株式会社プランチャ(本社:福岡県北九州市、代表取締役社長:成重 敏夫)が運営する北九州市のローカルメディア・キタキュースタイルは、2023年9月12日(火)に北九州市民球場で行われるプロ野球独立リーグ・北九州下関フェニックス対火の国サラマンダーズの一戦に冠協賛いたします。



北九州下関フェニックスは2021年に実業家の堀江貴文氏が設立したプロ野球チームで、翌2022年よりプロ野球独立リーグ・九州アジアリーグに参入しています。2023年より北九州市(福岡県)と下関市(山口県)という異なる県の都市を本拠としたことでも話題になりました。



キタキュースタイルは、フェニックスのリーグ参入初年度からホームゲームを中心に取材を続けており、2023年シーズンの開幕前には在籍全選手(当時)のインタビューを実施するなど、チームを広報面よりサポートしてきました。



▼北九州下関フェニックス 選手インタビュー

https://kitaq.style/player_interview_2023/



当日の試合は「presents by キタキュースタイル with お好み焼なにわ」として行われ、始球式をキタキュースタイルの運営会社・株式会社プランチャ 代表取締役の成重 敏夫が行います。



『北九州下関フェニックス対火の国サラマンダーズ presents by キタキュースタイル with お好み焼なにわ』開催概要



■開催日時:2023年9月12日(火) 14時プレイボール ※雨天中止

■会場:北九州市民球場(福岡県北九州市小倉北区三萩野2-10-1)



▼キタキュースタイル

https://kitaq.style/



▼お好み焼なにわ

https://okonomi-naniwa.com/



▼北九州下関フェニックス

https://phoenix2022.co.jp/



