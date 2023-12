[花王エッセンシャルPR事務局]

花王エッセンシャルのアンバサダーに大抜擢! 池袋駅にてピールオフ広告&オリジナルグッズが当たるキャンペーン実施



花王株式会社のヘアケアブランド「エッセンシャル」は、大注目の3人組アイドルグループ『B小町』を起用した新TVCMを2023年12月4日より、全国で放映いたします。







今回、話題のアイドルグループ『B小町』のルビー、有馬かな、MEMちょの3名をエッセンシャルの新アンバサダーに起用した新CMを12月4日から展開いたします。

本CMは「アイドル級の、うるサラ髪に。」をキーメッセージに、「B小町」の3人らしい普段の掛け合いとプロアイドルとしての両面を描きました。B小町の代表曲でもある「サインはB」のステージパフォーマンスでも崩れない、ルビー・有馬かな・MEMちょのアイドルらしい、うるサラ髪に注目ください。伝説のアイドル・アイが率いたB小町の新生版である新たなB小町。誰もが憧れるアイドルのうるサラ髪と、フレッシュな3人ならではの魅力を活かした展開は必見です。



また、本CMの放映に合わせて「Essential THE BEAUTY」シリーズをお買い上げいただいた方の中から抽選で300名様にオリジナルグッズが当たる「アイドル級のうるサラ髪キャンペーン」を開始。さらに、池袋駅JR東日本パノラマ池袋Bにて、『B小町』のフレッシュなビジュアルを使ったピールオフ広告を展開します。



「Essential THE BEAUTY」は、サイエンスに基づく本質ケアを通じて、一人ひとりの美の可能性が広がる世の中をめざし、誰もが積極的に髪のおしゃれを楽しめるよう応援してまいります。



CMストーリー





本CM30秒ver.は、B小町の代表曲「サインはB」のステージパフォーマンスからスタート。現役アイドルの毛先まで手を抜かないツヤ感と、歌って踊っても崩れない美しいサラサラ感のある髪が印象的な映像に、エッセンシャルの魅力を表現するCMナレーションを人気ユーチューバーのMEMちょがいれます。

MEMちょ独断のオリジナルナレーションに、ルビーと有馬かなが総ツッコミすると、CMの尺がどんどんなくなっていきます。すると、センターの有馬かなが意を決し芸歴17年のプロ根性で誰をも惹きつける王道のアイドルスマイルとうるサラ髪を魅せ、最後には、『B小町』メンバー3人そろってのショットで締め括ります。



<TVCM概要>

●CMタイトル: Essential THE BEAUTY×B小町 from 【推しの子】篇

●放映開始日:2023年12月4日(月)

●放映エリア:全国

●新CM動画URL 30秒:http://youtube.com/watch?v=11CJbOSrHY4

15秒:http://youtube.com/watch?v=lwfws_Z_Ca8





Essential THE BEAUTY×推しの子 コラボキャンペーン





■オリジナルグッズが当たる!商品購入キャンペーン

本CMの放映に合わせて、12月4日から「アイドル級のうるサラ髪キャンペーン」として、Essential THE BEAUTYシリーズを買って、オリジナルグッズが当たる店頭購入キャンペーン開催。対象商品を税込2,000円以上ご購入いただいたレシートを1口として応募ができ、抽選で300名様に【推しの子】 B小町オリジナルスタンドミラーをプレゼントいたします。

URL:https://www.kao.co.jp/essential/thebeauty/cp/oshinoko/



【応募期間】

レシート対象期間:2023年12月4日(月)~2024年1月31日(水)23:59

応募期間:2023年12月4日(月)~2024年2月7日(水)23:59



【対象商品(ブランド)】

Essential THE BEAUTYシリーズ

※通常品・ピロー・企画品・旧品含むすべての商品



【応募方法】

上記レシート対象期間中にお買い上げいただいた対象商品2,000円(税込)以上お買い上げレシートを1口としてご応募いただけます。

※キャンペーン期間中お一人様何口でも応募できます。

※応募対象金額は花王のキャンペーン対象商品の合計購入金額です。

※応募対象金額は割引前の金額が適用されます。

※ECサイト等での購入でレシートがない場合には、お買い上げの分かる書類(納品書等)でもご応募いただけます。

※対象商品の合計購入金額は、配送料・手数料を含まない税込金額です。

※期間中であればお買い上げ日が異なる複数枚のレシートの、対象商品の購入金額を合算してもご応募可能です。

※1回のご応募で、合計購入金額から口数を分けて複数のコースにご応募いただくことも可能です。

※レシートのコピー・領収書では応募できませんのでご注意ください。





【キャンペーンプレゼント内容】

【推しの子】 B小町オリジナルスタンドミラー(抽選で300名様)











