[株式会社ODORIBA]

12月6日、今年TikTokで活躍したクリエイターを表彰する「TikTok Awards Japan 2022」内で「oo Creator of the Year」が発表され、弊社所属のダンスアーティスト『Miyu』が「Dance Creator of the Year」を受賞しました。

【Miyu TikTokアカウント:https://www.tiktok.com/@miyudance_】





今回発表された「oo Creator of the Year」は、2022年に投稿された動画の総再生数、いいね数、フォロワー増加数などから総合的に判断してノミネートを発表し、11月上旬に開催したユーザーの投票数によって各部門の最優秀賞を決定するという企画。



Miyuがノミネートされた「Dance Creator of the Year」は、スキルフルなダンスで人々を圧倒したクリエイターに贈られる賞。ハウスダンスのステップワークを活かした、まるで早回しのような「#高速ステップ」で多くのユーザーを魅了しているMiyuが受賞しました。



なお「TikTok流行語大賞2022」ミュージック部門賞では、ミュージックビデオの中でMiyuがイスに座ったまま超絶技巧のステップを披露した「足ダンス」が話題の「水曜日のカンパネラ『エジソン』」から、「踊る暇があったら発明してえ」が選出。ダンスと音楽、リアルと動画プラットフォーム、様々なシーンでMiyuの活躍が光る一年となりました。







《Miyuプロフィール》



ワールドチャンピオンのタイトルを持つ、世界的ストリートダンサー。特にハウスダンスを得意とし、即興で戦う「バトル」を好むアスリート指向の高いダンサーでもある。

19歳の時に世界最高峰のバトル大会「JUSTE DEBOUT 2017 WORLD FINAL」でワールドチャンピオンに輝くなど、国内外のバトルで優勝多数。今年4月にはジャズの名門コットンクラブで、ダンサーとしては異例の単独公演を成功に収めるなど、表現者として常に様々な可能性を発信している。



細かく速い超絶技巧のステップワークは、「#高速ステップ」としてTikTokやSNSでも話題になり、「TikTok Awards 2022 『Dance Creator of the Year』」に選出された。

自らの可能性を広げ、職業としての「ダンサー」の社会的な地位向上を目指すため、単独公演の開催や映像作品の発表、教育現場・公共イベントでのワークショップや講演、ファッションモデルや広告出演など、様々な分野で活動を展開している。



TikTok https://www.tiktok.com/@miyudance_

Instagram https://www.instagram.com/miyudance_/

Official Site https://miyudance.tokyo



