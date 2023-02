[株式会社SL Creations]

株式会社SL Creations(本社:東京都大田区羽田、代表取締役社長:佐藤健)は、比類なき上質を求めた『Z’s MENU』、糖質カットブランド『Remake BODY』、からだ思いのエシカルおやつ『Any O'clock』、料理のコツが学べる男子ごはんミールキット『Men’s Startup Meal Kit』に加えて、2023年2月新ブランド『Wise days』の発売をお知らせいたします。







“Wiseな人は時間を大切にする” “Wiseな人は自分のカラダに必要なものを選ぶ”

毎日の賢い(=Wise)ライフスタイルをお手伝いすることをコンセプトに誕生した『Wise days』は、エコで美味しくてイノベーティブな世界の鍋・スープシリーズです。

https://wise-days.com/



<取扱店舗>

グランドフードホール芦屋本店

グランドフードホール六本木店 (六本木ヒルズ ヒルサイドB2F)

SL Creationsオンラインストア︓ https://sl-creations.store/



■イベント情報

2023年2月10日(金)~3月3日(金)

グランスタ東京内エキナカショールーミング店舗「&found(アンドファウンド)」にて、試食体験いただけます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000301.000082978.html





■エコで美味しくてイノベーティブ、体にやさしいフローズンミール

忙しくても食事は疎かにしたくない、ライフスタイルも食も賢く選択したい、という方を思って開発した「Wise days」は、冷凍庫から取り出し電子レンジで温めるだけでお召しあがりいただける、エコで健康的でヘルシーな一人分の鍋・スープです。

・容器のままレンジで温めるだけで手軽に鍋料理。

・製造時にうま味調味料などの化学的合成添加物を使わず、体にやさしい安心・安全レシピ

・環境に配慮した紙素材容器





■噛み応えの良い具材とモチモチの春雨、素材の旨味がつまった本格的なスープのコラボレーション

軽めに食事を済ませたい、でもスープだけでは物足りない。ヘルシーでも満足感のある食事を目指し、食べ応えとヘルシーさの両方を兼ね備えた春雨を一緒に入れました。春雨は、原料や製法にこだわり、漂白剤や食品添加物を使用せず手作業で丁寧につくられた天日干しのものを厳選。スープの旨味を含んだもちもちと食感のよい春雨の食感が満足感を引き立てます。



■商品概要(2月発売商品)





01,牡蠣レモン with glass noodles ―牡蠣鍋に爽やかなレモンの香り―

1人前403g/1,188円(税込)

02,ピェンロー with glass noodles ―胡麻油香る椎茸昆布出汁の豚肉白菜鍋―

1人前400g/1,188円(税込)

03,トムカーガイ with glassnoodles ―鶏肉と生姜のココナッツミルク煮パクチー入り―

1人前390g/1,188円(税込)

04,タイスキ with glass noodles ―タイの魚介甘辛スープ パクチー入り―

1人前406g/1,188円(税込)

05,テンジャンチゲ with glass noodles ―韓国風家庭料理の旨辛みそ鍋―

1人前410g/1,188円(税込)

06,タッカンマリ with glass noodles ―韓国風手羽元の水炊き 白湯スープ―

1人前410g/1,188円(税込)





■商品概要(3月発売予定)





01,カムジャタン with glass noodles ―スペアリブ入りじゃがいもピリ辛スープ―

1人前380g/1,188円(税込)

02,ラクサ with glass noodles ―海老出汁ココナッツミルクのシンガポール麺料理―

1人前374g/1,188円(税込)

03,豆乳タンタン with glass noodles ―マイルド豆乳とピリ辛担々―

1人前420g/1,188円(税込)

04,コシード with glass noodles ―トマトベースのスペイン風ポトフ―

1人前410g/1,188円(税込)

05,ブイヤベース with glass noodles ―フランスの伝統魚介の旨味たっぷり海鮮ス-プ―

1人前365g/1,188円(税込)

06,火鍋 with glass noodles ―辛党向け中華麻辣鍋―

1人前420g/1,188円(税込)





■高品質な冷凍食品で簡単・便利に

・健康な体は日々の食べ物で

人生100年時代、長生きしても健康な体でなければ趣味や旅行も楽しめません。

『安全性と、美味しさを兼ね備えた食品であるからこそ日々の食生活が充実し、人は健康に生きることができる』この思いで皆様の健康な体作りに貢献できるよう努めております。



・私たちにしかできない挑戦

SL Creationsでは商品製造時に、指定添加物不使用を約束しています。食品の持ち味を生かし、美味しさや栄養面でも、ご家庭で手間暇かけて手作りした料理に負けない美味しさや味わいごと瞬間凍結。

『高品質な冷凍食品=健康への投資と、時間の有効活用』として、現代人の食生活をサポートします。



■株式会社SLCreations

1970年の創業以来、「どこよりも安心・安全」そして「どこよりも美味しい」食品の開発・販売にこだわり続けている、食品宅配サービスのSL Creationsです。

2014年に、「安心安全」「美味しさ」に続く第3の柱「健康」を掲げ、美味しく簡単で健康な体作りをサポートする食品やレシピを紹介しています。

※SL Creations(旧シュガーレディ)は、創業50周年を迎えた2020年4月1日に社名を変更いたしました。新たな決意をもって、創造性に富んだよりよいサービスの提供に邁進してまいります。



・事業内容:

冷凍食品・調味料・健康補助食品・化粧品・テーブルウエア・調理器材などの企画販売、個人宅配事業、通販事業、法人向け宅配型社食サービス事業、海外事業、仙台ワークショップスペースなど



・株式会社SL Creationsホームページ

https://sl-creations.co.jp/



