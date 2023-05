[株式会社Smartpay]



後払い決済サービス「Smartpay」を提供する株式会社Smartpay(本社:東京都港区、CEO:Sam Ahmed、マネージングディレクター兼最高収益責任者:大坪直哉、以下当社)は、日本の会社として初めて、Global Financial Market Review (GFM Review)が主催し、アジアで最も早く成長するフィンテック企業に贈られる「Fastest Growing Fintech Asia 2023 Award」を受賞したことをお知らせいたします。





Global Financial Market Review について





Global Financial Market Review(GFM Review)ロンドンを拠点し、世界の金融に関するニュースやサービスを総合的に提供する権威のあるオンラインニュースアグリゲーターです。GFM Reviewのウェブサイトには毎年1,560万人のユーザーが訪れています。



評価のポイント





日本のデジタル決済のパイオニアであるSmartpayは、その画期的なワンクリック金融ソリューションが評価されました。この革新的なフィンテック企業は、日本の7,000万人の高所得者や低リスクの消費者に対し、従来の現金や紙ベースの金融サービスからデジタル決済ソリューションへの大きな移行を促進しました。



GFM Review からのコメント





今回の受賞に際して、GFM Review エグゼクティブ・エディター Brett Hurll氏からのコメントをいただきました。



「Smartpayをこのような賞として選出でき、大変嬉しく思います。決済に対するユニークなアプローチ、深い技術的洞察力、既存銀行との連携により、急速に進化するアジアのフィンテック領域において重要なプレーヤーとなっています。Smartpayは、創業以来、数々の「初めて」を実現してきました。日本で初めてダイレクトデビット・デジタル決済ライセンスを取得し、銀行人口の90%を占める73の銀行と契約し、AdyenとStripeとのデュアルアクワイアリングを実現しています。また、日本で初めてShopifyでデジタル分割払いを提供し、銀行口座とクレジットカードを使った分割払いを無料で提供しています。」



Smartpayからのコメント





Smartpay CEO Sam Ahmedのコメントは、以下です。



「Smartpayは、シームレスで革新的な金融ソリューションで消費者と加盟店を支援することを常に使命としています。このような受賞したことを嬉しく思い、また、私たちは日本のフィンテックサービスとしてデジタル変革を推進することに引き続き尽力します。Smartpayは、フィンテック領域における銀行の運営方法に革命をもたらし、銀行がSmartpayのソリューションを推進するインセンティブを与えることで、電子商取引決済からの収益性を向上させています。他のフィンテック企業とは異なり、Smartpayは、従来の銀行や金融機関と競合するのではなく協業しています。これは、他のBNPL(Buy Now Pay Later)企業の先進国市場平均である90米ドルを大きく上回っています。Smartpayのプラットフォームは、日本国内でのホスティングと複数のアベイラビリティゾーンへの分散配置により、安定性と低遅延を保証しています。さらに、海外と国内のネットワークにまたがるマルチアクワイヤーの設定により、認可率を最大化するための動的最適化ルーティングを実現しています。Smartpayは、日本におけるデジタル決済のあり方を再定義することに成功しました。ワンクリック金融ソリューションとユニークな決済オプションは、この革命の最前線にあり、日本の消費者がキャッシュレス社会へ移行するのを支援できることを誇りに思います。」



英語記事は以下をご覧ください。

https://www.gfmreview.com/press-release/smartpay-japan-wins-the-fastest-growing-fintech-asia-2023-award-by-global-financial-market-review



BNPLについて





「BNPL(Buy Now, Pay Later)」とは、商品の購入代金を分割して後払いする方式の決済サービスです。通常、購入残高が完済されるまで請求が届き、サービス提供者が定めた金利や手数料が発生します。海外市場では数年前から一般的に普及し、多くの店舗で利用されています。コロナ禍でEC消費が進んだ結果、急激に伸長した決済方法です。



Smartpayについて





Smartpay(スマートペイ)は、生活者の日々の支出管理およびファイナンシャル・ウェルビーイングの向上を実現するためのスマートなソリューションを開発・提供するフィンテック企業です。Smartpayは、生活者が金銭的に豊かになり、精神的にお金に縛られない状態を作りだすための、最適なツールを提供します。日本で初めて、利息や手数料が一切かからないオールインワン型の支払い体験を実現するBNPL型支払いソリューションを提供し、消費者の抱えていた決済体験における問題解消と、事業者のコンバージョンレートの向上に貢献しています。詳細については、https://smartpay.co/ をご覧ください。



アプリは以下よりダウンロードできます。



App Store: https://apps.apple.com/us/app/smartpay-buy-now-pay-later/id1578056765

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=co.smartpay.smartpay







企業プレスリリース詳細へ (2023/05/26-13:16)