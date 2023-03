[株式会社LYL]

~自己探求を通じ、さらなる個のスキルアップに寄与~



ダイバーシティ3.0を掲げ、「コーチングxコンサルティング」で企業課題を個人と企業の両面から解決へとサポートする株式会社LYL(本社:東京都渋谷区、CEO:小山侑子、以下LYL)は、2023年3月3日(金)より自己探求と未来に向けたスキル/実装力を高め、自分分軸をデザインするセルフデザインプログラム「L MUSEUM(エルミュージアム)」をリリースいたします。









■L MUSEUM リリースの背景

人生100年時代と言われている中、年功序列や終始雇用という制度が限界を迎えていると感じている企業も多く、昨今、個人個人のキャリアに対して主体性を持って取り組む意識や行動の「キャリアオーナーシップ」という考え方に注目が集まっています。

さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、リモートワークを導入する企業や、人それぞれの生活に合わせた働き方も多様化していると考えられます。

そんな中、私たちは個人の個性や能力を会社の成長へと繋げるためのダイバーシティを実現する組織づくりを目指す企業に対して、企業向けの人材育成・組織開発プログラムとしてダイバーシティ推進支援プログラム「Lifeworks」をスタートさせました。「Lifeworks」では女性経営者、管理職・リーダー候補の社員が「Self/Family/Career」の3つの視点から自分らしい未来を創造する取り組みに伴走してきました。企業向けを提供していく中で、自分のチャレンジしたいことに対して、素直にやりたいと言える環境や、周囲の人が手を差し伸べてくれる信頼関係の構築の重要性を感じ、個人のビジョンの言語化に加えて未来実現に向けたスキルアップや、実装力を高めたいというお声をいただくようになり、今回、個人向けプログラムとして「L MUSEUM」をリリースすることになりました。

本サービスでは、企業向けに提供していたプログラムに加え、自分軸でのキャリアやスキルアップ、ライフスタイル面における必要不可欠な要素を、様々な分野のプロフェッショナルが伴走します。プログラムを受ける一人ひとりが目指す未来の実現に向けたスキルや実装力を広げる場としてプログラムの提供をしていきます。



■L MUSEUMとは

L MUSEUMは、「CURATE MYSELF」をコンセプトに、自身の経験やスキルなどを棚卸しするなど、コーチングを通じて多様な切り口で自己探求を行い、未来に向けたスキルや実装力を磨くためのプログラムです。STEP1の自己探求では法人向けのダイバーシティプログラムとして女性経営者や管理職候補の方に支持されている「Lifeworks Program」をカスタマイズしてお届け。STEP2ではスキルアップのコンテンツとして、「グローバルシップコーチング」、「フェムケア/ウェルネス」、「キャリアチェンジ」の3つをご用意し、その中からよりご自身に必要と感じるコンテンツをお選びいただきます。



<STEP1:自己の探求>

・Lifeworks Program(ライフワークスプログラム)

「Self/Family/Career」という3つの視点から過去~現在~未来を繋げた、あなただけのストーリーを可視化。法人向けのD&I(ダイバーシティ&インクルージョン)プログラムとして女性経営者や管理職候補の方に指示されているプログラムをカスタマイズしてお届け。



<STEP2:スキルアップ>※3つのプログラムから1つを選択

・Global Leadership Coaching(グローバルリーダーシップコーチング)

英語で会議を行い、グローバルなリーダーシップを発揮できるグローバルパーソンへ。

グローバル基準でのリーダーシップをコーチングを通じて体得していく3ヶ月のプログラムです。英語と日本語のセッションをMixして行います。



・Femcare/Wellness(フェムケア/ウェルネス)

女性ホルモンの変化で心と身体の揺らぎを感じるあなたへ。

自身の心や身体の状態、女性の不調・病気、セルフケアなどについて、正しい知識を持ち、心と身体を統合していくプログラム。



・Career Challenge(キャリア チャレンジ)

キャリアにおいて次のステップアップに挑戦したいあなたへ。

自身のキャリアと向き合い、プレゼンテーションスキルを体得するプログラム。キャリアプランのブラッシュアップサポートまで行います。



■各プログラムを監修する代表講師陣

STEP1:Lifeworks







株式会社LYL CEO, Consultant, Coach

小山侑子

外資系経営戦略コンサル会社 ローランド・ベルガーで5年間、大手企業のVision策定や新規事業、PMIなどに従事。現在は、株式会社LYLの代表としてDiversity3.0を軸にした新しいコーチング/コンサルティングである組織デザインプログラムを大手企業を中心に展開している。また、会計事務所を母体とし、約30事業を展開するSEVENRICH GROUPのCHRO・事業開発も担い、同社の女性の不調改善をテーマにしたコンパッション経営プログラム「QOLI Femtech」を事業責任者として立ち上げ、令和4年度の経済産業省のフェムテック実証事業として採択されている。



STEP:2 グローバルリーダーシップコーチング





CEO of Thrive Change Management, Leadership Facilitator, Executive Coach

Jake van den Berg

CEO of Thrive Change Management, Leadership Facilitator, Executive Coach.

Cape Town

•I have a background of over 20 years of initiating and managing growth in leadership and change in cultural structures, resulting in growth in organizations of all sizes.

•Coming from an extensive retail and marketing background in the corporate world in a variety of leadership roles, my passion is female and youth leadership development and I have influenced change in the lives of hundreds of people.

•I am a Certified Professional Behaviors Analyst (CPBA) and a Certified Professional Motivators Analyst (CPMA).

