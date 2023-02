[Astle株式会社]

B日程の3次審査合格者が決定!最終審査は有観客にて開催決定!



Astle株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:下村りか)、株式会社 PLEURS(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 前田竜太郎)、SHOWROOM株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:前田 裕二)は、「超十代」との合同企画である『超IDOLオーディション supported by 超十代』よりデビューするアイドルグループが音楽雑誌MARQUEEにて特集されることが決定いたしました。また、B日程合宿参加メンバーの決定に加え、最終審査は有観客にて開催することが決定いたしました。

「超IDOLオーディション supported by 超十代」公式HP: https://cho-idol.com/





■MARQUEEとは



前身は1979年創刊の「MARQUEE MOON」、1984年7月より「MARQUEE」に改題。

2012年6月10日発売のVol.91でももいろクローバーZが表紙を飾り、44ページにわたり「超アイドル主義」と題しアイドル特集を組んだ。

以降、アイドルを中心とした雑誌を発刊している音楽雑誌。

MARQEEオフィシャルWEBサイト:http://www.marquee-mag.com/



■B日程合宿審査参加決定メンバー

※オーディション番号順

西村美玲(21歳)

田中利佳(19歳)

平田優菜(17歳)

白花悠(18歳)

結城璃音(21歳)

渡邉倖(15歳)

山本祈(17歳)

菊地美穂(19歳)

清花きい(22歳)

松浦麻夜(19歳)



■最終審査につきまして

最終審査が有観客にて開催されることとなりました。

日時:2023年2月26日(日)

会場:Keystudio



■最終審査チケットにつきまして

抽選:50名

抽選申し込み期間:2月1日(水) 19:00~ 2月4日(土)23:59

抽選発表日:2月5日(日) 19:00

抽選申し込みリンク:https://tiget.net/events/226725

※今後追加販売の可能性もございます。



超IDOLオーディション supported by 超十代 オーディション詳細

■名称

「超IDOLオーディション supported by 超十代」



■オーディション概要

アイドル業界に新たな風を巻き起こし、型破りなアイドルグループを発掘~育成~輩出まで一貫して行うアイドル発掘プロジェクトです。



■スケジュール/審査内容

https://cho-idol.com/audition-schedule/



■応募規約

アマチュア(特定の芸能事務所に所属していない方)

15歳~26歳の女性 (2023年2月26日時点で27歳未満の方)

身長不問 全ての審査にご参加頂ける方



■主催

Astle 株式会社・株式会社PLEURS



■協力

株式会社 超十代、株式会社ツインプラネット、SHOWROOM 株式会社



「超IDOLオーディション supported by 超十代」公式HP https://cho-idol.com/



