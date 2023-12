[株式会社Be win]

株式会社 Be winが山口県内の児童養護施設に寄付



株式会社 Be win(本社:山口県宇部市、代表取締役:河村勝就)は、社会貢献の一環として、児童養護施設への支援を行いました。





山口県内にある、社会福祉法人 清光園、社会福祉法人 小野田陽光園、児童養護施設 なかべ学院 の3つの施設に対して、代表の河村が2023年12月19日に訪問し、各施設30万円の計90万円を寄付させていただきました。



児童養護施設では、多くの子どもたちが親からの虐待や経済的な理由により養護され、施設を出る際には多くの課題に直面します。

クリスマスを控え、寄付金で子供たちが求めるものを買っていただき、子供たちが笑顔でクリスマスを過ごしてほしいとの思いがあり。 数年前から、この時期に寄付を行っております。

今後も厳しい状況に立ち向かう子どもたちに対して、Be winはささやかではありますが助力していきたいと考えています。



代表の河村は、「子どもたちは社会での安定した生活を築くために多くの困難に立ち向かっています。我々はその支えとして、社会の一員としてできる限りのサポートを提供したいと考えています。 児童養護施設の子どもたちは、高校を卒業すると同時に施設を離れなければなりません。 彼らは施設の退所後に保証人の確保、進学や就職の選択、賃貸住宅の契約、敷金などの資金調達など、多くの困難に直面します。 当社はHR企業であり、人と企業をつなぐことを生業としております。将来的には寄付だけでなく、就職面でのサポートもできるようになりたいと考えております。 また、このような活動を通して一人でも多くの方に児童養護施設の現状や課題について知っていただければと思っております。」とコメントしています。



今後もBe winは、社会貢献活動を通じて、子どもたちの成長と未来に寄り添っていく姿勢を崩さず、地域社会と共に歩んでいくことを宣言いたします。









【株式会社 Be winについて】

株式会社Bewinは、採用支援・人材紹介を専門とする地域密着型のHR企業です。私たちは地方企業の成長をサポートし、優れた人材の発掘と採用を通じて地域経済の発展に貢献しています。 社会的な課題にも積極的に取り組み、地域社会との連携を大切にしています。



