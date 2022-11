[DCESビジネスサポート株式会社]

NATO CCDCOE、米国 陸軍サイバー研究所、日本 防衛省から専門家が登壇!!



「CYDEF」実行委員会(事務局所在地:東京都豊島区(DCES ビジネスサポート株式会社内):委員長 田中達浩 元陸上自衛隊通信学校長)は2022年11月30日から開催される「CYDEF2022」の基調講演者及びカンファレンススピーカーが決定しました。また、新しいスポンサーとして日本マイクロソフト株式会社、CompTIA 日本支局、(ISC)² が決定しましたのでお知らせします。







1. 基調講演者について

今回のCYDEF2022では坂明氏(デジタル庁CISO)、Melissa Hatheway氏(Hathaway Global Strategies LLC代表取締役)、兼原信克氏(同志社大学 特別客員教授)の3名の方に基調講演をいただくことになりました。お三方ともサイバーディフェンスと安全保障についての造詣が深く近年の国際状況を踏まえお話しいただきます。



2. メインデイ、プレデイ、アフターデイのスピーカーについて

今回メインデイ二日間はオンラインにて総勢53名の専門家の方々に登壇・議論いただくことになりました。今回も陸軍サイバー研究所(米国)、NATO サイバー防衛協力センター、台湾国家防衛セキュリティ研究所など様々な防衛関連機関からご参加いただくだけでなく、産官学の専門家の方々に参加いただくことが決定しました。詳細は別紙のスピーカー一覧表をご覧ください。









3. 新しいスポンサーについて

今回、新しく協賛いただく会社・団体が決定しました。シルバースポンサーとして日本マイクロソフト株式会社、CompTIA 日本支局、ブロンズスポンサーとして(ISC)² に協賛いただきました。これで協賛企業・団体は14となり今回も多く企業・団体に協賛いただけることになりました。







4.メディアブリーフィング開催します。

11月30日のプレイベントの開催後にメディア向けの説明会を開催いたします。本イベントの開催経緯、今年のテーマの決定の背景、今年のカンファレンスの見どころなどをご説明いたします。参加をご希望の方は参加登録からご登録いただくか、事務局までご連絡ください。なお、メディアの方の当イベントへの参加は無料です。



5.参加登録について

下記にサイトにて参加登録を引き続き行っています。締め切りはプレを含むチケットは11月28日、それ以外は11月27日までご登録いただけます。

https://cydef2022.cydef.net/







◆開催概要

イベント名:CYDEF2022

開催テーマ:グレーゾーンの闇を英智で照らす

Defending the continuity of light in the gray zone



開催日時 :2022年11月30日(水)(プレデイ:昨年の振り返り)

12月1日(木)(メインデイ:専門家カンファレンス)

12月2日(金)(メインデイ:専門家カンファレンス)

12月3日(土)(アフターデイ:一般公開セミナー)



登壇者 :国内外から約50名前後を予定



聴講者 :国外を含む約700名(登録者)を想定



実施方式 :メインデイ オンライン

プレ・アフターデイ オンサイト



対象聴講者:サイバーディフェンス業務に関連する方、サイバーディフェンスに関心のある方



主催 :サイバーディフェンス研究会 / CYDEF実行委員会

https://cydef.net/



スポンサー:プラチナスポンサー

NTT セキュリティ株式会社

ゴールドスポンサー

株式会社日立製作所

シルバースポンサー

アマゾンウェブサービスジャパン合同会社

デロイトトーマツサイバー合同会社

富士通株式会社

日本マイクロソフト株式会社

CompTIA 日本支局

ブロンズスポンサー

株式会社FFRI セキュリティ

(ISC)²

NRI セキュアテクノロジーズ株式会社

バナースポンサー

綜合警備保障株式会社(ALSOK)

大日本印刷株式会社

東京海上ディーアール株式会社

株式会社Sola.com

レセプションスポンサー

株式会社横須賀テレコムリサーチパーク



後援 :防衛省

内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)

総務省

外務省

文部科学省

経済産業省

公益財団法人公共政策調査会

株式会社横須賀テレコムリサーチパーク

横須賀市

EGMONT 王立国際関係研究所

NATOサイバー防衛協力センター

NATO科学技術機構

米陸軍サイバー研究所

Hybrid CoE

ESMTベルリン大学デジタル社会研究所

明治大学サイバーセキュリティ研究所

一般社団法人サイバーリスク情報センター

横須賀海洋・IT教育の会



◆サイバーディフェンス研究会サイト

https://cydef.net



◆CYDEFイベントTwitter

https://twitter.com/CYDEF2022



