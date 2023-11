[公益社団法人 ON THE ROAD]

ふるさと納税型クラウドファンディングで全国から支援の募集開始 不登校やいじめに悩む子ども達を救いたい



公益社団法人 ON THE ROAD(佐賀県佐賀市 代表理事 古場英樹)は、いじめや不登校に悩むお子さんと保護者に向けて、24時間駆けつけ相談支援のほか、勉強の遅れがネックになり復学や進学に苦労している子どもたちの学習支援を実施しています。電話相談後の伴走支援・学習支援の人材育成・支援実施の場所の確保に向けて、ガバメントクラウドファンディング(R)でご支援を呼びかけます。



佐賀県外在住の支援者の皆様に、当会を日頃から応援していただいている生産者が用意した佐賀県の特産品を多数返礼品としてご用意しました。心のこもった商品を手に取っていただき、子どもたちの思い出作りをご支援いただけましたら幸いです。







公益社団法人 ON THE ROAD(佐賀県佐賀市、代表理事:古場英樹)は、2020 年 7 月 17日に佐賀県で一般社団法人として設立され、子どもたちのいじめ相談や伴走支援、子どもたちとご家族向けの様々な体験事業や地域活性のイベントに取り組んでいます。2023年4月1日に公益社団法人となったことを契機に、新たに難病児・きょうだい児(*)支援部門も立ち上げ、子どもたちのSOSを受けとめる活動を続けています。

*病気や障がいのある人のきょうだいを、当会では「きょうだい児」と呼んでいます。



佐賀県内の国公立・私立の小中高と特別支援学校が2022年度に認知したいじめの件数は5916件で、過去最多だった21年度を667件上回りました(文部科学省の問題行動・不登校調査より)。当会ではいじめ撲滅の各種啓発活動とあわせて個別相談に対応していますが、いじめ相談件数は毎年増加しています。「死にたい」「消えたい」といった深刻な言葉を口にする子どもが増えています。相談後の伴走支援では、勉強の遅れが復学や進学の妨げとなっているお子さんが多く見受けられ、当会では毎週2回の学習支援教室の開催のほか、個別指導や受験対策講座等の学習支援にも力を入れています。



また、子どもたちのいじめの背景には、ご家庭に要介護の高齢者や難病児者・障がい者のいるご家庭や経済的事情から社会参画の機会が限られるケースなど、支援の手が届きにくい様々な社会的課題も少なくないことから、中期の目標として支援施設の設置運営も視野に入れて各事業の相乗効果を高める努力を続けています。



本事業の運営費用は、日本最大級のふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」を運営する株式会社トラストバンク(本社:東京都渋谷区、代表取締役:川村憲一)が提供する、ふるさと納税を活用してクラウドファンディング型で寄付を集める仕組み「ガバメントクラウドファンディング(R)」(以下「GCF(R)」)で全国から広くご支援を募ります。

佐賀県外在住の支援者の皆様には、当会を日頃から応援していただいている佐賀県の生産者から、呼子のイカや米など佐賀県の特産品を多数返礼品としてご用意いただきました。優しく心のこもった商品を手に取っていただき、返礼品を通じて子どもたちの悩み相談や多様な機会に向き合うための学習支援にご支援いただけましたら幸いです。

*佐賀県民からのご支援につきましては、「平成31年総務省告示第179号第2条第1号ニ」により返礼品の送付が中止となっております。ご了承ください。



本取り組みを多くの方に知っていただき、温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。



□■ プロジェクトの概要 ■□



◆ プロジェクト名:いじめに悩む子どもの元に、24時間365日駆けつけるために

◆ 寄付受付サイト: ふるさとチョイス「ガバメントクラウドファンディング(R)」(運営:株式会社トラストバンク)

◆ 目標金額: 200万円

◆ 募集期間: 2023年11月10日~2024年2月8日(90日間)

◆ 寄付金の使い道:

通信費 50,000円(相談電話代金)

印刷費 100,000円(ポスター、はがき印刷)

交通費500,000円(相談対応にかかる交通費、イベント時のレンタカー代)

事業費450,000円(イベント時の参加費、保険、学習の教材費・参加費等)

(施設の土地取得費用 *目標額を達成したのちに超過分から積み立て)

返礼品600,000円 返礼品代・梱包料・送料

手数料300,000円 佐賀県に収める所定の手数料

※ 目標金額に達しなかった場合もプロジェクトを実施しますが、実施時期が変わる可能性があります。

※ 目標以上のご寄付を頂いた場合、本事業にかかる人件費(職員給与、協力人材への謝金、委託費)の一部に充当し、対象児童の拡大及び次年度以降の活動資金として活用いたします。

◆ プロジェクトURL: https://www.furusato-tax.jp/gcf/2756

※ 募集期間は、延長の場合がございます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/11-13:40)