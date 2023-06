[株式会社ゴーストイッチ]



2023年6月22日

株式会社ゴーストイッチ





「永遠が通り過ぎていく」監督/文筆家/元AV女優

戸田真琴 監督脚本 新作短編映画

「さじを投げる/Eat The Sun」制作プロジェクト

クラウドファンディング開始!



2023年6月22日(木)22:00~2023年10月19日(木) 23:59

※一部リターンのみ8月15日締め切り



■戸田真琴、カンヌに挑む。新作プロジェクト

自身の経験をもとに三本の短編と詩的映像で紡がれたオムニバス長編『永遠が通り過ぎていく』で監督/脚本/編集をつとめ、鮮烈な映画監督デビューを果たした戸田真琴。

AV女優として人気を博し、引退した後選んだのは、本格的な映画監督への道。

文筆家として新作私小説『そっちにいかないで』の発表も記憶に新しく、クリエイティブの手を止めない彼女が「人生の夢」として改めて取り組むのは、国際映画祭へのエントリーを視野に入れた短編映画の制作プロジェクト。



ごあいさつ動画











■老人から少女へ。詩と映像による人生讃歌

制作予定の『さじを投げる/Eat The Sun』は、身体の思うように動かなくなった一人の老夫が、死の間際の数日間、少女の身体になって目覚め、人生の最後を踊り暮らす物語。

戸田真琴から、崩れ行く世界とそこで生きる人々へ、切実な映像詩を贈ります。

プロジェクトページでは、本作をイメージしたティザー動画も公開中。

キャストやスタッフは順次プロジェクトページにて発表予定です。



ティザー動画









■ユニークなリターンの数々

当プロジェクトをご支援いただくリターンとして、限定の製作日誌の閲覧や、特別試写会の招待、メイキング映像のVHSや、映画祭に招待された場合監督と共に現地へ行ける権利など、様々な特典をご用意しております。ご興味に合わせてぜひご検討ください。企業様向けの特別プランもございます。



■監督コメント

この国で、観客の感性をほんとうに信じて作られている映画は、多くはありません。

「こういうふうに感じてください」と、あらかじめ決められている映画のあふれる中で、わたしは、度々思います。

わたしこそが、観る人を信じて映画を編むべきだ。

わたしくらいは、信じなくてどうするんだろう。

あなたこそが、あなただけの感じ方で、今、映画を見てしまう。

それからあなたは感想を、誰ともわかりあえず孤独になって、星空を見る。

星は、映画と同じ光り方をして、あなたを見る。

あなたは、この世界はあなたのためにあったのだと、ようやく、初めて、気がついてしまう。



わたしは一本のビデオになって、君の部屋の棚に居座る。

何千回か心が死んで君はそのテープを再生する。

わたしは死んだあとも君を迎えに行く。

ほんとうに君の美しさに責任を持つために、身体がなくなってもあの宝石を引きずり出せるように、それが必要なとき必要な回数繰り返されるように、何度見てもまぶしい一本のビデオになる。



■監督プロフィール





戸田真琴/Toda Makoto

文筆家・映画監督。

「いちばんさみしい人の味方をする」を理念に、文筆活動・映像制作等で活動中。

初監督を務めた長編映画『永遠が通り過ぎていく』は1年間の自主配給が話題を呼び全国ロードショー。大森靖子『M』、諭吉佳作/men『CHRISTMAS AFTERNOON』などミュージックビデオの監督も務める。



連載にTV Bros.『肯定のフィロソフィー』、KAI-YOU.net『悩みをひらく、映画と、言葉と』、fika(CINRA)『戸田真琴と性を考える』、書籍に『あなたの孤独は美しい』(竹書房)、『人を心から愛したことがないのだと気

づいてしまっても』(角川書店)、『そっちにいかないで』(太田出版)がある。

短編小説の執筆やworld's end girlfriend新作アルバムにて詩の提供を行うなど、形式を問わず積極的に文筆活動を行う。





戸田真琴公式HP https://www.makolin.com/

公式Instagram https://www.instagram.com/toda_makoto/

公式Twitter https://twitter.com/toda_makoto



■制作プロダクション

株式会社ゴーストイッチ

ソフトバンク、サントリーやトヨタ等、大手企業のCM、電気グルーヴ、Joydivision等のMVも制作。短編映画「そうして私たちはプールに金魚を、」がサンダンス映画祭短編部門グランプリ受賞。以降、長久允監督作品の映像を多数制作。

【映画】

短編映画「そうして私たちはプールに金魚を、」サンダンス映画祭短編部門グランプリ

映画「WE ARE LITTLE ZOMBIES」サンダンス映画祭審査員特別賞、ベルリン国際映画祭準グランプリ

Web映画「DEATH DAYS」 Web映画「半透明の二人」 テレビドラマ「FM999」 他

【MV】

電気グルーヴ「missing beatz」「SHAMEFUL」他 JoyDivision 「Unknown Pleasures」発売40周年記念「Insight」他

【広告】

ソフトバンク企業広告、トヨタ企業広告、キリン「生茶」、JR東海「東海道新幹線」、Spotify TVCM・ラジオCM

GUCCI 「KAGUYA by Gucci」がSpikes asia2023 フィルムクラフト部門グランプリ

公式Instagram https://www.instagram.com/ghost_itch_/

公式Twitter https://twitter.com/ghost_itch_?s=20













