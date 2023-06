[株式会社喜喜]

The Weeknd(ザ・ウィークエンド)、ポルトガル・リスボンでAfter Hours Til Dawn Second Legグローバル・スタジアムツアーを新しいステージセットと共に開幕。







2023年6月6日、音楽界のスーパースター・The Weeknd(ザ・ウィークエンド)がポルトガル・リスボンにてAfter Hours Til Dawn Second Legグローバル・スタジアムツアーの初日を迎えた。今回のツアーでは、Kayt Ranada(ケイト・ラナダ)とMike Dean(マイク・ディーン)をオープニングアクトに迎え、6月10日には英・マンチェスターのエティハド・スタジアムで2回目の公演を開催。その後デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、オランダ、アイルランド、ドイツ、ベルギー、スペイン、フランス、イタリア、チェコ、ポーランド、エストニアを経て、8月18日のロンドン公演までをヨーロッパで行い、9月からは南米へ移動し、コロンビア、ブラジル、ペルーなどを巡り10月25日のメキシコ公演で幕を閉じる予定だ。6月から10月の5カ月間で全43公演、毎公演の動員観客数は5万人以上という大規模なツアーとなる。このツアーは、2022年7月~11月の4カ月に渡り、アメリカ・カナダで行われていたAfter Hours Til Dawn Tour Firsr Leg 北米ツアーに続くグローバル・スタジアムツアーとなる。今回のグローバル・スタジアムツアーでは、自身の楽曲 【Echoes of Silence】(2021)のミュージックビデオ(https://www.youtube.com/watch?v=bHFc5ZfEdBQ)でもコラボレーションした、国内外で伝説的存在となっている日本人現代アーティスト・空山基の代表作である巨大なSexy Robot(セクシーロボット)のスタチューを新たなステージセットで披露。The Weeknd(ザ・ウィークエンド)の唯一無二の世界観と音楽で繰り広げられる圧巻のステージパフォーマンスは、この夏ヨーロッパ中の人々を魅了するランドマークの1つになるだろう。





■日本のトップ現代アーティスト・空山基と中村哲也の最強ダッグにより完成されるクロムユニバース





















今回のAfter Hours Til Dawn Second Legグローバル・スタジアムツアーは、2022年7月から11月にかけてアメリカ・カナダでも行われていたAfter Hours Til Dawn Tour Firsr Leg北米ツアーの延長線となるが、自身のファンに常に新しい姿を魅せ続けるThe Weeknd(ザ・ウィークエンド)はこのツアーのために新しいステージセットを披露。中央ステージには、現代アート界のレジェンド・空山基の代表作の1つ、Sexy Robot(セクシーロボット)が出現。全米ツアーでもファンから絶賛を得た大きなダーク・ムーンと、Sexy Robot(セクシーロボット)を象徴するかのようにクロムカラーへと姿を変えた前方ステージにあるコンプレックスな建物の数々。これらが起こす化学反応は、現実を忘れるほどの異空間へと観客を包み込んだ。また、The Weeknd(ザ・ウィークエンド)本人の衣装には、世界に名を誇る日本の現代トップアーティストのひとりである、中村哲也が空山基とダッグを組みクロムシルバーにかがやくマスクとマイクスタンドのデザインを手掛けた。