Essentialバリアシリーズがもらえるピールオフ広告を展開





12月4日より、JR東日本池袋駅 改札外オレンジロードにて、ピールオフ広告を掲出します。B小町のフレッシュなビジュアルと本キャンペーンの「アイドル級の、うるサラ髪に。」というメッセージとともに、商品サンプリングをピールオフ形式で行います。



【広告概要】

・場所:JR東日本池袋駅 パノラマ池袋B

・期間:2023年12月4日(月)~12月10日(日)

※本件につきまして、駅係員へのお問い合わせはご遠慮下さい。

※掲出内容や期間は予告なく変更になる可能性があります。



<Twitterではメイキング動画も順次公開>

Essential公式X(旧Twitter)では、B小町がCM決定のニュースを聞いた様子などのメイキング動画を順次公開します。

Essential公式:https://twitter.com/essential_jp



「B小町」コメント





ルビー

こんにちは!B小町のルビーです。アイドルとしてシャンプーのCMに出るのは長年の憧れだったので、オンエアされる日が今から待ち遠しくてたまりません。事務所のカレンダーにも放映日の12月4日に花丸をつけておきました!「Essential THE BEAUTY」でケアをして、髪の動き一本一本までこだわったCM、ぜひたくさんの方に見ていただけたらうれしいです!



有馬かな

こんにちは、今回、花王さんのヘアケアシリーズ「Essential THE BEAUTY」のアンバサダーに起用していただいたB小町の有馬かなです。普段から髪のお手入れには気を使っていたのですが、今回CMに出演させていただくにあたって、花王の社員の方々からも商品を使う際のさまざまなアドバイスをお伺いすることができ、とても参考になりました。特に、「トリートメントは5分置いてから流す」というアドバイスを実践しています!その感動のままCM撮影に挑めたので、制作中のハプニングも乗り越えることができ、B小町らしい笑顔あふれるCMになりました。ぜひ多くの方にCMをご覧いただき、「Essential THE BEAUTY」を手にとっていただければうれしく思います。



MEMちょ

こんめむ~!B小町のMEMちょです!なんと!今回あの「Essential THE BEAUTY」のアンバサダーに就任しました!皆さんに早くご報告したかったお仕事が解禁になり、嬉しい気持ちでいっぱいです。しかもTV&WebCMもあるんですよ~。実は、私も制作に一部携わらせていただきました。アイドルらしさ満載のシーンもあれば、B小町の素の表情が見られるシーンもあったり・・・?これは必見ですよー。そして何より!メンバーみんな(特に有馬ちゃんは)、このお話をいただいてから髪のお手入れをいつも以上に頑張ってきました。ぜひ皆さんも「Essential THE BEAUTY」で、アイドル級のうるサラ髪を手に入れてくださいね!



CM制作エピソード





CMご出演を快諾いただいた後、撮影に先駆けてMEMちょさんがCMイメージを作られていたのですが、そのスピード感やクリエイティビティ、攻めの姿勢に新時代のアイドル像を感じ、CMの一部として急遽使わせていただくことになりました。ルビーさんの天真爛漫かつ生まれついてのアイドル力、有馬さんのプロとしての矜持、MEMちょさんの自由な創造性、どれを欠いても今回のCMは完成しなかったと感じています。アイドルらしい美しいうるサラ髪に加えてこのスター性、さすがあの「B小町」の名を継ぐアイドルだとスタッフ一同感心するばかりでした。



出演者プロフィール





ルビー

陽東高校芸能科の1年生。アクアの双子の妹。

亡き母であるアイのようなアイドルになることを目指している。





















MEMちょ

人気ユーチューバーの高校3年生。

YouTubeの登録者数は37万人、TikTokのフォロワー数638k。





















有馬かな



陽東高校芸能科の2年生。

幼い頃から子役として活動しており 当時は「十秒で泣ける天才子役」と評判











■B小町とは

TVアニメ作品「【推しの子】」に登場するアイドルグループ。伝説のアイドル・アイが所属していたグループ名を、アイドル活動を開始したルビー達が襲名。ルビー、有馬かな、MEMちょの3人が所属しており、TVアニメの第11話でファーストステージを行った。



