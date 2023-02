[株式会社デッラルテ]

2023冬のヘッドホン祭mini におきまして新製品及び新ブランド発足を発表いたします。



この度、2月11日(土)に開催される 冬のヘッドホン祭mini(主催フジヤエービック)においてAROMA Audio 2新商品 Cross Lanmbda 6ケーブル 1イヤホン、そして新ブランド Kuon / 久遠 を発表いたします。

お気軽に15階ルーム:リーフNo.6までお立ち寄りください。





■ AROMA Audio 新製品のご案内





Sparkle(スパークル)

AROMA Audio では、これまでにも様々なポータブルオーディオ製品やアクセサリーを開発してきました。AROMA Audio Sparkleは、AROMA AudioすべてのIEMに対応する、AROMA Audio 初のアップグレードケーブルです。

Sparkle を通じ AROMA Audio IEM製品をあらゆる面で向上させたいと考えています。



* 製品仕様





0.78 2PIN

4.4mm端子

線長:1.2M

スクエアコア無酸素銅銀メッキ

販売予定価格 77,000円(税別)

発売日 2月下旬予定







AROMA Audio"AIR"

・8モードデジタルフィルター内蔵,オペアンプの交換可能 Bluetoothアンプ

第一弾としてA10を発売し、その後A100へと進化を遂げました。A100はオーディオマニアの間ではよく知られた存在です。そしてポータブルアンプの常識を覆す「A100TB」を開発しました。そして3年間の集中的な研究開発の結果、最新製品の性能に満足し今回ようやく一般に紹介することができるようになりました。

それが「Air」です。



*製品仕様





バッテリ:18650 3400 mAH(連続再生8時間対応)

サポート形式:

SBC / AAC / APT-X / APTX-LL / APTX-HD /LDAC

THD+N:0.0017--SE 0.0017--BAL

分離度:81 dB-SE 81 dB-BAL

S/N :123 dB-SE 124 dB-BAL

サポートインピーダンス:16-600Ω

サイズ:121 x 69 x 30(mm)

重量:190 g





出力:(このパラメータはTHD+N≦0.01%で測定)





16Ω: 26mW--SE

32Ω: 50mW--SE

100Ω: 130mW--SE

300Ω: 120mW--SE

600Ω: 60mW--SE





*バランス





16Ω: 26mW--BAL

32Ω: 50mW--BAL

100Ω: 130mW--BAL

300Ω: 400mW--BAL

600Ω: 240mW--BAL

販売予定価格 85,000円(税別)

発売日 2月末日予定

付属品 レザーケース、オペアンプ交換ピンセット

製品仕様

*製品改良にともない予告なく仕様・外観・価格などを変更させていただく場合があります。

■ Cross Lambda (クロスランダー)

2016年 創立者 Chuphan Tharacheewin氏による交換ケーブル、そして新たにイヤホンを発表いたします。昨年8月ヘッドホン祭にてお客様からの声をお聞きし更に全製品をブラッシュアップ

元プログラマーのChuphan氏らしい緻密に計算された6ケーブとイヤホンを発表いたします。





Neutron 4

最も自然なサウンドシグネチャーを生み出すというコンセプトで研究されたスタジオリファレンスモニター IEM この自然なサウンドを実現するためには、マルチドライバーIEMの2つの主要な問題、すなわち各ドライバーの周波数クロスオーバーが全体の周波数特性に違和感とスパイクを与えることと、バランスドアーマチュアチャンバーのサイズとベンチレーションによるホールシミュレーションの欠如を解決する必要がありました。DynFreqは、このIEMのクロスオーバー技術で各スピーカーのクロスセクションの周波数特性の不要なスパイクを排除、各スピーカーの位相を一致させるものです。BAACC(Balanced Armature Air Circulating Chamber)は、IEM内部の空気と反射室を循環させ、スピーカールームのイメージを小型BAスピーカーにシミュレートするためのアプローチです。付属のケーブルもけっして妥協がせずAbsolute Copper 8ワイヤーをおごっております。









