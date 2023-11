[upto4株式会社]

仙台・東北の起業家の事業確度向上を目指す「TOHOKU STARTUPS POWER UP PROJECT」で支援する研究者・スタートアップ10者を決定いたしました。





upto4株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:棟兼彰一、以下upto4)は、仙台市の「首都圏等スタートアップ支援ネットワーク構築業務」を受託し、仙台・東北の起業家・スタートアップの事業の成功確度向上を目指した「TOHOKU STARTUPS POWER UP PROJECT」において、創業前後の研究者・スタートアップを支援する「CxO候補マッチング& 資金調達伴走プログラム」「事業課題ディスカッションプログラム」の支援者10者を決定いたしました。

upto4が有する経営候補者人材や本プロジェクトサポーターVC、オンラインコミュニティ「TOHOKU STARTUP BIOTOPE」のみなさまと連携し、事業推進をご支援いたします。



プロジェクトサイト:https://upto4-sendai-startups-powerup.studio.site







TOHOKU STARTUPS POWER UP PROJECT





ミッション:市民と、国内外の仲間と、事業の成功確度を上げる

連続的にスタートアップを輩出するエコシステムを築くために、研究シーズや事業アイデアの集積だけでなく、事業の成功確度を高める仕組みを構築する重要性を認識しています。成功確度の向上により、起業家やスタートアップは資金調達や大手企業・地元企業との協業可能性を高め、スタートアップ・エコシステムの構築に繋がっていきます。

本プロジェクトでは、事業の成功確度向上に向けたCxO候補人材との交流、事業課題に関する専門家とのディスカッションや資金調達の相談機会などをご提供し、仙台・東北の起業家・スタートアップの事業推進を支援し、東北のスタートアップ・エコシステムを加速させてまいります。

東北の起業家やスタートアップ、スタートアップ支援者が集うオンラインコミュニティ「TOHOKU STARTUP BIOTOPE」と連携し、所属企業や大学、地域などの垣根を越えた多様な支援者と協力しながら、事業の成功確度の向上を目指します。



プロジェクトで支援させていただくみなさま





【プログラム1:CxO候補マッチング& 資金調達伴走プログラム】

■概要

東北地域で、大学の技術シーズを用いた事業化を目指す研究者・スタートアップを対象にしたプログラムです。創業者とともに事業を成長させる重要なパートナーであるCxO候補者とのマッチング、将来の資金調達を目指したVCとの面談機会等をサポートいたします。必要に応じて事業課題の解決を支援する各分野のスペシャリストとの面談も設定いたします。 2024年3月まで長期伴走し、研究開発型スタートアップの事業成長をサポートします。



■支援者

・東北大学大学院薬学研究科 教授 斎藤芳郎 先生

必須微量元素の変化によって生じる糖尿病発症リスクの増加や精子機能低下の評価により提供する、医薬品やサプリメント等の改善方法



・東北大学学際科学フロンティア研究所 助教 佐藤伸一 先生

タンパク質の凝集状態を可視化する独自技術による神経変性疾患の分子レベルでの革新的診断技術開発



・株式会社里山エンジニアリング

国内の木質資源を活用した、持続可能で環境に優しい、レアメタル不使用の蓄電池ウッドバッテリーの開発事業



・岩手大学理工学部 助教 西川尚宏 先生

水が加工液の工作機械系の水加工システムで工場環境改善,廃液処理・CO2排出削減しSDGs対応製造実現



・株式会社レボルカ

AI×進化分子工学による高機能タンパク質デザインと遺伝子治療を組み合わせた遺伝性疾患治療法の開発



【プログラム2:事業課題ディスカッションプログラム】

■概要

東北地域で、大学技術シーズの事業化を検討する研究者、地域課題の解決に取り組むソーシャルスタートアップを対象にしたプログラムです。 スタートアップが現在抱えている事業課題に対し、問題解決に専門的な知識や経験を持つ方とのマッチングの機会をご提供します。 挑戦的な課題に取り組む意欲と情熱を持つスタートアップと専門家を結びつけ、ディスカッションを通じて事業課題の解決可能性を広げ、事業の成功確度の向上を支援いたします。



