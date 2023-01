[one move株式会社]

one move株式会社は、さらなる成長に向けた経営体制強化のために、事業領域における執行役員が就任したことをお知らせいたします。













2023年2月1日以降の新役員





執行役員 兼 SNSマーケティング事業部長 金野 恭兵





金野 恭兵よりご挨拶





【就任にあたって】



one moveはSNSを中心とした統合コミュニケーション設計を得意とした企業です。



戦略設計からコミュニケーション設計・プロモーション立案・実行・レポートまで手法問わず実施が可能であるため、大手企業様から中小企業様まで業界問わず多くの企業様からお引き合い頂いております。



幅広い領域での知見により、クライアント様と共に事業成長していけるよう邁進してまいります。



【プロフィール】



新卒で食品業界向けにSaaSを展開する企業に入社し、法人営業を経験。



その後、株式会社デジタルガレージにて、スマートアプリ業界を中心としたデジタル広告代理事業のディレクターとして従事。



同社における新規事業の一環で、デジタルサイネージメディア立ち上げの初期メンバーとして、広告メディアの新規営業に従事。



2022年よりone moveに参画し、事業部長に就任。





one move株式会社のSNS事業について





総合プロモーションの観点での課題整理、戦略設計からオーダーメイドのプランニングまでを提供しております。



少数精鋭のプランナー・ディレクターによるサポート体制も万全です。



「SNSプロモーションに興味はあるが、何から手をつけたらいいのかわからない」「現行のSNS運用に不満を感じている」など、どんな小さなことでもご相談ください。



【SNS総合プロモーション事業】



SNSキャンペーン、インフルエンサー施策、イラストレーター施策、WEB・SNS広告運用、WEBサイト制作、ライブコマース、チャットコマース、CXツールなどを用いたプロモーション施策の設計、実行までお任せいただけます。



【SNSマーケターマッチング事業】



100名を超えるプロのSNSマーケターと提携を結び、クライアントのSNSアカウント運用案件とマッチング。運用プランのご提示から運用の実施段階に至るまで、one moveがサポートいたします。





■本件に関するお問い合わせ先



WEBサイトのコンタクトページよりお問い合わせください。



https://onemove-corporate.studio.site/contact





■会社概要



会社名:one move株式会社



設立:2021年11月



代表取締役:原 慎吾



所在地:東京都三鷹市井の頭5−12−17



事業内容:SNSプロモーション事業



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/31-20:16)