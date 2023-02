[ReC合同会社]

「Recycle(再生利用する)」「Reduce(ゴミを減らす)」「Re-creation(再創造する)」を目指す、バッグ・財布・小物シリーズ。





ReC合同会社(本社:兵庫県豊岡市中央町7-28 / 代表 森下拓磨)が展開するファクトリーバッグブランド”Atelier nuu(アトリエヌウ)" は再生利用、ゴミを減らすことを意識した商品開発を目指しています。普通なら捨てられてしまうものから、新しく生まれ変わるものへ。そして、その生まれ変わったバッグを使う皆様が長く大切に愛用していただけるようなサステナブルアイテムを2023年2月15日から3日間開催されるインターナショナル・ギフト・ショー(Booth NO.東4-T33-01)にて発表いたします。















What is ReC LLC?

美しい自然に囲まれた日本屈指の鞄産地、兵庫県豊岡市にて2021年10月に創業したReC合同会社。

オリジナルのファクトリーブランドであるアトリエヌウをはじめ、デザインやクオリティにこだわったアイテムを展開しています。



【鞄創造により人生を豊かにする】

なにかとモノが溢れている時代だからこそ、その本質をきちんと見極めてセレクトしたモノを大切に長く使っていく。それが人生の豊かさにつながり、さらには私たちの未来までも明るく照らしてくれると思うから……。



ReC合同会社がミッションに掲げているのは、「鞄創造により人生を豊かにする」こと。

創造・リサイクル・コミュニケーションを常に新たな視点でアップデートし、モノづくりなどに反映させています。そして豊岡で一番の規模を誇り、国内外のトップブランドのOEM・ODM製造を手がけている老舗の鞄メーカーが親会社であることもReC合同会社のひとつの強みです。普遍的であり、タイムレスであり、機能的であることをテーマに、多様化したライフスタイルにもフレキシブルに優しく寄り添うアイテムを鞄の街、豊岡から発信します。





What is Atelier nuu?



アトリエヌウは”アトリエ=工房”、”ヌウ=縫う”を組み合わせた造語で、その歴史のはじまりは工房を併設したショップでした。そもそも豊岡は鞄の産地であるものの、昔は実際に買えるところがなかったのです。地元でもその場所を提供するべく、鞄メーカーによる鞄を販売するショップを2008年にオープン。もちろん現在もショップは健在で、豊岡本店として地元でも親しまれています。また、2022年10月22日には南船場に大阪店も誕生するなど、アトリエヌウを手の取れる場も徐々に広がっています。



アトリエヌウのコンセプトは「シック&ナチュラル-素材に普遍美を-」。時代を超えて愛される普遍的なデザインや素材をベースに、使う人のライフスタイルに優しく寄り添うブランドを目指しています。バッグや財布などのさまざまなアイテムを展開していますが、ブランドの象徴になっているのが「パーセル」シリーズのバッグ。口枠デザインが特徴で、その形状がアメリカのダレスバッグに似ていることから「ダレス」と名づけられています。ガマ口のように開口部が広く開くので使い勝手がよく、それでいてクラシックかつエレガントな佇まい。さまざまなオケージョンに対応することから、幅広い世代から支持されている人気シリーズです。





近年は「Re:nuu(リヌウ)」という取り組みにも力を入れており、再生原料を使った素材をさまざまなシリーズに採用しています。さらに新商品を頻繁に生み出すサイクルではなく、トレンドに左右されず長く愛用できる普遍的なアイテムをつくること。ファクトリーブランドの強みを活かし、修理などの購入後のフォローアップもしっかりおこなっています。アトリエヌウのサステナブルな取り組みやモノづくりは、私たちの未来も見据えているのです。



ギフトショーLIFEXDESIGN部門のグランプル受賞

こういった取り組みと商品企画の取り組みが評価され、2022年度のギフトショーにてグランプルを受賞。

今回の展示会では、さらに研究を重ねて完成したコットンライクな生地やデニム調の廃業網アイテムも展示。



真のサステナブルの追求



ファッション業界でサステナブルな取り組みが当たり前になっている昨今。アトリエヌウでは素材だけでなく、活動などでもサステナブルを徹底しています。



アトリエヌウではS D Gs宣言書を取得しており、2025年までにすべて環境負荷が低い素材で統一することを目指しています。そのひとつが、なめしや染色をワインの絞りかすでおこなうサステナブルレザー「レッザボタニカビーノ」。また、豊岡鞄として取り組んでいる廃棄漁網由来の再生原料を使った「フォールザブルー」シリーズ、レザーの廃材を再利用した「ハザイ」シリーズも展開しています。それでも無駄を出してしまっては本当のサステナブルではありません。長く愛されるデザインをつくること、ベストな数量を売り切っていくビジネス的なエコの観点も大切だと思っています。











また、2022年12月からは毎月第2日曜日に、親会社とともに海のクリーンアップ活動も実施しています。約1時間半で拾ったゴミの量は、なんとゴミ袋40袋以上。規模としては小さいかもしれませんが、まずはできることからはじめる。それが豊岡に根差していくブランドとしての使命だと考えています。





【会社概要】

会社名:ReC合同会社

代表者:森下 拓磨

所在地:〒668-0033 兵庫県豊岡市中央町7-28

HP: https://recrec.site

公式ECサイト : https://www.a-nuu.net/

Instagram : @atelier_nuu

Facebook : @ateliernuu

Twitter : @atelier_nuu

LINE : @ateliernuu



