「音楽は心のくすり」をテーマに2018年6月に初公演を行った「ORCHESTRA POSSIBLE(オーケストラ・ポッシブル)」(運営:株式会社トランスミッション)は、様々な不安や病に苦しむ方々が音楽の力に励まされた、勇気を授かったというエピソードがしばしば聞かれることから着想し、少しでもお役に立てればという思いから、日本の名作医療ドラマ8作品から12曲をフルオーケストラで演奏しました。







2020年に予定していた第2回公演がコロナ禍の影響で延期になる中、「音楽家として何か社会貢献できないか」という「ORCHESTRA POSSIBLE」コンサートマスター、ヴァイオリニスト枝並千花の思いと、ご来場いただいた皆さまからの「コロナ禍の今こそ、また聴きたい」のお声にお応えしようと、YouTube公式チャンネル「枝並千花CHANNEL」で本公演の記録映像を無償公開しました。



それから3年、国内外の皆さまからの3000件近い応援メッセージと共に、国内クラシック界では異例とも言える1000万PVを突破し今なお増え続けています。



1000万PV達成を記念して、「音楽は心のくすり」公演の未発表曲、2曲を5月18日(木)に公開しました。



「ORCHESTRA POSSIBLE~音楽は心のくすり~」公演(2018年6月/東京オペラシティコンサートホール)

○ドラマ『医龍 -Team Medical Dragon-』より『Aesthetic』(作曲:澤野浩之氏)

○ドラマ『コウノドリ』より『For Tomorrow』(作曲:清塚信也氏)

→枝並千花CHANNEL:https://www.youtube.com/@CHANNEL-vh5ie/videos



また、5月21日(日)と28日(日)には「ORCHESTRA POSSIBLE」代表・プロデューサーのレーサー鹿島と

コンサートマスターの枝並千花によるFMラジオ特集番組が放送されます。

「FMドライバーズミーティング」

○TJS(ロサンゼルス):5月21日(日)&28日 日本時間11:00~(※ネット配信で世界中から聴取可能)

○K-MIX&FM山口:5月21日(日)&28日 日本時間11:00~(※radiko.jpから全国で聴取可能)



ご視聴いただいた皆さまのご声援が、また新たな視聴者の皆さまへ・・・音楽で結ばれた絆の力で1000万PVという偉業を達成することが叶いました。命の大切さや、医療に携わる方々の懸命な姿を伝える“医療ドラマ音楽”の演奏を通じて、癒しや励ましの輪がより一層広がっていきますことを願います。



「ORCHESTRA POSSIBLE」:

ヴァイオリニスト枝並千花がコンサートマスター&リーダーとして、ジャンルレスに多様な音楽世界を創るべく2018年にスタートした新しいオーケストラプロジェクト。



「枝並千花」:

桐朋学園大学音楽学部卒。全日本学生音楽コンクール中学生の部全国第1位。第24回ミケランジェロ・アバド国際ヴァイオリンコンクール優勝をはじめ、国内外のコンクールで受賞歴を持つ。2006年東京交響楽団へ入団。退団後はソリスト、コンサートマスターとして幅広く活動。日本フィルハーモニー交響楽団、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団などにゲストコンサートマスターとして招かれる他、イディナ・メンゼル、IL DIVO、2CELLOSなどの海外アーティストのジャパンツアーのコンサートマスター、X JAPAN初のアコースティック日本ツアー、YOSHIKIディナーショーにもコンサートマスターとして出演。桐朋学園大学音楽学部非常勤講師として後進の指導にも力を注いでいる。



日本の医療ドラマを支え、彩ってきた名曲”をフルオーケストラの感動で。

『ORCHESTRA POSSIBLE ~音楽は心のくすり~』公演

2018年6月22日 東京オペラシティコンサートホール



演奏楽曲:下記のドラマ8作品より

●『白い巨塔(フジテレビ)』 ●『救命病棟24時(フジテレビ)』

●『医龍-Team Medical Dragon-(フジテレビ)』 ●『JIN-仁-(TBS)』

●『コード・ブルー-ドクターヘリ緊急救命-(フジテレビ)』 ●『DOCTORS~最強の名医~(テレビ朝日)』

●『コウノドリ(TBS)』 ●『ドクターX ~外科医・大門未知子~(テレビ朝日)』



●『ORCHESTRA POSSIBLE ~音楽は心のくすり~』公演

コンサートマスター:枝並千花

指揮:佐々木新平

アレンジャー:辻峰拓 / ORCHESTRA POSSIBLE

プロデューサー:レーサー鹿島

主催:オーケストラ・ポッシブル製作委員会 / WOWOW

協力:ユニバーサル ミュージック合同会社 / キョードー東京 / OK! JAPAN



枝並千花 最新アルバム『LOTUS』

ユニバーサル ミュージック合同会社

https://store.universal-music.co.jp/artist/edanami-chika/





【チャンネルへ寄せられたコメント一部抜粋 総コメント数:約2700件2023年5月19日現在】(原文まま)



・看護師1年目で挫けそうな時この曲聴いて励まされてます。あと数ヶ月で1年目も終わり、よく頑張ってる自分、これからも頑張れ自分



・看護師として働き始めて6年、辛い時にこの曲を聴いて頑張れました。現在コロナに罹患して自宅療養中、色んな意味で心が折れそうなんですが、もうひと踏ん張りして、待っててくれる人たちのためにも早く現場に戻りたいです!!



