3月7日サウナの日に在日フィンランド大使館にて、日本市場での今後の戦略を発表



フィンランド発、世界NO.1サウナ&スパ ブランドのHarvia(ハルビア)と、Harvia日本総代理店の株式会社バーグマン(本社所在地︓東京都港区三田)は、2023年3月7日(⽕)『サウナの日』に駐日フィンランド大使館にてプレスイベントを開催。ハルビア ブランドの日本本格上陸と今後の戦略について発表いたしました。





イベントには駐日フィンランド共和国大使 タンヤ・ヤースケライネン閣下も登壇。日本のサウナブームの火付け役、TTNEのととのえ親方とサウナ師匠、そしてスペシャルゲストにサバンナ高橋さんも登場し大いに盛り上がりました。

2023年ハルビア(日本公式サイト https://harvia.jp/)は、日本のサウナブームをサウナ文化として定着させ、熱で癒す“Healing with Heat(ヒート・ヒーリング)”を日本の人々に広くお届けするために様々な施策を実行してまいります。









2023年夏、日本法人「ハルビア・ジャパン」を設立、旗艦ショールームをオープン

ハルビアは、2023年夏に、株式会社バーグマンとの共同出資で日本法人「ハルビア・ジャパン」を設立します。また、日本市場にマッチしたポートフォリオと手厚いサポート体制で、あらゆるニーズに合わせた製品とサービスを展開していきます。



地域密着のディーラーネットワークの拡大



ハルビア製品の販売、施工、メンテナンスを行うHARVIA SAUNA DEALERを、2023年度中に現在の22社から50社を目指し拡大します。これにより、地域に密着したネットワークを拡大し、ユーザーが商品やサポートへすぐにアクセスできる体制を整えます。





日本市場向け新商品の投入



狭いところにも設置できる95センチ四方のインドアサウナや眺望性を改善した窓の大きいバレルサウナ、今までにない最高のロウリュを実現するSPIRIT(スピリット)サウナヒーターなど、日本市場のニーズにマッチした新製品を投入します。2023年度中に家庭用/屋外用サウナ14機種とサウナヒーター13機種の投入を予定しています。





安心の保証体制



ハルビアは耐久性が飛躍的に向上した「Incoloy Heating Element(インコロイ・ヒーティング・エレメント)」を日本市場向けに開発。これにより家庭用サウナ(ヒーター)について保証期間を6ヶ月から12ヶ月、商業用サウナヒーターについて6ヶ月から12ヶ月に延長します。





PSE認証の取得



ハルビアはご家庭でもサウナヒーターを安心してお使いいただけるよう、株式会社バーグマンが輸入販売する10kW以下のサウナヒーターにつき、特定電気用品安全法に対応した◇PSE認証を取得しています。





旗艦ショールームの開設



ハルビア製品とハルビアのHealing with Heat(ヒート・ヒーリング)の世界を実際に目で見て体感していただくため、旗艦ショールーム「HARVIA SAUNA STUDIO」をOPENします。2023年8月に札幌、2023年12月に東京にOPENを予定し、日本国内で展開している全商品を展示した日本最大規模のサウナ専門ショールームとなる予定です。



ととのえ親方とサウナ師匠をグローバル ハルビア・サウナ・アンバサダーに任命





世界初「グローバル ハルビア・サウナ・アンバサダー」

イベントでは日本のサウナブームの⽕付け役となったTTNE株式会社の「ととのえ親方」こと松尾大さん、「サウナ師匠」こと秋山大輔さんも登壇。

世界初の「グローバル ハルビア・サウナ・アンバサダー」の就任式が行われました。CEOのタピオ・パユハルユは任命に際し「お二人がフィンランドのサウナ文化と、ハルビアの理念である熱による癒し“Healing with Heat(ヒート・ヒーリング)”を日本のみならず世界中に発信してくれることを期待しています」とコメントしました。



ハルビアについて

ヒート・ヒーリングで世界のQOL向上を目指す、サウナ&スパの世界No.1ブランド





サウナの本場フィンランドで創業。フィンランドをはじめとする欧州各国でも圧倒的シェアを誇り、高い評価を得ている、サウナ&スパ市場のグローバルマーケットリーダーです。

ポリシーはHealing with Heat(ヒート・ヒーリング)。サウナの熱がもたらす様々な効果によるウェルビーイングの提供をミッションとしています。

現在200以上のパートナーと提携し世界90ヶ国へ輸出を行っています。メインブランドであるハルビアのほかにEOS、KIRAMIなどサウナ&スパ分野の強力なブランドを傘下に収めており、ワンストップで様々なニーズに応えられるグループネットワークが強みです。



株式会社バーグマンについて

【会社概要】

社名:株式会社バーグマン



本社所在地:〒108-0073 東京都港区三田1丁目4番28号 三田国際ビル13階

代表取締役:笠間 聖司

事業内容: ディンプレックス・ノバエラス・ヨキピイン ペラヴァ社 日本総代理店

ハルビア・スカンジナビアンサウナ社 日本総代理店

生活家電・暖房器・サウナ・家具・雑貨及び食品などの輸入及び販売事業、コンサルティング事業

設立: 1997年7月

HP:https://www.bgman.biz/



