[株式会社エヌエフエー]

人材派遣・人材紹介・人材教育等の総合人材サービスを展開する株式会社エヌエフエー(本社:東京都大田区、代表取締役:大崎 玄長)は、1月27日(金)・28日(土)に開催される「Startup Career Fair 2023」に出展いたします。













Startup Career Fair 2023について



Startup Career Fair 2023(https://startupcareer.info/)は、スタートアップのキャリアに関心がある方、新しいキャリアに挑戦したい方、転職活動中の方に向けたイベントです。

著名な登壇者による多様なトークセッション、多数のスタートアップによる出展・ショートピッチと、充実したコンテンツが予定されています。



当社代表の大崎も、当日のイベント内で会社紹介のショートピッチをさせていただきます。

エヌエフエーの仕事にご興味のある方、新たなキャリアを模索中の方、ぜひご来場ください。









イベント概要



名称:Startup Career Fair 2023

日時:2023年1月27日(金)10:00~18:00、28日(土)10:00~18:00+Networking

会場:東京都港区虎ノ門1-23-3 虎ノ門ヒルズ森タワー5F

https://forum.academyhills.com/toranomon/access/

参加対象者:スタートアップのキャリアに関心がある方、新しいキャリアに挑戦したい方、転職活動中の方(入場無料)



コンテンツ:

【トークセッション】

スタートアップで働くことに関する様々なテーマについて、領域を超えた多様なスピーカーが登壇するトークセッション

【スタートアップピッチセッション】

積極的に採用を行っているスタートアップによるショートピッチ

【ブース出展エリア】

起業家やスタートアップの社員との交流を通して広く深く情報を収集できる交流エリア



主催:東京都・一般社団法人スタートアップエコシステム協会(事務局)

協力:Startup Career Fair 実行委員会

公式サイト:https://startupcareer.info/

事前来場登録:https://careerfair2023.peatix.com/view





株式会社エヌエフエーと「PEO型人材サービス」について



株式会社エヌエフエーについて

“This Company is needs for you ! あなたにとって必要な会社”を経営理念として掲げて、「雇用におけるソーシャルインクルージョン」「雇用不安なき成長社会」の実現のため、人材派遣・人材紹介・人材教育等の総合人材サービスの展開を通じて、「PEO型人材サービス」の拡大を推進しています。



「PEO型人材サービス」とは?

企業間競争や国際競争の激化、景気変動、近年ではコロナ禍の蔓延、国際環境の不透明感等もあり、社会情勢は不安定さを増し続けております。そのような背景から、企業としても、正社員採用に慎重にならざるを得ない傾向は長年続いており、「非正規雇用」は年々増加傾向にあります。非正規雇用の増加は雇用者の不安・不信感をあおり、結果として社会全体が不安定になる懸念を招いています。



このような社会問題を解決し、「雇用におけるソーシャルインクルージョン」「雇用不安なき成長社会」を実現するための方策として、「PEO型人材サービス」の可能性が模索されています。PEOとは“Professional Employer Organization”の略称で、日本語では「習熟人財雇用組織」「プロの雇用組織」とも訳すことができます。既に米国等で普及している新しい雇用モデルで、「失業なき労働移動」を可能としつつ、経済の発展と雇用や社会の安定化に寄与できるものとして期待されています。当社はこれを国内の雇用慣習等を踏まえた「日本版PEO」としてアレンジし、その構築・拡大を目指しています。





会社概要







会社名:株式会社エヌエフエー

本社所在地:東京都大田区西蒲田5-27-10 りそな蒲田ビル4F

代表取締役:大崎 玄長

設立:2006年10月

事業内容:総合人材サービス(人材派遣、人材紹介、人材教育、委託、請負)

URL:https://www.nfa-g.com/

代表TEL:03-3735-0903/代表FAX:03-3735-0953

お問い合わせ先:info@nfa-g.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/18-10:46)