[富士スピードウェイホテル]

日本初上陸のハイアットブランド「アンバウンド コレクション by Hyatt」として昨年10月に開業した「富士スピードウェイホテル(静岡県小山町、総支配人:吉川源太)」に、静岡の魅力が詰まったバレンタインメニューが2月11日(土)~2月14日(火)までの期間限定で登場します。静岡県産いちごを使用したレアチーズケーキ「ハートのジュエリー」や、静岡県産のほうじ茶や地酒を忍ばせた自家製チョコレート「静岡セレクション」など、ユニークなメニューの数々で特別な時間を演出します。











二人でシェアして愛を深めるバレンタインスイーツ2種



富士山を眺めながらこだわりのコーヒーや軽食を楽しめるTROFEOラウンジでは、パートナーと分け合うのにぴったりなバレンタインスイーツをご用意しました。リングピローから着想を得た「ハートのジュエリー」は、静岡県産いちごとホワイトチョコレートのムースにベリーのジャムを合わせた上品なレアチーズケーキです。中央にはレアチーズでできたハートのビジューがあしらわれ、日頃の感謝の気持ちを伝えるプレゼントとしてもおすすめです。粉から丁寧にピザ生地を練り上げた「静岡県産いちごのピッツァカルツォーネ」は、静岡県産いちごやマスカルポーネチーズ、ラズベリーソースをたっぷり閉じ込め、本格ピザ窯で作りたてをご提供します。添えられたチョコレートアイスクリームと一緒に召し上がることで、口の中で初めて完成される濃厚なマリアージュをお楽しみください。











静岡のほうじ茶や地酒を閉じ込めた自家製チョコレート







富士スピードウェイホテルのペストリーシェフ郷司文武(ごうじふみたけ)が手掛ける自家製チョコレート「静岡セレクション」は、静岡県産のほうじ茶や日本酒、ウィスキーをそれぞれガナッシュに練り込んでいます。芳醇な香りが特徴的な老舗茶屋「荒井園」(御殿場市)のほうじ茶を贅沢に織り混ぜたミルクチョコレートや、柔らかな麹の香りが感じられる老舗酒蔵の「磯自慢」(焼津市)を忍ばせたカカオ55%のダークチョコレート、そして「ガイアフローウイスキー ブレンデッドM」(静岡市)とヴァローナのグアナラ70%融合させたアロマティックなチョコレート3種それぞれの個性をお楽しみいただけます。



<バレンタインスイーツの概要>

提供期間:2月11日(土)~2月14日(火)

提供場所:TROFEOラウンジ(3F)

提供時間:11:30 - 22:00 (ラストオーダー 21:30)

料金:「ハートのジュエリー」 1,800円(二人前)

「静岡県産いちごのピッツァカルツォーネ」 2,000円(二人前)

「自家製チョコレート 3ピース 静岡セレクション」 1,800円

※税込み・サービス料別

ご予約:メール FSWUB-Service@hyatt.com / 電話 0550-20-1234(ホテル代表)

※自家製チョコレートはお酒を使用しています。 20歳未満お子様やアルコールに弱い方、妊娠・授乳期の方、そして運転時にはご遠慮ください。

※自家製チョコレートのみ2月1日(水)からBAR 4563の通年メニューとして提供いたします。





TROFEOイタリアンのバレンタインディナーコース



富士山の絶景を望める「TROFEOイタリアン」では、静岡県産食材をふんだんに使用した華やかなバレンタインディナーコースをご用意しました。前菜の「真鯛のマリネ 静岡県産いちご トマト ピンクバルサミコビネガー」は、いちごのフレッシュな果汁と真鯛の繊細な味のハーモニーをお楽しみいただけます。「静岡県産根深ねぎときのこのチャウダー」は、冬が旬の根深ねぎの旨味がたっぷりと溶け込んだクリーミーな逸品です。選べる2種類のパスタうち、「ちぢみほうれん草のカルボナーラ スパゲッティ」は、静岡県産ちぢみほうれん草の鮮やかなグリーンが目を惹きます。そして選べる3種類のメイン料理の中でもおすすめ「本日の鮮魚のソテー ラズベリー風味のトレビスのピクルス オレンジ風味のバターソース」は、県内の魚市場から取り寄せた旬の魚のソテーとオレンジ風味のバターソースとの相性が抜群です。デザートには、温かいベリーソースを回しかけてチョコレートの器を溶かしながらバニラアイスと味わうアシェットデザートをご用意します。口の中でとろけるホワイトチョコレートの甘さと、甘酸っぱいベリーの豊かなアンサンブルをご堪能ください。







<バレンタインディナーコースの概要>

提供期間:2月11日(土)~2月14日(火)

提供場所:TROFEOイタリアン(3F)

