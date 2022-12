[株式会社Amazing]

AMAZING BASEBALL新シリーズ 【GET LINE BAT】。「打つ」ではなく、「のせる」感覚を手に入れる。



野球Youtuberミノルマンが代表を務める 株式会社Amazing(本社:大阪府八尾市)は新トレーニングバット「GET LINE BAT」の先行販売を公式オンラインストア( https://shop.amazing-baseball.com/ )にて開始いたしました。

















コンセプト



GET LINE BAT、ボールをのせる、新感覚を。



GET LINE BAT(ゲットラインバット)は「バットをボールのラインに入れる」という意味があります。

長くボールのラインにバットを入れ、打ち返すのではなく、ボールをのせて運ぶ新しい感覚を習得することができます。









開発背景



バッティングにおいて、最も重要視される指標は何だろう?そんな疑問から開発が始まりました。打率、出塁率、HR数、OPS....重要な指標は様々です。

しかし、プロ野球選手や長く活躍する選手に一つだけ共通した良い数値があります。

それは「打率」です。

約2年間の研究開発を重ね、打率を上げる至高の一品【GET LINE BAT】を開発しました。



製品特徴



自然に上がる、ミート力。

羽子板を連想させる奇抜なトレーニングバッド。

こねるスイング軌道では打つことができません。

バットがラインに入る感覚を身につけることができ、あなたのミート力向上をサポートします。







打つではなく、長くのせる感覚。

手首をこねてしまうスイングでは、バットがラインに入らず、打ち損じてしまいます。

GET LINE BATが上手く使えれば、のせる感覚がわかり、自然にミート力は上がります。









グリップで上がる、操作性

グリップを「自在に操る」=「最後まで残す」ことができれば、どんな球にも対応でき、ミート率は上がります。GET LINE BATは通常バットよりグリップが重たく、操作性向上トレーニングに最適です。







逆方向へ、強く鋭い打球を

“逆方向への強い打球“を打つためには、ボールへの対応力を上げる必要があります。

GET LINE BATを使うとヘッド、グリップの操作性をあげ、様々なボールへ対応することができます。







製品紹介



■GET LINE BAT ゲットラインバットWHITE/RED/BLACK

各17,000円(税別)/87cm 900g

小学生~成人の方までワンサイズでご利用いただけます。



WHITE (ホワイト)



RED(レッド)



BLACK(ブラック)









発売日/販売方法





■12月10日(土) Amazing 公式オンラインサイト

https://shop.amazing-baseball.com/









Amazing 代表取締役 ミノルマン









代表取締役 廣畑 実(ミノルマン)

野球指導者、Youtuberとして関西を中心に活躍。

中学はオール枚方ボーイズに所属し、ジャイアンツカップ優勝。

大阪桐蔭では甲子園に2番・セカンドで出場。3年生になってからは主将を務める。

その後、亜細亜大学に進学。明治神宮大会は優勝を経験。大学卒業後はJR東海の野球部に所属した。

野球指導のパイオニアとして、Youtube、Instagramのフォロワーは10万超。女子野球チームAmazingの監督を務める。



【会社概要】

会社名:株式会社Amazing

代表取締役社長:廣畑 実

設立:2021年1月

住所:大阪府八尾市宮町5-8

電話:072-9207998

メールアドレス:amazing.baseballl@gmail.com

企業HP:https://amazing-baseball.com/



【本件に関するお問合せ先】

株式会社Amazing 広報担当:藤原 飛成

電話:06-6766-4206 メールアドレス:amazing.baseballl@gmail.com



