[SDGパートナーズ有限会社]

Good Coffee Doing Good



SDGsと経営を「リンケージ(つながり)」で考え、サステナビリティ経営の実装を支援するコンサルティングを手掛けるSDGパートナーズ(代表取締役社長 田瀬和夫)は、6月30日(金)、グループ子会社であるThink Coffee Japan株式会社から、ニューヨークのサステナビリティ追求型カフェ "think coffee" の日本における第一号店を神田錦町にオープンします。

多様な人々が多様な価値観を持ち寄り、どんな人も「自分」でいられる…そんな居心地の良い空間で、コーヒーを起点にSDGsを考えて(Think)みませんか。

6/29-7/1の3日間、事前にご連絡いただくことで 店内を含めて広くご取材いただけます。(連絡先は末尾記載)

Think Coffee Japan ウェブサイト:https://thinkcoffee.jp/





グランドオープン:6月30日 午前11時~ 千代田区神田錦町2-9-15





国連でSDGs策定を主導してきた田瀬氏のノウハウを活かし、店内にはSDGsの取り組みをふんだんに盛り込んでいます。 コーヒーという産業は、歴史的に地球や関わる人々に大きな負担を強いてきました。環境破壊、児童労働、温暖化の助長などなど。think coffee はこれを逆転させます。





コーヒー豆は、エチオピア・コロンビア・ニカラグアの契約農家からthink coffee(NY)が直接仕入れた豆のみを使用。think coffee(NY)は豆の取引価格を産地ごと丁寧に、いくらで買ったか、それが市場価格に対してどのぐらいのプレミアムを支払っているか等、サプライチェーンのお金の流れについて比類のない高い透明性をもって自社サイトで公開しているほか、売上の一部を農家に還元し、地元の女性や子供が社会に参画できるように働きかけています。





think coffee Japan ではその豆をうまみが変化しないよう定温で保管し、店内に備えた京都産こだわりの焙煎機で独自に焙煎。NYのコーヒーレシピのほか日本独自の焙煎(Tokyo Blend)、ベーグルやチーズケーキなどNYらしいフードもご用意しています。



その他にも、店舗の各所にSDGs要素を導入し、居心地の良さと「世界一サステナブル」の両立を実現するため、下記★を順次導入予定です。

★リユースカップ…コーヒーの豆殻から作られたリユースカップ『ハスキーカップ』の導入(NY店で導入済)

★ビルは、一棟すべて再エネで電力供給し、GHG排出量を極限まで最小化

★コーヒーを子連れでもゆっくり気兼ねなく楽しめるスペースもビルの一角(6階)に整備

★屋上には、コーヒーかすなどを堆肥として自然に戻す「コンポスト」設置を計画中







皆様のご来訪をお待ちしております。



問い合わせ先:think coffee Japan 広報 E: press@thinkcoffee.jp



Think Coffee Japan株式会社:

千代田区神田錦町2-9-15 神田SDGsコネクション501







【CEO田瀬和夫 プロフィール】 1992年外務省入省。国際連合に10年勤務し、国連外交、人権、アフリカ開発、官民連携、人道支援、人間の安全保障を専門 とする。2014年~2017年デロイトトーマツコンサルティング執行役員。SDGs推進室を立ち上げ、企業のSDGs戦略構築、 ESG投資対応、地方自治体のSDGs総合計画策定等を支援。2017年に独立し、新会社SDGパートナーズを設立。著書『SDG思考』など。



