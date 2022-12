[株式会社ウィルアンドスタイル]

ゼロからプロ講師を目指す方 or プロ講師の技を磨きたい方向けの超実践トレーニング



私たちウィルアンドスタイル(所在地:東京都世田谷区 代表取締役社長:田中庸介)は、5万人280社のキャリア開発支援をしてきた経験を活かして、支援者の市場価値の向上や仕事機会の創出を目指して活動をして参りました。その集大成として、超実践型のキャリア・プロフェッショナル・スクールを開講し、大学や企業で活躍するプロ講師を育成いたします。









キャリアプロフェッショナルスクール

超実践 ☆ キャリア講師養成講座



≪目的≫

ゼロからプロ講師を目指す方 or プロ講師の技を磨きたい方 の 超実践トレーニング。

質の高い教材を使用して、誰もが実践できる形でプロ講師の登壇ノウハウを提供します。



≪特長≫



キャリア講師として大学や企業で高い成果と評価を得ている「最新の支援教材」を「著作権フリー」で12本プレゼントいたします。

事前映像で支援教材の理解を深める且つモデルとなるプロ講師のデモ講義を観た上で、集合講座で実際に自分で模擬登壇していただきます。

集合対面の授業や研修の登壇ノウハウだけではなく、オンラインでの登壇における機材や運営の提供ノウハウなども学べる為、自ら講座を立ち上げ稼ぐこともできます。





≪内容≫



大学授業登壇コース



「人生の転機の自律支援」と「就活の選考の対策支援」を両立させる授業登壇。

大学生から社会人への移行期 キャリア開発支援のプロの教材12本を実践してみよう。



・第1回 対転機 人生の就活という転機を自ら乗り越える支援

・第2回 対自己 学生の価値基準や動機源泉から軸を創る支援

・第3回 対社会 自分と相手の接点から働く目的を考える支援

・第4回 対書類 人事視点で設問の意図を捉えて作成する支援

・第5回 対GD 自分本来の強みでチームに貢献するGD支援

・第6回 対面接 人事として面接トレー二ングを実践する支援













企業研修登壇コース



「人生の目的と働きがい」と「会社の目的と成果創出」を両立させる研修登壇。

個人と会社の絆を深めて働く キャリア開発支援のプロの教材12本を実践してみよう。



・第1回 対自己 自分の本来のスイッチで才能を発揮する支援

・第2回 対人生 死生観から生きる目的は働く目標を描く支援

・第3回 対社会 未来の変化を捉えて自分事化を促進する支援

・第4回 対会社 自社の存在価値から将来の計画をつくる支援

・第5回 対職場 自ら主体的に職場の問題を解決へと導く支援

・第6回 対仕事 自らの言動で周囲にプラス影響を与える支援





≪日程≫

全6回の受講 各10:00 - 17:30



大学授業登壇コース 日曜



2023年 2/05、3/05、4/02、5/21、6/18、7/16





企業研修登壇コース 土曜



2023年 2/25、3/25、4/22、5/27、6/24、7/22



※全てオンラインZoomでのご提供となります。

※ご欠席時には、映像フォローを動画でご覧頂けます。



≪受講費用≫

全コース共通「 お一人につき 120,000 円( 税込 / 教材費込み ) 」



≪申込≫

https://www.willandstyle.com/cpsf





【会社概要】

企業理念:

個性ゆたかな共創社会を実現する

Possibility ( 可能性の探求 ) × Hospitality ( 多様性の創造 )



会社名 株式会社ウィルアンドスタイル

英文社名 Will & Style Co.,Ltd

設立 2008年01月31日

資本金 5,000,000円

役員構成 代表取締役 田中庸介



事業内容

【個人向け】

キャリア開発支援のセミナー/イベントの企画運営

キャリアカウンセリング/コーチングセッションの実施

【法人向け】

キャリア開発支援などの研修施策や職場支援の企画・運営

人材採用・人材育成・組織開発・経営支援のコンサルティング



本社所在地

東京都世田谷区成城8 - 4 - 21 成城クローチェ2階

Tel:03‐6804-6725 Fax:03-6804-6724

https://www.willandstyle.com



