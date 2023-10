[TOP CONNECT株式会社]



TOP CONNECT 株式会社(東京都中央区/代表取締役 内田雅章、以下 TOP CONNECT)は、若者の映画館離れやコロナ禍の映画館利用率の低下をうけ、映画興行の復興を目的に「第1回 学生新聞映画大賞受賞式」を2023年10月17日(火)、セルリアンタワー東急ホテルB2ボールルーム(「学生新聞・小学生新聞発刊パーティ第2部内」にて開催いたしました。



<第1回 学生新聞映画大賞とは>

2023年1月1日~6月30日までに、東京地区において有料で初公開された60分以上の劇場用劇映画かつ、同一劇場で2週間以上連続して上映された邦画作品を対象に、大学生総勢200名が投票を実施。10作品の中から上位3作品の中で、男優賞(2枠)、女優賞(2枠)、若手俳優賞(25歳以下の男女各1名)、監督賞、脚本賞、主題歌賞の計6つの賞を設け、表彰。賞品総額は300万円(各受賞作品毎100万円)。





<ノミネート作品>

怪物



東京リベンジャーズ2血のハロウィン編-運命-/-決戦-



劇場版『TOKYO MER~走る緊急救命室~』



わたしの幸せな結婚



岸辺露伴ルーヴルへ行く



レジェンド&バタフライ



なのに、千輝くんが甘すぎる。



湯道



ネメシス黄金螺旋の謎



水は海に向かって流れる





(C)2023「怪物」製作委員会 / (C)和久井健/講談社 (C)2023 フジテレビジョン ワーナー・ブラザース映画 講談社 / (C)2023劇場版「TOKYO MER」製作委員会 / (C)2023 映画『わたしの幸せな結婚』製作委員会 / (C) 2023「岸辺露伴 ルーヴルへ行く」製作委員会 (C) LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社 / (C) 2023「THE LEGEND & BUTTERFLY」製作委員会 / (C)2023「なのに、千輝くんが甘すぎる。」製作委員会 (C)亜南くじら/講談社 / (C)2023 映画「湯道」製作委員会 / (C)2023映画「ネメシス」製作委員会 / (C)2023映画「水は海に向かって流れる」製作委員会





<受賞作品・受賞者一覧>



大賞「怪物」









準大賞「東京リベンジャーズ2血のハロウィン編-運命-/-決戦-」









準大賞「劇場版『TOKYO MER~走る緊急救命室~』」











<ご協賛企業様一覧> ※順不同

アース製薬 /ピップ / タマノイ酢 / ニューバランス / アデランス / アンファー / 杉本食肉産業 / マルハン / 越後ファーム / Mizkan / デル・テクノロジーズ / 串カツ田中ホールディングス / マルコメ / ジェイフロンティア / 花キューピット / アパホテル / セルリアンタワー東急ホテル / ビジョングランピング /すかいらーくレストランツ / MTGプロフェッショナル / ティーケーピー / バスクリン / ミス・パリ / ダイアナ / プロラボホールディングス / コメダホールディングス



<第2回学生新聞映画大賞について>

2024年4月22日(月)、セルリアンタワー東急ホテルB2ボールルーム、「学生新聞・中高生新聞発刊パーティ」第2部内(19:00~21:00)にて開催予定です。



<学生新聞とは>

「学生新聞」とは、学生の、学生による、学生のための新聞

■全国約760校の大学・短大・専門学校へ無料配布

キャリアセンターや学生寮、学園祭や学生イベントで配布。

■意識が高い学生への訴求が可能

キャリアセンターに訪れる向学心のある学生や学生団体など、積極的に活動している学生がメインターゲット。

■大学生による新聞制作

企画から取材打診、取材、記事作成まで、すべて学生新聞インターンが担当。



<TOP CONNECT 株式会社について>

トップ営業支援事業、学生新聞制作事業、ゴルフ事業をメインに、年間250回のイベント開催、約5000人を集客している。

■トップ営業支援事業

大手企業トップを紹介するサービス。上場企業の経営者を招いた勉強会やランチ会を毎月開催。

■学生新聞・中高生新聞・小学生新聞制作事業

大学生による新聞制作。学生新聞は毎年2回発刊し、全国約760校の大学・短大・専門学校へ無料配布。中高生新聞・小学生新聞は毎年1回発刊。発刊ごとに開催するパーティーには、経営者含め約400名が参加。

■ゴルフ事業

プロを目指す女子ゴルファーを応援する大会「TOP CONNECTレディース」を年4回、若手男子プロゴルファー向けの大会「TOP CONNECTカップ」を年1回開催。







