ModernaのVice PresidentのSatish Singh先生など、遺伝子治療・ワクチンの分野で世界をリードする先生方が東京で講演します。



2023年9月15日にユー・メディコ主催『バイオファーマセミナー2023』を開催します。

大変好評をいただいた2012、2014、2016、2019年に続く、5回目の今年は、遺伝子治療・ワクチンの分野で世界をリードするご講演者の皆様に日本にお越しいただき、対面形式にて開催いたします。

アメリカ、ヨーロッパ、日本の各分野の第一人者から、ワクチンや遺伝子治療薬の品質分析、製剤開発、原薬および製剤の製造プロセスに関する最新情報を得ることができる貴重な機会です。展示ブースでは、最先端の装置や有用な情報を提供しております。

セミナー後には懇親会を開催いたしますので、講演者や参加者の皆様と新たなつながりを築いていただければと思います。







【開催概要】

タイトル:第5回バイオファーマセミナー2023

テーマ:遺伝子治療薬、ワクチンを含む先端医療医薬品(ATMP)の品質分析と製剤開発

日時:2023年9月15日(金)10:00-18:00(予定)18:00~懇親会

場所:御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター

主催者:株式会社ユー・メディコ

後援:Coriolis Pharma Research GmbH

参加費:60,000円(税込)昼食込み

懇親会費:10,000円(税込)

Website:https://u-medico.co.jp/event/biopharmaseminar2023

申し込み:https://u-medico.co.jp/application/



【講演者】



▶️Dr. Satish Singh (Vice President, Drug Product Development, Moderna, Inc.)“mRNA products - A platform approach to formulation and process development”

mRNA製品 - 製剤およびプロセス開発へのプラットフォーム・アプローチ





▶️Dr. Sandeep Yadav (Sr. Director, Head of Vector Design, Vector Process Development (DS) and Formulation & Fill/Finish (DP), Sangamo Therapeutics)

“Challenges and Opportunities with AAV derived genomic medicines - a CMC perspective”

AAV由来ゲノム医薬品の課題と可能性 - CMCの観点から





▶️Prof. Dr. Susumu Uchiyama (Professor, Osaka University & Chief Scientific Officer (CSO), U-Medico Inc.)

“Current status and challenges of analysis and quality control of AAV vectors”

AAVベクターの分析および品質管理の現状と課題





▶️Dr. Tim Menzen (Chief Technology Officer (CTO), Coriolis Pharma Research GmbH)

“Analytical Techniques for Particles in Biopharmaceutical Formulations for Therapeutic Proteins, Viruses, Vaccines, and Cells”

治療用タンパク質、ウイルス、ワクチン、細胞のバイオ医薬品製剤における粒子の分析技術





▶️Prof. Dr. Gerhard Winter (Chair of Pharmaceutical Technology and Biopharmaceutics, Department of Pharmacy, Ludwig-Maximilians-University Munich)

“Stabilization of AAV Vector Formulations by Lyophilization”

凍結乾燥によるAAVベクター製剤の安定化





【協賛企業様一覧】

(アルファベット順)

株式会社アントンパール・ジャパン、ベックマン・コールター株式会社、ブルカージャパン株式会社、DKSHマーケットエクスパンションサービスジャパン株式会社、株式会社日立ハイテク、プロテインシンプルジャパン株式会社、レフェイン・ジャパン株式会社、株式会社エービー・サイエックス、株式会社島津製作所、昭光サイエンス株式会社、オムピジャパン株式会社、テルモ株式会社、サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社、東ソー株式会社、日本ウォーターズ株式会社、日本ゼオン株式会社





【株式会社ユー・メディコ】

ユー・メディコは、大阪大学からスピンアウトした分析・研究サービスプロバイダーです。抗体や融合タンパク質を含むバイオ医薬品を対象に、高品質な分析と製剤処方開発サービスを15年に渡り国内外のお客様に提供してきました。超遠心分析(AUC)や水素重水素交換質量分析(HDX-MS)、粒子・凝集体解析など、ユニークな生物物理学的特性評価サービスを行っています。ユー・メディコは、最先端のノウハウと分析技術を駆使し、安全で信頼性の高いバイオ医薬品製造に向けて、お客様をトータルサポートします。2022年4月に遺伝子細胞治療部門を新設いたしました。従来より提供させていただいていた遺伝子治療用ベクターの分析サービスをより拡大し、遺伝子治療に関する世界水準の高い分析・品質試験サービスを集約的に提供します。



詳しくは、www.u-medico.co.jpをご確認ください。





【お問い合わせ先】

株式会社ユー・メディコ 代表取締役 福原 彩乃

TEL: 06-6155-7835

Email: fukuhara@u-medico.co.jp

〒565-0871大阪府吹田市山田丘2-1

大阪大学フォトニクスセンター502



