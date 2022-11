[Pico Technology Japan株式会社]

合計16曲をPICO VIDEOで2022年12月3日(土)に配信決定



独自のイノベーションと研究開発力を持つVRのリーディングブランドであるPICOは、2022年12月3日(土)20時(日本時間)に、「PICO AKB48 VR PREMIUM LIVE - Forever AKB48 For You-」をPICO独占で配信することが決定しました。





PICOでは、ゲーム、フィットネス、ビデオにわたる多様なコンテンツをユーザーの皆様に楽しんでいただいております。

今回の配信は、「PICO VIDEO」のアプリを通して没入感のあるVR体験が可能となります。 360度のサラウンドビューアングルと3D空間効果により、AKB48のライブが目の前で楽しめます。 「PICO AKB48 VR PREMIUM LIVE - Forever AKB48 For You-」は、PICOでしか観ることのできないAKB48オリジナルメンバー16名による、オリジナルセットリストのライブになります。

配信時間は約73分で、合計16曲をお届けいたします。 AKB48のヒット曲「会いたかった」や「ヘビーローテーション」から最新の「久しぶりのリップグロス」まで豪華ラインアップでお楽しみいただけます。





AKB48メンバーの柏木由紀さんは「たくさんのカメラとスタッフさんのいる中でパフォーマンスをして、どのように PICOゴーグルを通して見られるのか私たちもすごく楽しみです!」とVRライブの収録の感想を述べています。

ぜひご自宅で AKB48のVRライブをお楽しみください!





「PICO AKB48 VR PREMIUM LIVE - Forever AKB48 For You-」の詳細

配信日: 2022年12月3日 20時(日本時間) 無料配信

対応機器:PICO 4、PICO Neo3 Link

URL:https://pico-akb48vrpremiumlive.net

*配信後は PICO VIDEOのアーカイブに保存され、お楽しみいただけます。(1年間/2023年12月3日まで)

PICO VIDEOは、PICOヘッドセットを装着し、電源を入れたのち、PICOストアよりインストールしてからお楽しみいただけます。



