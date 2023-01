[株式会社KAJIHARA DESIGN STUDIO]

テキスタイルデザイナー梶原加奈子が監修する「カラーヒーリング & サーキュラーライフ 」をコンセプトに据えたアパレル ・ 靴下・ドッグウエアを中心に、メイドインジャパンの生地や製品を販売。日本全国のテキスタイルマニアが集うコミュニティスペースとしても価値を提供いたします。





株式会社KAJIHARA DESIGN STUDIO(本社:北海道札幌市 代表取締役社長 梶原加奈子)は、札幌南区にて運営しているエシカルライフスタイルショップ「COQ(コキュウ)」の2店舗目を2023年2月1日(水)に東京・中目黒にオープンいたします。アパレル・靴下・ドックウエア・アップサイクルシャツラインを中心に、日本産にこだわった生地や環境配慮をした製品を販売していきます。

なお、2023年2月1日(水)18時よりオープニングレセプションを行いますので、ぜひ足をお運びください。



























■ 北海道の自然から深呼吸する暮らしをテーマにショップ・レストラン・ゲストハウスを運営しているCOQが東京の発信と交流の拠点をオープン



「日本産地の活性化」と「グローバル発信」を軸に活動しているテキスタイルデザイナー梶原加奈子が故郷である札幌の大自然の中に立ち上げた「COQ(コキュウ)」ショップでは、テキスタイルや靴下雑貨を中心に企画・製造・販売してきましたが、2022年秋冬からアパレル・ドッグウエア製品を強化し、EC販売や卸を中心に国内外の販路拡大に取り組んでいます。今後はお客様との直接的なコミュニケーションを重ねる機会を増やし、自然を感じる暮らしや日本のテキスタイルについて語り合う場として、さらに皆様と交流を深めていける発信拠点としても存在したいと考えています。







■ これからの未来づくりとエシカルライフスタイルを共に考えてもらう場として



COQでは、ものづくりは日本産にこだわって工場と直接やり取りしながら開発に取り組んでおり、「産地技術の継承」や「地方の未来づくり」などエシカル社会に貢献することを目指しています。できる限り環境に負荷をかけない素材選びや生産工程で廃棄する部分が少ないニット技術の活用、安定した工場運営に向けた端境期生産への協力といった具体的な取り組みを進め、これからの継続性と循環性と幸福感のバランスを保つサーキュラークリエイションを考えて今できることから未来を作っています。また、製造業の課題でもある廃棄ロス削減に向けて、残布や残糸を活用したものづくりに取り組み、アップサイクルシャツラインや端切れ布の販売もしています。



こうした活動をさらに加速させるべく、日本の未来に関心ある人たちと集い、「これからのこと」を共に継続的に応援していけるコミュニティスペースとして新しい場で価値を提供すべく、この度、中目黒にショップをオープンする運びとなりました。

















[ COQ TOKYO ]



オープン:2023年2月1日(水)

場所 :東京都目黒区上目黒1丁目15−13

営業時間:平日 12:00~20:00

:土日祝11:00~19:00

定休日 :不定休



[ オープニングレセプション ]



2023年2月1日(水)18:00~20:00

予約不要。どなたでもご来場いただけます。





[ 梶原加奈子(かじはら かなこ)経歴 ]



1973年北海道札幌市生まれ。多摩美術大学デザイン学部染織科卒業。(株)イッセイミヤケテキスタイル企画を経て渡英。Royal College of Art Fashion & Textile Course 修士課程修了。欧州のデザインコンペTEXPRINT2005でグランプリ受賞。2006年KAJIHARA DESIGN STUDIOを創業。日本産地の素材を集結させたテキスタイルブランドKANA COLLECTIONを立ち上げ、欧州・NYのハイメゾン向けに毎シーズン販売をする。Premiere Vision Paris PV award The Grand Jury Prize 2013 デザインを担当し日本企業と共に受賞。ファッション、インテリア、建築など様々な分野のクリエイティブディレクターとしてブランディングやグローバル発信に関わり、日本の産地活性化を目指す事業立案やデザイナー育成にも精力的に取り組む。2020年第42回繊研賞受賞。ファクトリーブランドのデジタル販売支援プロジェクトCRAHUGのディレクター就任。JAPAN TEXTILE CONTEST審査委員長、WWDサステナビリティ・ディレクター養成講師、経済産業省第4回これからのファッションを考える研究会委員。北海道札幌南区の森にショップ・レストラン・ゲストハウスの複合施設「COQ」を立ち上げ、自然と共に過ごすエシカルライフスタイルからカラーヒーリング&サーキュラーライフを発信している。





[ お客様からのお問い合わせ先 ]



株式会社 KAJIHARA DESIGN STUDIO

東京支社 〒103-0004 東京都中央区東日本橋3丁目3-17 Re-Know東日本橋6A

TEL/FAX : 03-6231-0079

Mail: contact@kajihara-design.com

ブランドサイト:http://coq-textile.jp

オンラインサイト:https://coq-textile.shop

COQ Instagram:coq_tokyo

coq_sapporo

coq_textile products

coq_dining

KANAKO KAJIHARA Instagram:kanakokajihara





[ 会社概要 ]



社名: 株式会社 KAJIHARA DESIGN STUDIO

東京支社住所 : 〒103-0004 東京都中央区東日本橋3丁目3-17 Re-Know東日本橋6A

HP:http://www.kajihara-design.com



