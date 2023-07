[CROWNVINE JAPAN]

ISW クリスタルでオブジェとしてでも「見て」、「飾って」楽しみを提供!



デザイナーでもある (マ・レオマポーロ) と香港企業uniflying fashion companyとの 新作コラボアイテム《2023年7月 》より発売いたします。【販売サイトURL】https://crownvine.jp/







ABサイアム パープル ISW クリスタル デキャンタ の特徴



Aurora Borealis(オーロラ)の略であり、クリスタルに特殊なコーティングを施して虹色の輝きをもたせたものを指します。「SIAM」は、クリスタルの色の一つで、オーロラ効果が加わったダークレッドの色合いを持っています。







ABサイアム パープル ISW クリスタル デキャンタ の製造背景

完全国外生産であっても急な供給も確保し国内流通もスムーズに行えるよう体制が整っています。







【K9 クリスタルデキャンタ トラディション スタイル ブランデー ABサイアム パープル ISW クリスタル】







価格:99000円

GTIN:4595123508091

販売方法:インターネット販売

販売店:CROWNVINE

販売ページ:https://crownvine.jp/uncategorized/k9-crystaldecanta-traditionstyle-brandy-purple/





【販売先】

サイト名: CROWNVINE.JAPAN (クラウンバインジャパン)

所在地:千葉県千葉市中央区富士見2-23-8 山野井ビル6F

URL:https://crownvine.jp/

営業時間: AM 10:00~ PM22:00

問い合わせ: 050-3659-9642

e-mail:当サイト内 からお問い合わせください。



【製造先】

会社名:uniflying fashion CO., LTD

所在地:25C Por Mee Fty Bldg 500 Castle Peak Rd, CSW HK

TEL: +852 0755-8248



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/09-11:46)