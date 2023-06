[マサスポーツシステム有限会社]

ファーストラウンドのエントリーが決定。第1シードは男子川上倫平、女子伊藤あおい。



7月22、23日の2日間で開催される『湘南美容クリニック Presents SBCドリームテニスツアー』(以下SBCドリームテニスツアー)のエントリーリストが6月24日、発表された。今大会は、ブルボンビーンズドーム(兵庫県三木市)にて、入場無料で開催される。







新しいテニスのエンターテインメント、『SBCドリームテニスツアー』ファーストラウンドのエントリーが締め切られ、出場選手が出揃った(6月24日現在)。



第1シードは、日本ランキング15位の川上倫平(橋本総業ホールディングス)。続いて16位の羽澤慎治(JCRファーマ)、18位白石光(SBCメディカルグループ)、20位片山翔(伊予銀行)となっている。昨年ファーストラウンドで3位決定戦を戦った白石と片山(白石が勝利)は注目すべき選手だ。また、2大会で準優勝した江原弘泰はワイルドカードで出場予定だ。

男子は誰が勝っても初優勝となるメンバーが揃っており、王座をかけた熾烈な争いが期待される。







女子は13位の伊藤あおい(フリー)、続いて14位の清水映里(東通産業株式会社)、18位の荒川晴菜(SBCメディカルグループ)、20位の瀬間詠里花(橋本総業ホールディングス)というメンバーとなった。

荒川は昨年のファーストラウンドで優勝、伊藤あおいはセカンドラウンド準優勝という実績があるだけに、見応えのある展開が予想される。初出場の清水にも注目だ。







なお、ファーストラウンドは入場無料。試合は4ゲーム先取の3−3タイブレークという早い試合展開となるだけに、どの試合も目が離せないものとなるだろう。観戦希望される方は下記より登録を。こちらは任意で、なくても観戦は可能(センターコートのエリア指定で座席を確保)。

https://sbc-dream-tennis-tour.jp/



日程は、7月22日(土)に1グループ男女各4人の4ブロックによる総当たり戦、翌23日(日)は、ブロック上位2名、合計8名によるトーナメント戦が行われ、優勝者が決定する。



大会名:湘南美容クリニック presents "SBC Dream Tennis Tour 2023"

特別協賛: 湘南美容クリニック

主催: マサスポーツシステム有限会社

運営: SBC Dream Tennis Tour 実行委員会

大会パートナー:HEAD、 日本ストリンガーズ協会、ANAクラウンホテル新神戸、blan&co

メディアパートナー:TBSテレビ

公認・後援:(公財)日本テニス協会

期日:

Tour First Round 2023年7月22日(土)~ 23日(日)※プロアマ戦・レセプション 7月21日(金)

Tour Final Round 2023年12月16日(土)~ 17日(日) ※プロアマ戦・レセプション 12月15日(金)

会場:

【大会・プロアママッチ】

ブルボンビーンズドーム

〒673-0515 兵庫県三木市志染町三津田1708

【レセプションパーティー】

ANAクラウンホテル新神戸

賞金総額:

■Tour First Round 賞金総額 各Round 560万円



※優勝・準優勝した選手は12月のFinal Roundの出場権獲得



■Tour Final Round 賞金総額3,260万円





種目: 男女シングルス 各16名

1日目 予選リーグ AM10:00~

2ショートセット(3-3タイブレーク) ファイナル10Pマッチタイブレーク(ノーアドバンテージ)

※1グループ4名、4グループによるラウンドロビン

2日目 決勝トーナメント AM9:30~

2ショートセット(3-3タイブレーク) ファイナル10Pマッチタイブレーク(ノーアドバンテージ)

※各グループ1・2位によるトーナメント ※ 3・4位トーナメント無し

※Tour Final Roundの試合方法は未定

使用球:HEADツアーXT

ドローイング: 予選リーグ 各大会前日の金曜日

順位別トーナメント 予選リーグ各ブロック順位により決められたドローNoの箇所

規模: 男子・女子シングルス各16名 DA各12名 WC各4名

※Tour First RoundのDAはJTAランキング順で決める。

※Tour Final Roundは、JTAランキング12名、WC4名(内2名はFirst Round優勝者・準優勝)

※WCは主催者に推薦された選手

※昨年のSBCランキングは使用しません

大会役員: ツアー代表相川佳之 SBCメディカルグループ代表

ツアーディレクター山田眞幹 マサスポーツシステム(有)代表取締役

※本要項は、天候その他やむを得ない状況により変更する場合があります。

※大会に関してのお問い合わせは施設(ビーンズドーム)にはしないでください。



大会に関してのお問い合わせは、下記お問い合わせフォームより

https://sbc-dream-tennis-tour.jp/contact/



