インドの大手グローバルテクノロジー企業、HCLテクノロジーズ(以下、HCLTech)の日本法人である株式会社エイチシーエル・ジャパン(本社:東京都港区、代表取締役:中山 雅之、以下、エイチシーエル・ジャパン)は、SAPジャパン株式会社が主催する「SAP NOW Japan 2023」にオンライン協賛します。





HCLTechは、世界60カ国でビジネスを展開するグローバルテクノロジー企業です。日本法人のエイチシーエル・ジャパンは日本国内でビジネスをスタートして、今年で25周年を迎えました。これまで培ったグローバルでの実績と日本のビジネスへの豊富な経験と知識を活かし、幅広い業界のお客様に向けて最新技術を導入したソリューションとグローバル規模のサポートを提供する体制を整えています。



今回協賛する「SAP NOW Japan」は、お客様のデジタルトランスフォーメーションを支援する最新ソリューションの情報を届ける場として毎年開催されている、SAPジャパンの年次キーカンファレンスです。今年は、「現場を変える、会社を変える、未来が変わる。~Future-Proof Your Business~」をテーマに開催されます。エイチシーエル・ジャパンは、SAP Global Strategic Services Partnerとして、SAPシステムへの可能性についてご説明させていただきます。



SAP NOW Japan 2023 概要

名称:SAP NOW Japan 2023

イベントウェブサイト:https://now.sapevent.jp/index.html

主催:SAPジャパン株式会社



【エイチシーエル・ジャパン オンライン協賛概要/講演内容】

会場:オンライン/オンデマンド配信

会期:2023年9月27日(水)~10月1日(日)

講演者:株式会社エイチシーエル・ジャパン

SAP Practice Japan General Manager 田中 秀昌

講演タイトル:HCLTechは貴社のSAPシステムにおける変革をどのように加速することができるのか?

講演概要:

HCLTechは、SAP Global Strategic Services Partnerであり、自社のグローバルトランスフォーメーションを目的として、RISE with SAPを本番稼働させた最初のGSSPです。私たちは、お客様のトランスフォーメーションプログラムをエンドツーエンドでリードし、イノベーションを推進し、クラウドを取り入れるために必要な専門知識、経験、業界知識を持っています。HCLTechによるSAPシステムへの可能性をご説明します。



HCLテクノロジーズ(HCLTech)について

インドに本社を置くHCLテクノロジーズ(HCLTech)は、22万人以上の従業員とともに、世界60ヶ国でビジネスを展開する、グローバルテクノロジー企業です。幅広いテクノロジーサービスおよびプロダクトのポートフォリオを備え、デジタル、エンジニアリング、クラウドを中心に、業界トップクラスの高品質なサービスをお届けしています。金融サービス、製造、テクノロジー&サービス、通信&メディア、小売&消費財、ライフサイエンス&ヘルスケア、公共サービスを始めとする、すべての主要業種のお客様のビジネスをサポートすべく、各業界に特化したテクノロジーを提供しています。

詳細は、https://www.hcljapan.co.jp/ またはhttps://www.hcltech.com/ をご覧ください。

HCLTech JapanのSNS(LinkedIn https://www.linkedin.com/showcase/hcl-japan/)

でも情報を更新しています。



