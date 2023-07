[株式会社ヴォーチェ]

本商品は髪から体内のミネラル栄養状況をチェックする事で健康状態や美容予防に不足している栄養素などをお手軽に確認することが可能となる。



健康維持や美容のために世の中たくさんの商品がリリースされている。

特にサプリメント需要は高く、多くの日本人が身体に気を遣って何らかのサプリを飲んでいる時代だ。

ただ効果実感に関しては体感値に左右されることが多く、病院に行ってまで体内での効果を確認したい人は少ないだろう。

「ミネラルボディ」は髪の毛数本から体内のミネラル量を分析し、お手軽に身体の栄養素をチェックする事が出来る事からお店で検査結果をフィードバックする事により、目に見える形で効果を示すことが出来るし顧客の信頼にも繋がるためリピート来店にも繋がりやすくなったりする。



健康や美容に対する商品が今後も増えてくる時代において、「ミネラルボディ」は店舗での収益や顧客満足を引き上げる事が出来る大きな力を秘めている。





株式会社ヴォーチェは10年以上サロン経営をしてきました。

遺伝子検査や腸内環境をエステサロン等に提供してきた経験があります。

今回、遺伝子検査「MYDENSI-マイデンシ-」を多くのスポーツジム、整骨院などに提供している株式会社レイクビー(代表取締役:山根翼)と共に両者のノウハウを活かすことにより、この度ミライ・シリーズ新商品「ミネラルボディ」を共同開発、2023年7月1日にリリース致しました。



ミネラルとは、ヒトのカラダに微量に存在する栄養素です。

カラダの調整役として、カラダの構成材料として、代謝などに関わる酵素の構成成分として、さまざまな働きをしています。カラダで必要なミネラルの量はわずかですが、体中で合成ができないため食べ物から摂取することが必要です。





「ミネラルボディ」は髪の毛数本から体内ミネラルを検査する事が出来るアイテムですが、

あくまで店販での限定商材です。

近年急増している健康や美容アイテムを店舗にて活用しやすくするための商材としても活躍を見込めます。



ただ店舗オーナー様がエンドユーザー様に漠然とミネラル検査をしてみませんか?

と言ってもミネラルそのものが分からない人が多くいらっしゃいます。

そのために、店舗においてそもそも通っている理由が多いであろう事とミネラルを結び付けたメニューを6種類設定しています。



・ダイエットを目的とした方が受けるであろう「ミネラル for ダイエット」

・肌を改善したい方が多く受けるであろう「ミネラル for フェイシャル」

・髪質を改善したい方が多く受けるであろう「ミネラル for ヘアー」

・筋肉を付けたい人や、スポーツに活かしたい人が受けるであろう「ミネラル for アスリート」

・バストアップを目的とした方が受けるであろう「ミネラル for バスト」

・健康維持のために受けて頂く「ミネラル for ヘルスケア」



それぞれミネラルがどう関連しているのか、不足しているミネラル項目を補うために日常生活をどう変えていけば良いのかなどがレポートになって検査結果として送られてきます。









店舗ではその検査結果をエンドユーザーにお届けする事によりさらに信頼感を勝ち取ることができ、他店舗との差別化にもなります。

毎年の健康診断を毎月に変える人はいませんが、毎月お店に通う人は作ることが可能です。

だからこそ「ミネラルボディは」店舗の売上アップやリピート来店率をアップさせることが可能なのです。

項目別検査結果に加え、食事、栄養や運動に関するアドバイスもセットになっていますので、店舗でもフィードバックがしやすくし既存顧客への活性化を見込めます。



※検査結果のサンプル抜粋





「ミネラルボディ」でお客様満足度をアップさせましょう。



本商材の金額含めた詳細ならびに

取扱いまたは代理店契約についてはお問い合わせください。

http://voce-grp.jp/mirai-series/contact/





【会社概要】

法人名:株式会社ヴォーチェ

代表者:代表取締役 毛受史江

所在地:愛知県名古屋市東区葵1-14-13アーク新栄ビルディング6F

事業内容:サロン支援事業、研修事業、人材紹介業





法人名:株式会社レイクビー

代表者:代表取締役 山根翼

所在地:滋賀県米原市梓河内268

事業内容:ヘルスケア、スポーツ事業



