[Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd]

2022年11月11日(金) よりPITAKA日本語公式サイトにて予約販売開始



独創的なスマートフォン及びタブレット関連製品の開発・製造を行うShenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltdは、今秋発売された話題のApple Watch Ultra、 AirPods Pro 2、 Galaxy Zシリーズにも対応した独自のアラミド繊維を用いた複数の製品シリーズを発表いたします。今回、発表した製品は、 2022年11月11日(金) よりPITAKA日本語公式サイトにて予約販売を開始いたします。

2015年設立の「PITAKA(ピタカ)」 は、中国・深圳市に本社をおき、アメリカ・ドイツなど世界100以上の国と地域で販売されているデジタル周辺機器ブランドです。ハイテク素材を活用したシンプルでスタイリッシュなデザインのスマートフォン・タブレットなど周辺機器を製造しており、2016年から日本国内でも製品を発売しています。





【Apple Watch Ultra関連製品】

●製 品 名:Air Case For Apple WatchSeries Ultra

(日本語読み:エアケース フォー アップルウォッチシリーズ ウルトラ)

●販売価格:4,999円(税込)

●販売サイト:

公式日本語販売サイト:https://pitakajapan.com/products/air-case-for-apple-watch-series

※Amazon PitakaDirect 及び楽天市場 PitakaDirectでの販売開始の際には、別途お知らせします。







市販されているApple Watch Ultraのケースと異なり、PITAKAのアラミド繊維製ケースは、軽量で傷つきにくく、耐久性に優れた航空宇宙グレードのプレミアムアラミド繊維を使用しています。

Apple Watchのケースは、Series 8やUltraを含むすべてのApple Watchモデルに対応するカーボンファイバーバンドと同じブラックとグレーのツイル柄を採用しています。Apple Watchを落下や傷から守りつつ、時代を超えたミニマルなファッションを実現するケースとなっています。



【PITAKA独自の浮織デザインとは?】

当社では、ユーザーに新しい体験をしてもらうため、スマートフォンケース以外に、イヤフォンケース、スマートウォッチ用ケース、さらにはモバイルバッテリーや車載ホルダーをアラミド繊維を使って作りました。その結果、ケースや充電器が、単なるツールではなく、それ自体がおしゃれなアイテムとして、ユーザーのセンスをアピールするものになることを目指しています。

当社の素材研究センターでは、10,215時間という長い時間をかけて100種類の織り方を検証し、色の選択を10回以上のプロセステスト行いました。

その結果、航空宇宙産業にも使われる軽量・高強度のアラミド繊維の強度はそのままに、浮織(日本語読み:うきおり、英語名:Fusion Weaving)の模様が織り込まれたデザインを作り上げました。浮織は、アラミド繊維の異なる原色の繊維を調整しながら、浮かして織ることで製造します。



アラミド繊維のクラシックな黒/グレーとオリジナルな色の組み合わせ以外に、交響楽からインスピレーションを受けた名前を付けた下記の合計5種類の浮織デザイン「 オーバーチュア(序曲)」、「コンチェルト(協奏曲)」 、「ラプソディ(狂詩曲)」、「ソナタ(奏鳴曲)」、「ムーブメント(楽章)」を展開しています。

参考:https://www.rakuten.ne.jp/gold/pitaka/fusion-weaving.html

この秋のPITAKAの新製品の中で、AirPods Pro 2関連製品とSamsung Galaxy Zシリーズ関連製品には、PITAKA独自の浮織デザインを採用しています。



【Apple AirPods Pro 2関連製品】

●製品名:MagEZ Case for AirPods Pro 2

(日本語読み:マグイージー ケース フォー エアポッヅツー)

●対応機種:AirPods Pro 2

●販売価格:8,999円(税込)

●販売サイト:

公式日本語販売サイト:https://pitakajapan.com/products/magez-case-for-airpods-pro

※Amazon PitakaDirect 及び楽天市場 PitakaDirectでの販売開始の際には、別途お知らせします。

●カラー:黒/グレーツイル柄、1500D ムーブメント (楽章) 、600D ラプソディ(狂詩曲) 、600D オーバーチュア(序曲)







MagSafe用マグネットを内蔵しており、お手持ちのMagSafe 充電器に AirPods Proをしっかりと取り付けて充電することができます。AirPods Proのラインナップケースは、耐久性と軽量性に優れた航空宇宙グレードのアラミド繊維で作られており、確かな保護力に加え、独自のスタイルをアピールしています。また全く新しい浮織デザインは、クラシックな黒とグレーのツイル柄への、アクセントとして鮮やかな色が追加されています。



