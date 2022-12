[株式会社New Ordinary]

~来園者向けの観光周遊を促進へ~



株式会社New Ordinary(ニューオーディナリー、本社:名古屋市西区、代表取締役CEO:作井孝至、以下「New Ordinary」)は、愛知県の「愛知県新型コロナウイルス感染症対策新サービス創出支援事業費補助金」を活用し、AIがユーザーにおすすめの目的地を提案するデジタルマップ「NOSPOT」の提供を、2022年11月1日にジブリパークがオープンした、愛・地球博記念公園(通称:モリコロパーク)及び愛知県長久手市内で開始します。







ジブリパークのオープンに伴い増加するモリコロパークの来園者に向けて、公園を管理する(公財)愛知県都市整備協会や(一社)長久手市観光交流協会が提供する情報をもとに、園内の見どころや長久手市内の観光スポットへの周遊コースを、好みやシチュエーションに合わせてAIが提案することで、県外や海外からお越しいただいた方を中心に、多くの魅力的なスポットを楽しんでいただこうというものです。



愛知県におけるサービス提供は、デジタルツールを活用したモリコロパーク内及び長久手市内における回遊性向上を検証する実証実験として期間限定で提供します。



NOSPOTはAIがユーザーにおすすめの目的地を提案するデジタルマップで、観光客の趣味趣向に合わせた追加の目的地を提案することで地域内の周遊を促すことができるサービスです。これまでに神奈川県や名古屋市、神戸市と共同で展開してまいりました。



New Ordinaryは、ジブリパークの開園に沸く愛知県長久手市及び愛・地球博記念公園にてNOSPOTを提供することで更なる移動の創出を生み出してまいります。



ご利用方法:以下のオンラインサイトからアクセス

https://nospot.new-ordinary.co.jp/app/event/aichiNOmap/moricoro/digitalmap



New Ordinaryについて

New Ordinaryは、コロナ禍の2020年4月に創業した名古屋のスタートアップです。AIがユーザーの好みや今の状況を分析して目的地と移動手段を提案するサービス「NOSPOT」を開発・提供しています。

https://new-ordinary.co.jp/



