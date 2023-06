[Mythical]

2023年後半はさらに2,000 ~ 3,000 万ドル(日本円約28.9億~43.3億円)の追加調達を予定Mythical プラットフォームの継続的なインフラ開発を目指す



「Mythical Chain」や「Mythical Marketplace」、「NFL Rivals」や「Blankos Block Party」などの人気ゲームタイトル、そして間もなくリリースされる「Nitro Nation World Tour」の開発を手がける次世代ゲームスタジオのMythical Games (本社:アメリカ合衆国 ロサンゼルス、CEO:John Linden、読み:ミシカル・ゲームズ)は、シリーズ C ラウンドの 1st クローズで3,700 万ドル(日本円約53.4億円)を調達いたしました。





本資金調達はデジタル資産マネージャーのScytale Digitalが主導し、ARK Invest、Animoca Brands、PROOF、Stanford Athletics、MoonPayが参加しているほか、既存投資家である Andreessen Horowitz、Gaingels、Signum Growth、Struck Capital、WestCapも参加。2023年後半にさらに2,000万ドル~3,000万ドル(日本円約28.9億~43.3億円)を調達して現在のラウンドを終了する予定で、数名の追加投資家と数社の戦略的パートナーが協議中です。



今回の調達による資金使途は主に、12ヶ月以内の黒字化達成と、Web3 インフラを通じてビデオ ゲームに革新をもたらし、新しい経済とゲームモデルを通じてメインターゲットとなるゲームユーザーにイノベーションを提供するという Mythical Gamesの使命達成を目的としています。

Mythical Gamesはチェーン、マーケットプレイス技術、そしてゲームを通じて、昨年 250万人を超える新規ユーザーを獲得し、1 日あたりの総売上高は100 万ドル(日本円約1.4億円)を超えました。今回の追加資金調達によりMythical Games はより多くのメインターゲットユーザーに向けて、ゲームとインフラを拡大することが可能となります。



本資金調達は、Mythical Gamesが2021年に実施したAndreessen Horowitz主導による1億5,000万ドル(日本円約216.8億円)、および7,500万ドル(日本円約108.4億円)の資金調達に続くラウンドであり、これにより、Mythical Gamesはユニコーン企業としての評価を維持します。



■関係者からのコメント

<Mythical Games CEO John Linden (ジョン・リンデン)氏>

Mythical Gamesは最高のゲームを制作し、プレイヤーや関係者をゲーム経済に直接参加させるダイナミックなマーケットプレイスの構築に引き続き注力してまいります。先月の発売以来「NFL Rivals」のモバイル ダウンロード数は 100 万DLを超え、「Mythical Chain」を介した 1 日の取引額は平均 100 万ドル(日本円約1.4億円)を超えるまでになりました。私たちは会社を黒字化することに集中しており、そのビジョンの実現と戦略の成果を目の当たりにしています。

昨年、「Blankos Block Party」のおかげで、Mythical Games はプレイヤー アカウントが 100 万人を超えた数少ない Web3 ゲームの 1 つとなりました。2023 年末までに、主に「NFL Rivals」とリリースを控えている「Nitro Nation World Tour」により動きはさらに加速し、ゲーム ポートフォリオ全体で 2,000 万を超えるプレイヤーアカウントが増えると予想しています。これは、私たちが最近達成した仕事だけでなく、この新しいゲーム経済の世界への継続的な関心と献身的に取り組んできた証でもあります。



<Scytale Digital Founder and CIO Mark Cachia (マーク・カシア)氏>

Mythical Gamesは昨年、驚異的な成長を遂げたことからも明らかなように、Web3における圧倒的なゲームプラットフォームになる準備が整っています。私たちはブロックチェーン技術の大量導入をもたらす手段としてゲームを心から信じており、パートナーとしてこの投資ラウンドをリードできることを誇りに思います。





詳細については、次のサイトをご覧ください。https://mythicalgames.com/.





▼Mythical Gamesについて https://mythicalgames.com/

Forbes誌の”Disruptive Technology Companies To Watch in 2019”およびFast Company誌の”World Changing Ideas 2021”に選定されたMythicalは、プレイヤー、クリエイター、アーティスト、ブランド、ゲーム開発者が、新しい概念となる” Play-and-Own”ゲームエコノミーにおいて、ステークホルダーかつオーナーになれるブロックチェーン技術とプレイアブルNFTを活用し、Web3.0ゲームエコシステムを構築する次世代ゲームテクノロジー企業です。Call of Duty、World of Warcraft、Guitar Hero、DJ Hero、Marvel Strike Force、Skylandersといったヒット作の開発経験がある、ゲーム業界のエキスパートが率いるチームにより、プレイヤーが経済圏を所有するゲームを開発しています。

Mythical Platformは、デジタルアイテムの管理型ウォレットを通じて、ブロックチェーンに慣れていないゲームプレイヤーを保護する一方、上級プレイヤーはMythical Chainとパブリックメインネット間のブリッジを通じ、自身のウォレットを自由にリンクさせられます。

“ゲームプレイヤーファースト”を掲げるMythical Platformは、プレイヤーがブロックチェーンの複雑な仕組みを知らなくても、デジタルコレクションを所有し、素晴らしいゲーム体験を提供してまいります。





※Mythicalは登録商標であり、Mythical GamesおよびMythical MarketplaceはMythical、Inc.の商標です。その他すべての商標は各所有者の所有物です。





企業プレスリリース詳細へ (2023/06/30-15:16)