------------------------------------------------------

•1983 – 1995: Ackerman

•Regional Manager/Divisional Manager/Executive: Group Retail Operations

•1996 - 2006 Inspiringwomen.co.za : Editor, CEO

•2003 -present Thrive Change Management CEO

Clients

Women’s Development Bank, Coca Cola, Cash Crusaders, Cudos Africa, Liquid Telecom, True North Accounting, Stanlib, Siyakha Implementation Partners, NBC Holdings, MTN, NTP Radioisotopes, Sanlam, Discovery Limited, KZN Growth Fund Trust, Ogilvy ,etc.

Corporate Website: www.thrive-cm.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jake-van-den-berg-68a41775/



STEP:2 フェムケア/ウェルネス





株式会社Uchu 代表取締役

金藤 美樹穂

新卒で現リクルートに入社。転職・婚活・結婚などの、女性のライフイベント領域にて、「リクナビ薬剤師」「ゼクシィ縁結びエージェント」など、主に新規事業立上げと拡大に従事。全社MVP/年間MVPなど受賞歴多数。妊娠中にリクルートを退職、フェムテックベンチャーにて代表取締役に就任。自身も重度生理痛によるピル長期服用や不妊治療の経験から、妊活・不妊領域のプロダクトを取り扱う。ベンチャーの代表をしながら妊娠出産をした経験から、仕事のパフォーマンスとプライベート充実にも「ヘルスリテラシー」の重要性を実感。事業売却による退任後、株式会社uchu設立。カラダ・ココロ・セクシャルの3領域における“ウェルネス“を高めるサービス展開を行っている。もっと「あきらめない女性」を増やすために、「頑張らなくていいけど、欲張ってほしい」をコンセプトに、女性キャリアに必要な「ヘルスリテラシー」「キャリアの考え方」「マインド」の醸成を行っている。

【掲載実績】

2021年9月28日 Hanako11月号 第2特集「大人の性教育」掲載

2022年4月27日 Hanako6月号 第3特集「女性ホルモンと上手に付き合おう」掲載

【企業セミナー実績】

味の素株式会社/パーソルキャリア株式会社/三井物産インシュアランス株式会社

三井住友海上火災保険株式会社/株式会社アイスタイル など多数



STEP:2 キャリアチャレンジ





株式会社LYL PR, Presentation Coach/Self Branding Producer

佳山 真夕

東北のテレビ朝日系列局に新卒で入社。アナウンサーや記者として情報番組からニュース報道番組まで担当し、幅広い経験を積む。その後は東京や名古屋に拠点を移し、「日テレ ニュースZERO」「NHKスペシャル」「NHKニュース シブ5時」などの番組制作にディレクターとして携わる。「女性の働き方」を取材のメインテーマにし、これまでに1万人以上を取材・インタビューした経験を持つ。

コロナ禍を機に働き方を転換し、現在は「伝える力を磨くプログラム」と「強みを発掘するインタビューセッション」を主宰。経営者や個人起業家、ビジネスマンのステージアップのサポートをする他、企業研修や大学で就活生向け「伝え方」指導を行う。





■LYL代表取締役 小山侑子 よりメッセージ

わかるようでわからないあなた自身のあり方を見つけること、それは自分と他人への優しさになり得る時代になりました。あなた自身が積み上げてきた経験や価値観、視点を、今どの様に表現しますか?

「L MUSEUM」は、あなたの思考性や感性を紐解き、現状の自己理解を明確化することを通じて過去、現在、そして未来を繋ぐ自分軸を見出し、あなた自身のこれからのあり方をデザインする時間であり、選択です。

私自身もLifeworksの制作を通じて、自分軸とキャリアやライフを繋ぐデザインをし、周囲に伝えるという実装力を身に着けたことで、多種多様で魅力的な人達とのご縁が生まれ、日々新たな挑戦の機会を頂けていることを実感しています。

MUSEUMとは自身のあり方を体現すること。あなたらしいMUSEUMをデザインしませんか?あなたの想いや魅力がつまった新しいあなたは、きっと周りの大切な人たちの心を動かし、明日の世界を広げる存在になる。私もあなたのMUSEUMに心動かされることを楽しみにしております。



■L MUSEUM お申し込み・詳細はこちらから

公式サイト:https://l-museum.com/

LINE:https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40658iinjz&lp=07Tx1z&liff_id=1657896778-3LKAvayK

■L MUSEUM 説明会のご案内

コーチングを通じ、ビジョンメイキングを体験いただける本プログラムの説明会を実施いたします。

お申し込み先:https://lmuseum202303.peatix.com/view

日程:

・2023年3月12日(日)10:00~11:00

・2023年3月14日(火)19:00~20:00

・2023年3月15日(水)12:00~13:00

・2023年3月16日(木)19:00~20:00

・2023年3月18日(土)10:00~11:00

料金:無料

場所:オンライン(Zoom)

※参加お申し込みをいただいた方のみ当日のURLをお知らせいたします。

アジェンダ:

・L MUSEUMの全体像のご案内

・コーチングとは

・体験ワーク

・受講スケジュールのご案内

・質疑応答

<こんな方におすすめ>

・ご自分の強みや価値観について言語化したい方

・自分らしさを発揮してキャリアを積んでいきたい方

・自分自身について、周囲にわかりやすく表現できるようになりたい方



■株式会社LYLについて

社名:株式会社LYL

代表者:CEO 小山侑子

本社所在地:東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3ビル 2F SEVENRICH GROUP内HP:https://lyl-coaching.com/



