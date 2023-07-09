《アイルランド産 トラディション スタイル ブランデー にＡ…
［CROWNVINE JAPAN］
ISW クリスタルでオブジェとしてでも「見て」、「飾って」楽しみを提供！
デザイナーでもある (マ・レオマポーロ) と香港企業uniflying fashion companyとの 新作コラボアイテム《2023年7月 》より発売いたします。【販売サイトURL】https://crownvine.jp/
ＡＢサイアム パープル ISW クリスタル デキャンタ の特徴
Aurora Borealis（オーロラ）の略であり、クリスタルに特殊なコーティングを施して虹色の輝きをもたせたものを指します。「SIAM」は、クリスタルの色の一つで、オーロラ効果が加わったダークレッドの色合いを持っています。
ＡＢサイアム パープル ISW クリスタル デキャンタ の製造背景
完全国外生産であっても急な供給も確保し国内流通もスムーズに行えるよう体制が整っています。
【K9 クリスタルデキャンタ トラディション スタイル ブランデー ＡＢサイアム パープル ISW クリスタル】
価格：99000円
GTIN：4595123508091
販売方法：インターネット販売
販売店：CROWNVINE
販売ページ：https://crownvine.jp/uncategorized/k9-crystaldecanta-traditionstyle-brandy-purple/
【販売先】
サイト名： CROWNVINE.JAPAN (クラウンバインジャパン)
所在地：千葉県千葉市中央区富士見2-23-8 山野井ビル6F
URL：https://crownvine.jp/
営業時間： AM 10:00～ PM22:00
問い合わせ： 050-3659-9642
e-mail：当サイト内 からお問い合わせください。
【製造先】
会社名：uniflying fashion CO., LTD
所在地：25C Por Mee Fty Bldg 500 Castle Peak Rd, CSW HK
TEL： +852 0755-8248
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/09-11:46）
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