・看護師です。日々辛くてもこの曲を聴くとドラマを思い出し、また頑張ろうと思えます。本当に音楽は薬になります。素敵な演奏を本当にありがとうございます。



・医療関係の仕事をしてます。定期的にこの動画を見ては、モチベーションを上げさせてもらってます!自分の決めた道ですが、、コロナになって本当に辛い!でも明日も頑張ります。音楽は本当にすごい力になります。



・医療従事者です。大事な仕事のときや夜勤前はききます。



・5年前CIDPという難しい病気と闘病中に、心臓の3本の冠動脈が閉塞していることがわかり、造影剤にショック反応があるのため開胸手術するしかないと言われ、手術までの入院中にこのドラマを繰り返し見ていました。私には非常に特別な曲でしたのでオーケストラで演奏されているのに感動しました。ありがとうございます。



・素敵な演奏を聞けるYouTubeと言う場にアップして頂きありがとうございます。心の薬、素敵な言葉です。今音楽業界も大変な状況ですがまた、いつか普通に活動できる日を楽しみに頑張って下さい。ちょこちょこ見させて頂きます。



・とても素晴らしい演奏ですね。皆さんの心が1つになり、素晴らしいハーモニーを奏でています。花は心の栄養剤、音楽は心のくすり、という事でしょうね!!️!!️



・オーケストラの演奏は、迫力、音1つ1つが癒されます。仕事がんばろうと思うよ。医療従事者の励みです。



・So cheerful music for optimistic thanks for lighting our lives you just brought happiness to us



・オーケストラの演奏は、迫力、音1つ1つが癒されます。仕事がんばろうと思うよ。医療従事者の励みです。



・指揮者が白衣を着てますね!カッコいいです!!医療従事者の皆様、いつもありがとうございます。辛い事があると思いますが働いてくれてありがとうございます。



・生でこの演奏を聴いたら号泣する自信しかないです。。心に震える曲&演奏だと思います。



・高校が嫌でずっときつくてでも、これ聞いてすごく涙が出て感動しました。ありがとう、バイオリンの人も最後すごく気持ちがやわらぎました。ありがとうございます

・外科の手術の歴史は、麻酔から。激痛を少しでも、軽減する事。日本人に生まれてきて、本当によかったです。

心地よい音楽は、「副作用の無い薬」ですね。素晴らしい演奏に感謝。感動しますね



・本当にいつまで経っても、何を言おうと名曲。「音楽は心の薬」は、最高の言葉です。本当に救われてます。自然と元気も出つつ、どこか寂しさ感じますね。オーケストラのプロの方々すごい。上手すぎる。当たり前ですけど。いつまでも語り継がれてほしいです。



・コンサート開いて欲しいです。絶対に聞きに行きます。



・こんなに素晴らしい演奏を聞かせて頂けて本当に本当に幸せ者です。こんなに号泣したのは久しぶりです。

まさに音楽は心のお薬ですね。聞き終わった後、本当に晴れやかな気持ちになります。



・偶然見つけたチャネルなんですが、もう少し平和になったらコロナで戦った現場の人に演奏会を聴いて欲しいと思っています。



・どうぞ皆の胸に何時までも残るメロディを!!️奏でて頂きたい



・素晴らしいの一言、感動以外の何物でもない!



・演奏は、格好いいうえにさらに優しさに溢れています。心を包み込む素敵な曲ですね。



・心がポカポカしました。この曲をイヤホンで寝る前に聴いて癒されました



・感動して、涙出てきました。イヤホンで聞いてると、楽器の一つ一つの音がわかって更に感動しました!毎日聞きます!



・どうにかして、医療従事者の方々に、こんな素敵な演奏を届けることは出来ないでしょうか。



・この壮大な演奏を「国の為、道の為」に自分を鼓舞しながら戦っている全ての人々に、届け~!!!



・音楽の力ってこんなにも凄いんだなって改めて感じました。音楽はどんな時でも心に寄り添ってくれますね



・自分の周囲でも、一人また一人と旅立つ人が多くなってきた… 闘病で苦しむ人達全てに、この曲を届けたい… そしていつか、何年、いいや何十年か先、闘病で苦しむ我が身が、このコメント欄を見る日が来るのだろうか…