■支援者

・株式会社キューテスト

0歳0か月から頼めるベビーシッター家事代行「Family sitter 仙台」家族以外が子育てを支える仕組みで育児課題を解決



・CSpace

CO2排出量の計算自動化・TCFD/TNFDレポート作成を実現する、AIクラウドプラットフォームの開発



・宮城県立病院機構宮城県立がんセンター がん先進治療開発研究部部長 田中伸幸 氏

がんへの免疫力を高める治療薬「人工進化サイトカイン」をデザインし、進行がんを外来で治療する技術を実用化する



・東北大学眼科 大学院生 松本拓朗 氏

細隙灯顕微鏡をAIで制御、解析することで、医者も検者もいらない眼科の診療の全自動化を目指す



・株式会社MeTa

高校数学の克服に特化した講師陣、指導法を提供するオンライン学習塾事業を展開



オンラインコミュニティ「TOHOKU STARTUP BIOTOPE」







東北地域のイノベーションを加速する仙台市主催のオンラインコミュニティで、本年度はupto4が運営いたします。スタートアップや起業を目指す方と、起業家の支援に関心のある多様な専門性・バックグラウンドを持つ参加者が交流し、東北の起業エコシステムを支えます。参加者は誰でも起業に関する情報発信や質問・相談を行なっていただくことができます。

本年度は、本プログラムをはじめ、課題を解決したい起業家と課題解決を支援してくださる参加者がマッチングする仕組みを導入し、スタートアップとの関わりが生まれる場、事業が推進する場を目指してまいります。



TOHOKU STARTUP BIOTOPEへの参加申込み:https://www.shinsei.elg-front.jp/miyagi2/uketsuke/form.do?acs=tohokustartupbiotope2023

※コミュニティへの登録、参加は無料です



首都圏等スタートアップ支援ネットワーク構築業務について







仙台市では、地域経済をけん引するロールモデルとなるスタートアップの輩出や社会課題に対して持続可能な解決に挑戦する社会起業家の育成など、起業支援施策の充実やスタートアップ・エコシステムの構築に取り組んでいます。

本業務では、首都圏等に在住するスタートアップのCxO候補となる人材や支援者(ベンチャーキャピタル、投資家、プロボノ人材、兼業志望者等)を対象に、仙台市のスタートアップ支援をはじめとする産業振興施策の情報発信を行うとともに、起業家や起業を志す者との交流機会をつくることにより、首都圏等からの意欲あるスタートアップ人材や支援者の呼び込み、人的ネットワークの創出を促進することを目的としています。



upto4とは





創業前後のディープテックスタートアップ経営者やベンチャーキャピタリスト、シーズ技術を保有する大学研究者と、世界を変える可能性を秘めた技術の社会実装に関心のあるエグゼクティブな方々が参加するクローズドなビジネスコミュニティです。

創薬、医療機器、ロボティクス、重工業、宇宙、素材、エネルギー、AI・機械学習分野の研究者やビジネス経験を有するエグゼクティブな方々が、本業と並行して、革新的な技術を社会に実装するためにボランティアや副業を通じて創業期スタートアップをご支援くださっています。



・upto4への参加にご関心をお持ちくださった方

ユーザーとして参加 https://www.upto4.com/join_community

起業家/起業予定/大学/行政/VCとして参加 https://forms.gle/yCU6jRk5mF7H7LQC8

・現在のユーザーを取り巻く環境

経営候補者層の方々とのインタビューを通じて、ご自身の経験やスキルを活かして革新的技術の社会実装に貢献することに関心をお持ちの方が多くいらっしゃると実感しています。一方、特に研究開発型スタートアップの競争優位性は、技術シーズや研究チームに基づくため、会話や協働を通じて相互理解、ビジョン共有することがスタートアップ参画の第一歩になると考えます。そこで、まずボランタリーで参画いただきながら関係性を構築することをupto4では推奨しています。



・今後の展望

ビジネス経験が豊富なエグゼクティブクラスの方々が、未来を変える技術を持つスタートアップへ参画することが当たり前の社会環境を目指しています。

今後も、引き続き大学や行政、ベンチャーキャピタルとの連携を強化して参ります。



・会社概要

upto4株式会社

所在地:東京都中央区日本橋堀留町1-9-10 日本橋ライフサイエンスビル7

設立:2018年11月

代表者:棟兼 彰一

U R L:https://www.upto4.com/

お問合せ:pr@upto4.com(島田)