4 BA Studio Reference IEM

4 Drivers Configuration

3-Ways DynFreq Crossover System

(1 Low, 1 Mid, 1 Mid-High, 1 High)

BAACC (Balanced Armature Air Circulating Chamber)

販売予定価格 179,500円(税別)







Exousia Japan

昨年8月に非常に評判良かったケーブルを今回ブラッシュアップ



Exousiaは絶対的なシールド技術とナイロンコアを採用した銅ケーブルです。ポータブルオーディオケーブルとしてのポータビリティを維持しながら、導体に計算された最高の素材を使用し、最高のシールドを実現

クアッドコア(2xLitz T1 + 2xNylon Kevlar Core)構造はこのポータブルなフォームファクターで可能な限り低いノイズ干渉を保証し、最高のスタジオリファレンス体験を提供することができます。





Twin 28-AWG 7N-HPOCC Pure Copper

販売予定価格 59,800円(税別)







Future 2023



Future2022 4ワイヤーは、絶対的なシールド技術を持つハイブリッドケーブルです。ポータブルオーディオケーブルとし てのポータビリティを維持しながら、導体に最適な計算された素材を使用し、最高のシールドを実現するため に、低ノイズほどケーブルの信号損失は少なくなります。FutureのRMMCハイブリッド導体は、リファレンス レベルでのクリアな音質と各楽器、ボーカルの空間を体験することができます。





26-AWG 7N-HPOCC Pure Copper

26-AWG 7N-HPSPOCC Silver Plated Pure Copper

販売予定価格 85,000円(税別)







ignite 2 8ワイヤーのアップケーブル



コンパクトな形状でありながら楽器の位置、細部の精度を維持することをコンセプトに開発され たスターター・アップグレードケーブルです。8ワイヤーでありながら他のケーブルと同レベルの素材を使用しながらで10,000円を切る価格を実現





Twin 28-AWG 7N-HPOCC Pure Copper

販売予定価格 9,090円(税別)







APOLLO G 受注生産 究極のアップグレードケーブル







編組純銅シールドと多層ナイロンケブラー複合材によるフルバランス・コンセプトを採用した最初のアップグレードケーブル 最高純度のパラジウムと銀メッキを施した純正UPOCCと共に、Apollo-Gは最も正確でリファレンスとなる音楽表現を提供する、究極のアップグレードケーブルです。





26-AWG 7N-HPOCC Pure Copper

26-AWG 7N-HPSPOCC Silver Plated Pure Copper

26-AWG 7N-HPPPOCC Palladium Plated Ciooer

受注生産 販売価格 750,000円(税別)







新ブランド Kuon(久遠/クオン)



Made in JAPAN - KUON(久遠)

全ては良い音のために 感性に響く上質さの追求。

手間を惜しまない日本の技術者魂と高度な加工技術の共存は、所有するだけで感性に響く良質な製品を生み出します。イヤホン、ケーブルからスタートいたします。





職人気質と匠の技

職工として誇りを持ち仕事に打ち込む匠の技だからこそできる仕事がある。

私たちは日本の匠と共に新しい可能性に挑戦し、美しい仕上がりで、感性に響く製品を生み出してゆきます。





*発売は2月末~3月中旬を予定しております。

*製品の仕様、価格は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。





販売代理店:株式会社デッラルテ DELL'ARTE Co,. Ltd

取り扱いブランド

AROMA Audio https://aroma-audio.jp

CROSS LAMBDA https://dellarte.jp/cross-lambda-audio.html

AIMS × Dell'arte

Kuon 久遠

signia シグニア

住 所 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 6-23-4

電 話 03-6849-2106 (10:00am−17:00pm 土日祝日は除く)

事業内容 音響機器、オーディオアクセサリーの輸入、企画、製造、卸、販売

市場開拓コンサルティング

ホームページ https://dellarte.jp





