミナー開催】新規開拓営業ための出版セミナー(03/01 10:46)
金沢工業大学 小島正己先生に聞く「脳の健康を守れ！最新の脳研究」全5回(03/01 10:46)
キッズアパレル市場の最新動向、需要の伸びとビジネスの見通し2023年から2029年(03/01 10:46)
創業120年の総合卸商社 エトワール海渡、EC サイト「ETONET」リニューアルで5言語対応(03/01 10:46)
【認知症家族の会】2023年3月8日（水）「第12回グリーンオアシスの会」を開催予定(03/01 10:46)
Proscenic P11 SMARTコードレス掃除機、ペット飼い主に最適な掃除機！12時間限定セールも開催中！(03/01 10:46)
ヤプリ 、「ポーラ美術館公式アプリ」をリニューアル開発(03/01 10:46)
DATAFLUCT、生活者のエコな行動をポイント化し、好きな企業・団体と共に脱炭素アクションに参加できる「becoz challenge」を3月下旬より提供開始(03/01 10:46)
M&Aキャピタルパートナーズ提供番組「THE 事業承継 その灯を消すな！」福島テレビにて放映のお知らせ(03/01 10:46)
超爽快な次世代三国アクションRPG『三国極戦』Ver1.3アップデート実施(03/01 10:46)
[Amazon新品販売]新しいAndroid 12高性能タブレット10.1-inch 4+64GB Unisoc T310割引後わずか14,900円！(03/01 10:46)
＜最強女教師またまた登場＞アース・スター ルナ新刊3月1日(水)発売(03/01 10:46)
[Amazonタブレット販売]高性能 Android 12 タブレット コンピューター、6+128GB+MTK8183 8 コア CPU、10.36型Ultra HD 2K画面、8,456円もお得！(03/01 10:46)
ECプラットフォーム「ecforce」、EC売上を最大化するEC特化型MAツール「ecforce ma」を提供開始(03/01 10:46)
【モバイルオーダー】大阪梅田のWELLCO DININGで、オフィスワーカーの健康を支える料理がスマホから注文できるようになりました。(03/01 10:46)
【賃貸アパート新プラン】共用電源無し・契約アンペア数不足でもEV充電導入可能(03/01 10:46)
ゼロボードが岩手銀行および八幡平市と地域脱炭素に向けた協定を締結(03/01 10:46)