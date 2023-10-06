広島県内のファミリーマート等に設置のイーネットATM で、ご…
［株式会社イーネット］
株式会社イーネット（本社：東京都中央区／代表取締役社長：高橋 聡一郎）と株式会社広島銀行（本社：広島県広島市／代表取締役頭取：清宗一男）は連携し、10月2日（月）から広島県内のファミリーマート等に設置されたイーネットATM231台で、広島県のご当地言葉での音声案内を開始いたします。
取引開始・取引終了時に、広島県のご当地言葉でご挨拶
株式会社イーネットでは、地域に根差した身近なATMでありたいとの思いから、2012年7月の沖縄県を皮切りに、ご当地言葉対応のATMの展開を拡大し、広島県で9府県目となります。
広島県では、『ひろしまべん100話』等の著書のある元広島大学大学院教授の町博光氏の監修のもと、県内を２つのエリアに分け、「いらっしゃいませ」「ありがとうございました、またお越しください」の音声を、それぞれの地域のご当地言葉でご挨拶いたします。音声は、広島銀行ダイレクト・マーケティング・センターの職員が担当いたしました。
https://prtimes.jp/a/?f=d108630-5-1f085d2142f71240f593d9f2c7c2e6db.pdf
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/06-20:40）
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