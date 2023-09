[株式会社タクティカート]

2023年12月26日(火)高松亜衣 ヴァイオリンリサイタル with オーケストラ『Diavolo Concerto』を杉並公会堂大ホールにて開催します。









2023年9月に名古屋・神戸・東京の三都市を回り、好評を博した 高松亜衣リサイタルツアー 2023「Diavolo」

イタリア語で「悪魔」を意味する “Diavolo” をタイトルに持つように、「悪魔」をテーマにした楽曲を演奏しました。タルティーニの『悪魔のトリル』を筆頭にアンコール公演として、高松亜衣とオーケストラによる特別なコンサート『Diavolo Concerto』が幕をあけます。





■概要

高松亜衣 ヴァイオリンリサイタル with オーケストラ『Diavolo Concerto』

開催日: 2023年12月26日(火)

会場: 杉並公会堂 大ホール

時間: 開場 18:00 / 開演 19:00

出演: 高松亜衣(ヴァイオリン)、タクティカートオーケストラ ほか



■チケットはこちら

全席指定 一般 6,000円 学生 4,000円

https://eplus.jp/diavolo_concerto2023/



■曲目

ヴィエニャフスキ:『ファウスト』の主題による華麗なる幻想曲 OP.20

タルティーニ:『悪魔のトリル』

パガニーニ:ヴァイオリン協奏曲第2番 ロ短調



■出演者プロフィール



高松亜衣 / Ai Takamatsu

1998年愛知県生まれ。3歳よりヴァイオリンを始める。ブルクハルト国際音楽コンクール第1位、全日本学生音楽コンクール名古屋大会第1位、全国大会第3位、東京国際芸術協会新人演奏会オーディションにて優秀新人賞受賞(最高賞)等その他にも数々のコンクールで入賞。東京フィルハーモニー交響楽団、神奈川フィルハーモニー交響楽団と共演。高校在学時から現在までソロリサイタルや全国ツアーを積極的に行う。2020年夏に全曲オリジナル曲のCD「白いケース」、2021年12月にはヴィヴァルディの“四季”を収録したCD「The FOUR SEASONS」、2022年2月には無伴奏ヴァイオリン曲を収録したCD「Allein」、2023年2月には新たなオリジナル曲を収録したCD「PRISM」をリリース。名古屋市立菊里高校音楽科、東京藝術大学器楽科を卒業。ライブ配信や動画配信等、オンラインでの活動にも精力的に取り組んでおり、SNS総フォロワー数は40万人を超える。





タクティカートオーケストラ / Tacticart orchestra

“新時代のオーケストラ”クラシック業界に新しい風を!

2020年10月に結成。国内外で活躍する若手実力派の音楽家たちによる新進気鋭のオーケストラ。

オーケストラメンバーがソリストとして行うコンチェルト公演を中心に、メンバーによる室内楽やソロリサイタルのシリーズなどを始め、これまでにない新しい企画にも積極的に挑戦。その他にもイベント出演、オーケストラ鑑賞教室など様々な活動を行う。2023年5月 日本コロムビアよりCD「ラフマニノフ:交響的舞曲」をリリース、同作品がレコード芸術最終巻にて特選盤に選出される。





企業プレスリリース詳細へ (2023/09/28-10:16)