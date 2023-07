[合同会社Souya Handa Projects]

道端の草をリボンで着飾る、排除アートをSM道具に見立てる、水でストリートアートを描くといった、それぞれの方法で社会規範に挑戦するアーティストの作品を、オンラインプロジェクトとして紹介します。



SOUYA HANDA PROJECTSは、東京で30年ぶりに開催される国際アートフェア「Tokyo Gendai」の開催に合わせ、オンラインアートプロジェクトを公開します。このプロジェクトでは、道端の草をリボンで着飾る、排除アートをSM道具に見立てる、水でストリートアートを描くといった、それぞれの方法で社会規範に挑戦するアーティストの作品を、実際にそれが行われた場所と結びつけて紹介します。

本プロジェクトへはウェブサイト( https://goviral.souyahandaprojects.com/ にアクセスすることで参加することができます。作品の実際の実施場所を訪れることで、ウェブサイト上で作品画像が閲覧可能になります。





SOUYA HANDA PROJECTSは、オンラインアートプロジェクト「Go Viral! Ways to Resist the Social Immunity(社会的免疫に抵抗する方法)」を開催します。このプロジェクトは日本の現代アーティストである(euglena)、菊地良太、小寺創太、半田颯哉らが参加し、ウェブサイト https://goviral.souyahandaprojects.com/ から鑑賞できます。



本プロジェクトではもともと生物学用語である「Social Immunity(社会的免疫)」という言葉を、社会の主流の価値観から外れた人々を「社会の異物」として排除しようとする社会的意識のこととして比喩的に捉えています。本プロジェクトで紹介される作品は、いずれも公共空間に介入し、ウイルスのように社会に蔓延することで、このような排除に抵抗する方法を示しているものです。



鑑賞者は東京周辺を探索し、本プロジェクトのウェブページに掲載された地図を頼りに作品が実施・制作された場所にアクセスしていきます。指定されたそれぞれの地点を訪れることで、鑑賞者は作品の画像にアクセスし、その痕跡の一端に触れることができます。一部の作品はウェブサイト上で画像を見ることができるだけでなく、実際に現地に設置されています。なお、実際にその場所を訪れることなく、すべての作品を鑑賞できる裏コードも何らかの方法で提供される予定です。



この数年間、人類はウイルスとの戦いを続け、健康と日常生活の回復を目指し、集団免疫の獲得に努めて来ました。免疫は身体を守るために有益なものですが、一方で、アレルギー反応を引き起こすこともあります。アーティストたちは、多数派の論理でなされる抑圧的な「免疫」に抵抗するために、ウィルスのように戦っていくのです。



日時: 2023年7月6日 13:00 - 15日 23:59

URL: https://goviral.souyahandaprojects.com/

参加アーティスト: (euglena), 菊地 良太, 小寺 創太, 半田 颯哉

*参加アーティストは追加・変更のある可能性があります

キュレーター: 半田颯哉

主催: Souya Handa Projects



* プロジェクトページのスクリーンショット(参考)





(euglena)《Tranquil Signal by Nature Made》



菊地良太《born_sd》(2021)



小寺 創太《tyokyo in tokyo 池袋1》(2022)撮影=藤江龍之介



半田 颯哉《ARTISTS ARE PRESENT. 2023/06/26-18:48》







企業プレスリリース詳細へ (2023/07/06-14:16)