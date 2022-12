[公益社団法人日本プロテニス協会]

2022年11月28日、公益社団法人日本プロテニス協会は『JPTAコンベンション2022・創立50周年記念式典』を開催しました。



コンベンション及び式典の模様は下記よりご覧いただけます。

JPTAコンベンション2022 特設ページ https://www.jpta.or.jp/cv2022/







▼『JPTAコンベンション2022』開催概要



開催日:2022年11月28日(月) 9:30~18:00(50周年記念式典18:00~19:00)

会場:品川ザ・グランドホール



JPTAコンベンションは、日本プロテニス協会に所属するプロコーチやその他職業コーチ、スポーツ指導者のための勉強の場であり、様々な分野の講師による講義やオンコートセミナーなども実施しています。

今回のコンベンションでは、運動コーチングから幼児教育分野まで様々な講師によるセミナーに加え、当協会の副会長である元プロテニスプレーヤーの杉山愛氏と渡辺功氏による対談も実施しました。



<講演内容>

●講演『「教える」から「学びを支援する」へのパラダイムシフト』

日本体育大学教授 伊藤 雅充 氏



●講演『アメリカでのテニス環境(コーチング、クラブプログラム、ジュニア)と、コロナ禍でのプロツアーの変化について』

California ITA Inc. 代表 平沢 潤 氏



●講演『「目標」を「現実」に変えるたった3つのルール』

金沢工業大学大学院 准教授/LOCON株式会社 石井 大貴 氏



●講演『幼児が主体的に取り組み「学び」の楽しさを感じるために』

公益社団法人 全国幼児教育研究協会副理事長 荒木 尚子 氏



●対談『今後のテニス界について・JPTA設立50周年について』

JPTA副会長 杉山 愛氏・渡辺 功氏



●基調講演『Challenge with Dream』

元北海道日本ハムファイターズ代表取締役社長、立命館大学スポーツ健康学部客員教授、(株)ホットファクトリー 取締役 藤井 純一 氏













▼『JPTA創立50周年記念式典』開催概要





コンベンションと同時開催となった50周年記念式典では、山東昭子会長からの挨拶に続いて、(公社)日本テニス事業協会の大久保清一会長、(公財)日本テニス協会の福井烈専務理事から祝辞を頂戴しました。協会の歴史を振り返る動画やお祝いのメッセージが上映され、藤沼理事長からは今後のJPTAの活動方針について抱負が述べられました。











また記念式典内では『2021年度JPTA協会賞』表彰式を実施。前年度最も活躍したプレイヤーに贈る『player of the year賞』にはプロ車いすテニス選手の国枝慎吾選手、『特別賞』には前年度の協会活動にご協力いただいた(株)SHOW Tennis Project代表の神谷勝則氏、亜細亜大学テニス部監督の堀内昌一氏、そして過去50年の間に協会に多大な貢献をされた8名に『特別功労賞』を、それぞれ授与させて頂きました。表彰式には国枝慎吾選手も登壇され、「日本全国で車いすテニスを受け入れてくれるテニスクラブが徐々に増えつつあることをすごくうれしく思っています。そういった皆様の理解が今後に繋がっていくと思います。今後とも車いすテニスを宜しくお願い致します。」とコメントを頂きました。











(JPTA協会賞とは…)

JPTA協会賞とは、日本プロテニス協会がプロプレイヤー、コーチ、テニス施設などを対象に、前年度においてテニス界に貢献された方々を選出し表彰する制度です。





■公益社団法人日本プロテニス協会について



団体名:公益社団法人日本プロテニス協会

所在地:〒108-0074 東京都港区高輪4-23-8 ZION PLAZA 5F

設立日:1972年8月16日

代表者:理事長 藤沼敏則

事業内容:公益社団法人日本プロテニス協会は、プロコーチとプロテニスプレーヤーを両輪とするテニスプロの集団です。テニスの素晴らしさを伝えるために、セミナー、ジュニア育成、テニスクリニック、コンベンション、国際トーナメント等のテニス普及活動を行っております。

URL:https://www.jpta.or.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/01-20:46)