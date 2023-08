[株式会社イーストランド]

GINZA SIXでしか購入できない2023年秋冬コレクションのアイテムとアメリカのF1チーム、MoneyGram Haas F1 Teamとのコラボレーションアイテムも期間限定で発売







株式会社イーストランドが運営するイタリアのラグジュアリーブランド「Palm Angels(パーム・エンジェルス)」は、GINZA SIXに9月26日(火)までポップアップストアをオープンいたします。ブランドの核であるストリートとイタリアのエレガンスの2つを融合させた世界観を表現した本ポップアップストアでは、ここでしか購入できない2023年秋冬コレクションのアイテムが多数展開されるほか、鈴鹿のF1グランプリに先駆けてMoneyGram Haas F1 Teamとのコラボレーションも限定発売します。



2023年9月末に開催されるF1日本グランプリに先立ち、アートとエンターテインメントのコラボレーターとしてのパートナーである、MoneyGram Haas F1 Team(マネーグラム・ハースF1チーム)とのコラボレーションを発表します。常にポジティブなマインドセットで、新たな挑戦を求めて革新を追い求める両ブランドのシナジーに基づき、Palm Angels RacingおよびPalm Angels x MoneyGram Haas F1 Teamコレクションという二つの特別なコレクションをリリースし、F1チームのファンやスピード愛好者のための洗練されたアイテムを提供します。マネーグラム・ハースF1チームとのコラボレーションアイテムは、9月3日(日)より発売予定です。

2023年秋冬は、パーム・エンジェルスの世界にはこれまでになかった新しい要素や予想外のアイディアを導入し、ブランドのアイデンティティを新たに拡張する貴重なコレクションとなりました。新たなブランドアイデンティティ「PA」モノグラム、多様なインスピレーションによるニットウェアとアウターウェアの強化という2つの主要な要素を探求しています。



ブランドの2つの頭文字をゴシックロゴで表現した「PA」のモノグラムは、アメリカで最もメジャーとも言える新聞社のヘッダーからインスピレーションを得ています。逆さまにしたAとPとを合体させたこのモノグラムは、ただの文字の組み合わせ以上の深い意味合いを持ったシンボルとして、今シーズン初めて登場します。



今シーズンはパーム・エンジェルスのコンセプトである心地よさとコンテンポラリーな雰囲気の融合をニットウェアで表現しました。セーター、ショーツ、ドレスの着心地は、インレイ、刺繍、ジャカード織い、ストライプのポロシャツにテーラリングのディテールを加えるなど、幅広くクリエイティブな表現が全体的に施されています。



秋冬シーズンへの転換期を迎え、アウターウェアは重要な役割を果たしています。

キルティングのモノグラムがあしらわれたオーバーシャツ、パームフラージュ柄のコート、黒のスパンコールで覆われたボンバージャケットなど、幅広く取り揃えております。

Palm Angels at GINZA SIX

開催期間:2023/8/30(Wed) - 9/26(Tue)

開催場所:〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目10−1 GINZA SIX 3F ポップアップスペース

営業時間:10:30 - 20:00



商品に関する問い合わせ先

EASTLAND / イーストランド

03-6231-2970



Palm Angelsについて

ファッションコミュニケーションの訓練を受けたアートディレクター、ニューヨークのスクール・オブ・ビジュアル・アーツで修士号を取得したフ ォトグラファーと色々な顔を持つミラノ生まれのフランチェスコ・ラガッツィはロサンゼルスのスケーター文化を写真の作品として 2011年にPalm Angelsをスタートさせた。その作品が2013年にRizzoliより出版され、その後2015 年に服のコレクションへと発展した。イタリア の伝統である、サルトリアルのコードと生地への拘りとアメリカ的な自己表現や個人が属するカルチャーの象徴としての服という考え方を融合させている。ラガッツィの狙いは、重要な要素やオーセンティティを失わないように取り入れながらも、それらを変身させ新し い意味を与えることである。それは彼自身のストーリーでもある。Palm Angelsとは、フランチェスコ・ラガッツィであり彼の「ビジョン」なのである。