提供時間:17:30 - 22:00 (コースメニューラストオーダー 21:00)

料金:7,800円(税込み・サービス料別)

ご予約:ウェブ bit.ly/trofeo-book / 電話 0550-20-1234(ホテル代表)

※当期間中、通常のディナーコースの提供はございません。







大人なムードのバーで嗜む上質のカクテル









BAR 4563では隠れ家のような雰囲気の中、270台のクルマのフィギュアに囲まれた唯一無二の空間でとっておきのバレンタインカクテルをお楽しみいただけます。日本初のノンアルコールジン・ネマ0.00%とパイナップルジュースを合わせたモクテル「ローズ」は、グラスを近づけるとアニスの香りが鼻をくすぐり、口に含むとまるでバラ園にいるかのような芳醇な香りが広がります。ゴディバのチョコレートリキュール、ラム、そしてミックスベリーを合わせた「ブーケ」は“バレンタインのプレゼントを贈る気持ちを表現したい”というミクソロジストの想いから考案された一杯で、お酒が苦手な方でも飲みやすく、デザート感覚でお召し上がりいただけます。「ガイアフローウイスキー ブレンデッドM」とヘーゼルナッツのリキュールを合わせた「ダイヤ」は、ウィスキーの力強いテイストの後にチョコレートの風味が感じられ、バニラの香りが鼻を抜けます。こちらは美しくカットされた氷がまるでダイヤモンドのようにグラスの中央で輝きます。













<バレンタインカクテルの概要>

提供期間:2月1日(水)~28日(火)

提供場所:BAR 4563(3F)

提供時間:18:00 - 0:00

料金:「ローズ」 1,400円 / 「ブーケ」 1,800円 / 「ダイヤ」 1,800円

※税込み・サービス料別

ご予約:メール FSWUB-Service@hyatt.com / 電話 0550-20-1234(ホテル代表)

※20歳未満のお客様は、保護者または成人の同伴者がいる場合でも22 時以降バーのご利用をご遠慮いただいております。





ホテル概要







名称:富士スピードウェイホテル

(英語表記:Fuji Speedway Hotel)

所在地:〒410-1308 静岡県駿東郡小山町大御神645

階数:地上9階地下1階建、ヴィラ平屋建、

ウエルネス棟地上2階建

客室数:120室(宿泊棟115室・ヴィラ5室)

客室タイプ:<宿泊棟>115室

ゲストルーム(43平方メートル )×6室、ビュールーム(43平方メートル )×42室、

デラックス(55 - 60平方メートル )×46室、スイート(86- 145平方メートル )×21室

<ヴィラ>5室

ガーデンヴィラ(143平方メートル )×4棟、レジデンシャルヴィラ(150平方メートル )×1棟

付帯施設 :料飲施設4、 温泉浴場、スパ、屋内プール、ジム、Ballroom、Meeting Room他

面積:建物面積26,771平方メートル 、土地面積40,319平方メートル

駐車場:120台

開業日:2022年10月7日

サイト:富士スピードウェイホテルfujispeedwayhotel.jp

Instagram instagram.com/fujispeedwayhotel

Facebook facebook.com/fujispeedwayhotel



■「富士スピードウェイホテル」について

ハイアットのコレクションブランド「アンバウンド コレクション by Hyatt」の日本初上陸となる「富士スピードウェイホテル」は、「モータースポーツとホスピタリティーの融合」をコンセプトにしています。日本を代表するサーキットのひとつである「富士スピードウェイ」に隣接し、ホテル内に「富士モータースポーツミュージアム」が同居していることが特徴的で、サーキットの感動とブティックホテルのラグジュアリー体験をブレンドさせたユニークな滞在を提供します。



■「アンバウンド コレクション by Hyatt」 について

アンバウンド コレクション by Hyattは独立したホテルを単に取り揃えたコレクションではなく、語るべきストーリーに彩られた唯一無二のホテルを慎重に「キュレーション」したブランドです。アンバウンド コレクション by Hyattのホテルは例えば、現代の驚異のような、あるいは歴史の中の宝石のような、それとも活力を与える静養のような、筋書の無い非日常に浸る旅をお届けします。Facebook、Instagramで、@UnboundxHyatt をフォローしてください。ハッシュタグ「#UnboundxHyatt」を付けた写真の投稿もお待ちしています。



ハイアットのホテルはその存在意義とするケアの精神に基づき、お客様と従業員の安全と安心に関する業務上のガイダンスとリソースをさらに強化しています。ハイアットの衛生対策「グローバルケア&クリーン」について詳しくは、公式ウエブサイト(hyatt.com)にて公開しています。



※本リリース中の「ハイアット」とは、ハイアット ホテルズ コーポレーションおよび(または)その関連会社を指す用語として使用されています。