■Samsung Galaxy Zシリーズ関連製品

●製品名:MagEZ Case 3 for Galaxy Z Flip4

(日本語読み:マグイージー ケーススリー フォー ギャラクシー ゼット フリップフォー)

●販売価格:9,999円(税込)

●販売サイト:

公式日本語販売サイト:https://pitakajapan.com/products/magez-case-3-for-samsung-galaxy-z-flip4

※Amazon PitakaDirect 及び楽天市場 PitakaDirectでの販売開始の際には、別途お知らせします。

●カラー:600D ラプソディ(狂詩曲)、600Dオーバーチュア(序曲)





本製品は、耐久性に優れ、傷のつきにくいアラミド繊維を使用しています。さらに3D Grip™テクノロジーによって、Flip4ケースの表面に織り目パターンを生み出し、グリップ力の向上と同時に、手に馴染むような感触を実現しています。MagSafe 用マグネットを内蔵しており、薄型のケースのためQiワイヤレス充電器での充電やスマホの逆ワイヤレス充電を利用して他の機器を充電することも可能です。そしてPITAKA独自の浮織デザインを採用しています。



●製品名:Air Case for Galaxy Z Fold4

(日本語読み:エアケース フォー ギャラクシー ゼット フォールドフォー)

●販売価格:9,999円(税込)

●販売サイト:

公式日本語販売サイト: https://pitakajapan.com/products/air-case-for-samsung-galaxy-z-fold4

※Amazon PitakaDirect 及び楽天市場 PitakaDirectでの販売開始の際には、別途お知らせします。

●カラー: 600D ラプソディ(狂詩曲) 、600D オーバーチュア(序曲)





本製品は、耐久性に優れ、傷のつきにくいアラミド繊維を使用しています。さらに3D Grip™テクノロジーによって、 Fold4ケースの表面に織り目パターンを生み出し、グリップ力の向上と同時に、手に馴染むような感触を実現しています。そしてPITAKA独自の浮織デザインを採用しています。

またQi規格のワイヤレス充電器に対応していますが、PITAKA MagEZシリーズのMagSafe(マグネット) 対応充電器には取り付けられませんのでご注意ください。



■PITAKAブランドについて

PITAKA(日本語読み:ピタカ)は、 Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd が立ち上げた独自ブランドです。スマートフォン、タブレット、イヤホン、スマートウォッチなど、ガジェット製品の周辺領域にフォーカスし、斬新的なデザインと独自の素材を用いて、これまでとは異なるテクノロジーと美学でライフスタイルを提案するブランドです。

またブランド名の「PITAKA」とは、古代インドの言語に由来する仏教用語で、物を置く籠(カゴ)を意味しています。通常、人々は、籠の中の物だけに注目し、容器としてのカゴ自体を気にしておらず、むしろそこにあるのが当然だと感じています。私たちはPITAKAブランドの製品が、カゴのようにユーザーの生活に溶け込み、生活がより便利に、そしてより良いものとなることを願っています。

公式日本語サイト :https://pitakajapan.com/

公式Twitter(日本語) :https://twitter.com/PITAKA_Japan

公式instagram(日本語) :https://www.instagram.com/pitaka_japan/

公式Facebook(日本語) : https://www.facebook.com/PITAKA.Japan/

公式YouTube(英語) :https://www.youtube.com/c/PITAKAGALLERY

Amazon PitakaDirect : https://amzn.to/3QxaBjk

楽天市場 PitakaDirect : https://www.rakuten.ne.jp/gold/pitaka/



■Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd について

Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd(中国語企業名:深圳市零壱創新科技有限公司)は、2015年11月に中国広東省深圳市でCEO兼独立系デザイナーの鄭陽輝と複合材料の専門家、工業デザイナーなどの専門チームが集まって設立されました。設立以来、ハイテク素材と革新的なデザインを組み合わせた、様々なライフスタイルにあわせた製品をデザインし、ユーザーにとって便利でシンプルかつ、独自性のあるライフスタイルを提案しています。社名にあるLingyi(零壱・リンイー)とは、つまり0から1を作ること、無から有を作り出すようなイノベーションを起こしたいという理念を表しています。現在、当社は世界100以上の国と地域にて製品を販売しており、中国以外にアメリカにも拠点を設立しており、積極的なグローバル化を推進しています。



≪会社概要≫

【企業名】 : Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd

(中国語企業名:深圳市零壱創新科技有限公司)

(日本語読み:シンセン リンイー イノベーション テクノロジー)

【本社住所】 : 12F,Block,Central,Avenue Building,Xixiang BLVD West,Baoan District,Shenzhen, 518100, Guangdong, China

【代表者】 : CEO 鄭陽輝

【設 立】 :2015年11月

【資本金】 :1000万元(約2億円)



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/12-14:16)