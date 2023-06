[株式会社楽歩堂]

健康靴の楽歩堂と和紙靴下の itoix がタッグを組み「足袋型和紙ソックス」開発



全国に約30の店舗とオンラインショップ(https://eshop.rakuhodou.com)を運営する健康靴の製造小売会社の株式会社楽歩堂(らくほどう:本社・群馬県高崎市、代表取締役社長・澁谷則明)は、和紙靴下の製造販売メーカーの株式会社 itoix (イトイエックス:本社・福岡県福岡市、代表者・社川拓矢)と通気性・吸水速乾性・消臭性能など多機能兼備の足袋型和紙ソックスを共同開発、5月中旬から楽歩堂の店舗とオンラインショップで販売を開始しました。









足の蒸れやニオイの原因は「常在菌」と「汗」





6月11日は、暦のうえでは雑節のひとつ「入梅」に当たります。

そこで、これから始まる湿気と汗による不快な時期を少しでも快適に過ごしていただけるよう、肌に触れる部分は和紙の使用率100%で足袋型セミロング丈の「rakuhoDry tabi 和紙ソックス」を開発しました。









足の常在菌が汗といっしょに流れ出た古い角質や皮脂を分解するときに、足のニオイの元である「イソ吉草酸ガス」が発生します。この和紙ソックスの主原料である「マニラ麻(アバカ)」は、汗の吸水・速乾の特性で蒸れを抑制し、「イソ吉草酸ガス」の滞留時間を短縮します。一般財団法人カケンテストセンターの検証実験でも消臭効果があることが実証されました。







開発のきっかけは楽歩堂代表・澁谷則明のライフワーク「トライアスロン」





澁谷は itoix の和紙5本指ソックスに惚れ込み、数年前からトライアスロン競技で使用。足が蒸れなく、靴擦れやマメができません。ゴール後、足裏はサラッとしてニオイもなく驚きでした。しかし、第1種目の水泳(スイム)後、濡れた足で5本指の靴下を履こうとすると時間が掛かり、大幅にタイムロスしてしまいます。また、普通の形のソックスは足の機能で重要な親指が独立しておらず、足のパワーや働きが十分に活かせません。素早く履くことができて、足の機能を最大限に活かす構造が「足袋型」でした。







足首部分をセミロング丈にすることで、スポーツだけではなく普段履きのボトムスに合わせられます。蒸れやすい革のビジネスシューズを夏に履くときにも、足をドライに快適にすることができます。また、5本指のソックスは、指先の生地が増えることにより、つま先がキツくなってしまう場合があります。これを解決できるのも足袋型のメリットです。アスリート支援をコンセプトにする itoix にはこういったモデルがなかったため、この商品を企画しました。







商品概要





●商品名:rakuhoDry tabi 和紙ソックス

●価 格:2,970円(税込)

●カラー:ブラック、グレー

●サイズ:S(22~25cm)、M(25~28cm)、L(27~30cm)

●素 材:内面=指定外繊維(和紙)、キュプラ

外面=指定外繊維(和紙)、キュプラ、ナイロン、ポリウレタン















rakuhodou × itoix コラボ商品「rakuhoDry tabi」 ~ 和紙素材の秘密 ~





▼ 補足資料は次のURLからダウンロードできます。

https://prtimes.jp/a/?f=d102539-5-6b5b6a45e655f46231db567e7a1038a9.pdf



ご購入方法





楽歩堂ネットショップまたは下記店舗でご購入できます。

【ネットショップ】https://eshop.rakuhodou.com/products/rakuhodry-tabi/bl

【店舗のご案内】https://www.rakuhodou.com/shoplist



【関東】

楽歩堂 新宿御苑店

楽歩堂 学芸大学店

楽歩堂 京王新宿店

楽歩堂 run & walk 京王新宿店

楽歩堂 run & walk 日本橋高島屋店

shoelist by rakuhodou 日比谷シャンテ店

楽歩堂 run & walk 小田急町田店

楽歩堂 小田急ふじさわ店

楽歩堂 大宮高島屋店

楽歩堂 伊勢丹浦和店

楽歩堂 西武所沢店

楽歩堂 高崎本店

楽歩堂 高崎高島屋店

楽歩堂 前橋店

楽歩堂 伊勢崎店

楽歩堂 栃木店



【北海道・東北】

shoelist by rakuhodou 丸井今井札幌店

楽歩堂 仙台三越店



【中部・甲信越】

楽歩堂 run & walk 松坂屋名古屋店

楽歩堂 浜松遠鉄店

楽歩堂 新潟店

楽歩堂 松本店



【関西】

楽歩堂 run & walk 阪急うめだ店

shoelist by rakuhodou 大丸梅田店

楽歩堂 京阪守口店

楽歩堂 あべのハルカス店



【四国】

楽歩堂 松山三越店

楽歩堂 高松三越店



【九州】

楽歩堂 run & walk 博多阪急店

shoelist by rakuhodou 博多阪急店