■全長7メートルにも及ぶ巨大『Sexy Robot(セクシーロボット)』



今回のヨーロッパ・スタジアムツアーでは、新たなステージセットや衣装を取り入れたThe Weeknd(ザ・ウィークエンド)だが、その中でもひときわ目を惹くのは、ステージ中央に現れる全長7メートルに及ぶ巨大ロボットのスタチュー。The Weeknd(ザ・ウィークエンド)のファンなら必ず見覚えがあるであろうこの巨大スタチューは、世界に名を誇るアート界のレジェンド・空山基の代表作品の1つでもある、「Sexy Robot(セクシーロボット)」だ。 当初は、この巨大なSexy Robot(セクシーロボット)をツアーに組み込むことは、運搬や組み 立て・分解の観点から不可能に近いと思われていたが、The Weeknd(ザ・ウィークエンド)のクリエイティブディレクターであるLa Mar Taylor(ラマー・テイラー)、NANZUKA GALLERY(株式会社NANZUKA)、KIKI INC.(株式会社 喜喜)の3者によるプロデュースのもと、数年にわたる試行錯誤の末ついに2023年の夏After Hours Til Dawn Second Legグローバル・スタジアムツアーで現実する形となった。聳え立つ姿が美しいこのSexy Robot(セクシーロボット)は、ステージ中央で360度の回転、さらに目の部分にはライトが施されており、命が吹きこまれたような姿は終始The Weeknd(ザ・ウィークエンド)と共にこの夏ステージを圧巻する。



■After Hours Til Dawn Second Legグローバル・スタジアムツアー日程(2023)









2023年6月6日 Lisbon, Portugal @ Passeio Maritimo de Alges

2023年6月10日 Manchester, UK @ Etihad Stadium

2023年6月14日 Horsens, Denmark @ Nordstern Arena

2023年6月17日 Stockholm, Sweden @ Tele2 Arena

2023年6月18日 Stockholm, Sweden @ Tele2 Arena

2023年6月20日 Oslo, Norway @ Telenor Arena

2023年6月23日 Amsterdam, Netherlands @ Johan Cruijiff ArenA

2023年6月24日 Amsterdam, Netherlands @ Johan Cruijiff ArenA

2023年6月28日 Dublin, Ireland @ Marlay Park

2023年7月2日 Hamburg, Germany @ Volksparkstadion

2023年7月4日 Dusseldorf, Germany @ Merkur Spiel Arena

2023年7月7日 London, UK @ London Stadium

2023年7月8日 London, UK @ London Stadium

2023年7月11日 Brussels, Belgium @ King Baudouin Stadium

2023年7月12日 Brussels, Belgium @ King Baudouin Stadium

2023年7月14日 Frankfurt, Germany @ Deutsche Bank Park

2023年7月18日 Madrid, Spain @ Cívitas Metropolitano

2023年7月20日 Barcelona, Spain @ Estadi Olímpic Lluís Companys

2023年7月22日 Nice, France @ Allianz Riviera

2023年7月23日 Nice, France @ Allianz Riviera

2023年7月26日 Milan, Italy @ Ippodromo La Maura

2023年7月27日 Milan, Italy @ Ippodromo La Maura

2023年7月29日 Paris, France @ Stade de France

2023年7月30日 Paris, France @ Stade de France

2023年8月1日 Bordeaux, France @ Matmut Atlantique

2023年8月4日 Munich, Germany @ Olympiastadion

2023年8月6日 Prague, Czech Republic @ Letnany Airport

2023年8月9日 Warsaw, Poland @ PGE Narodowy

2023年8月12日 Tallinn, Estonia @ Tallinn Song Festival Grounds

2023年8月 18日 London, UK @ Wembley Stadium

2023年9月26日 Monterrey, Mexico @Estadio BBVA

2023年9月29日 Mexico City, Mexico @Foro Sol

2023年9月30日 Mexico City, Mexico @Foro Sol

2023年10月4日 Bogota, Colombia @Estadio El Campin

2023年10月7日 Rio De Janeiro, Brazil @Estadio Nilton Santos Engenhao

2023年10月10日 Sao Paulo, Brazil @ Allianz Parque

2023年10月11日 Sao Paulo, Brazil @ Allianz Parque

2023年10月15日 Santiago, Chile @Estadio Bicentenario La Florida

2023年10月16日 Santiago, Chile @Estadio Bicentenario La Florida

2023年10月18日 Buenos Aires, Argentina @ River Plate Stadium

2023年10月19日 Buenos Aires, Argentina @ River Plate Stadium

2023年10月22日 Lima, Peru @ Estadio San Marcos

2023年10月25日 Guadalajara, Mexico @Estadio Akron



